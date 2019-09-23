Зарплата іноземців, або Як Україні збільшити ВВП на 1%

Украинский бизнес в огне – он горит от нехватки кадров.

По данным Минсоцполитики, с 2014 по 2019 годы Украину покинуло 3,2 миллиона трудовых мигрантов.

Это без малого – 20% трудоспособного населения Украины. Мы, владельцы украинского бизнеса, внезапно обнаружили, что по уровню зарплат конкурируем не с заводом на соседней улице, а с предприятиями Польши, Чехии и Германии.

Это привело к стремительному росту зарплат на протяжение трех лет подряд, и многие предприятия стали платить по 600-800 долларов в месяц сотрудникам рабочих специальностей.

Но даже на такие зарплаты производства не могут найти операторов станков, такелажников, кладовщиков, энергетиков и младших инженеров – достаточного количества специалистов в стране просто нет.

Проблема усугубляется по мере удаления от столицы глубже в регионы.

Главному энергетику на одном моем заводе 78 лет. Моложе найти не можем. Я молюсь за его здоровье больше, чем его жена и дети.

Другая сторона медали – этот рост зарплат вызвал интерес к Украине у трудовых мигрантов из других стран: Турции, Грузии, Узбекистана, Индии, Вьетнама и многих других.

Но украинское законодательство убивает любые усилия привлечь квалифицированных сотрудников из-за рубежа.

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Владелец завода с радостью согласился ... но потом узнал, что по украинскому закону он обязан платить иностранцам зарплату не менее 10 минимальных заработных плат в месяц, то есть 41 730 гривен, в два раза больше чем турецкие рабочие реально просят (ч. 3 ст. 42-1 Закона "О занятости населения").

И еще получать разрешение на их трудоустройство на год (для ряда избранных специальностей – на три года, но рабочие и инженеры туда не входят), и ежегодно продлевать это разрешение.

И еще регистрировать в разрешении на трудоустройство изменения в данных предприятия, личных документах иностранца или перевод его на другую должность (изменение штатного расписания, повышение, совмещении должностей, например).

И обратиться за регистрацией прекращения разрешения, если иностранец уволится или будет осужден за преступление.

И выделить или нанять человека, который будет все это контролировать и этой бумажной волокитой заниматься.

Где логика? В стране критически не хватает рабочей силы, это тормозит развитие экономики и отнимает проценты роста у украинского ВВП, снижает доходную часть бюджета в конце концов.

А государство цепляется за бюрократические процедуры, которые должны "защитить" конвульсирующий от нехватки рабочей силы внутренний рынок труда.

И при этом навязывает бизнесу неконкурентный размер заработной платы при трудоустройстве иностранцев, который повышается автоматически с повышением минимальной зарплаты (то есть ежегодно) без всякой привязки к рыночным условиям и продуктивности труда.

Многие вопросы, которые рассматривает новый состав Верховной Рады, действительно важны.

Но вместе с тем, Рада успевает рассматривать вопросы "усиления правовой охраны географических обозначений", установлении арендной платы за землю под зоопарками и защите прав на компоновку полупроводников.

Ау, господа депутаты, это правда важнее решения горящих проблем бизнеса, который кормит вас и эту страну?

Отменив нормативную величину зарплаты иностранных работников и переведя их трудоустройство на простой декларативный принцип вы подстегнете рост ВВП и улучшите себе карму. Намасте.