Чому торгівля далі буде в "тіні"

На жаль чи на щастя, після вступу в дію законів про "кешбек" та використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій, масового виходу середнього та малого бізнесу з "сірої" зони економіки не відбудеться.

З одної простої причини: працювати по-білому невеликому бізнесу в Україні не вигідно і часто просто неможливо, бо "білий" підприємець стане просто не конкурентним і це питання часу, бо або він збанкрутує, або піде в тінь.

Насправді поки держава законодавчо не відділить справді малий бізнес від середнього і великого, повальна фіскалізація не допоможе. Великі та середні мережі будуть реєструвати торгові точки через довіреності на ФОП по паспортах людей із "соціального дна" або взагалі без відома людей.

Якщо хтось думає, що це складно зробити, то насправді – ні. Штрафи за невикористання касових апаратів, виписані на таких ФОП, звичайно ніхто платити не буде.

Наприклад, конкретним кроком держави для відділення малого бізнесу є законодавче обмеження по торговій площі для великих міст.

З торговою площею до 30 кв. м ФОП може працювати на будь-якій групі без касового апарату, для більших магазинів потрібен касовий апарат/РРО і загальна група оподаткування.

Проблема поділу великої торгової площі на різних підприємців, вирішується вимогою до кожного магазину до 25 кв. м мати окремий вхід.

Для ілюстрації дійсності, візьмемо для прикладу ФОПа Петра Сірого, який торгує меблями у двох магазинах, вже виріс до обороту 1 млн грн в місяць, хоче вийти з "тіні" і відповідно, має зареєструвати ТОВ, стати платником на прибуток, платником ПДВ, а також поставити касові апарати/РРО.

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Основні проблеми, з якими зіткнеться майбутній "білий" підприємець:

– ціна товару в постачальників за готівку в більшості випадків менша, ніж по безготівковому розрахунку з ПДВ.

Це стосується також і придбання господарчих товарів, канцтоварів і оргтехніки для операційної діяльності, а також рекламних послуг;

– постачальники далеко не завжди можуть відвантажити товар у потрібний вам час безготівково з ПДВ, оскільки переважно мають облікований товар і необлікований. Відповідно, зменшується асортимент, а також втрачаються клієнти;

– договори оренди приміщень у регіонах здебільшого укладають з умовою оплати, що більша частина суми оплачується готівкою, а менша у безготівковий спосіб. І то здебільшого все оформлено на ФОП.

Тобто орендар у результаті має платити більший податок на прибуток і втрачає податковий кредит ПДВ;

– "біла" бухгалтерія завжди збільшує адміністративні витрати - збільшується кількість працівників, які обслуговують документообіг;

– при нарахуванні і виплаті реальних заробітних плат, сплачується значно більші суми ЄСВ і ПДФО;

– після реєстрації касових апаратів/РРО слід невдовзі очікувати "касовиків" з податкової;

– блокування податкових накладних через незрозумілі вам причинам, а також скасування податкового кредиту в разі підозри, що ваш постачальник займається фіктивною діяльністю.

Тому практично кожен ФОП, який перейшов на загальну систему оподаткування, стає не конкурентним.

За дуже короткий час перед підприємцем постане питання: працювати в збиток і чекати, поки всі конкуренти стануть "білими" і тоді заробляти, чи бути в "сірій зоні", мати змогу розвиватися, виплачувати достойну зарплату працівникам і собі на хліб з маслом заробити.

Я думаю, що наразі вибір очевидний.