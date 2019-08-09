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Грозові фронти на світовому економічному просторі. Гуркотить з усіх сторін

Грозові фронти на світовому економічному просторі. Гуркотить з усіх сторін

Дисбаланси, які накопичились у глобальному економічному і соціальному просторах, вириваються назовні. Чи варто чекати кризу?
П'ятниця, 9 серпня 2019, 15:07
Микола Ковальський
партнер Entrypointgroup

Поки українці радіють гарному обмінному курсу долара і лагідному літу, ситуація навколо дуже нагадує формування потужних грозових фронтів.

Дисбаланси, які накопичились у глобальному економічному і соціальному просторах, вириваються назовні. Гуркотить з усіх сторін.

У США проявляється все більше ознак уповільнення. Звітність публічних американських корпорацій за другий квартал показує погіршення прибутковості.

Запроваджене президентом Дональдом Трампом у 2016 році стимулювання економіки через зниження податку на прибуток корпорацій вичерпує себе і виробничі індекси падають четвертий місяць поспіль.

Китай пригальмовує, хоча й ще на високих рівнях. Але "торгівельна війна" з США вже доповнюється "валютною війною" (на цьому тижні юань різко девальвував до 11-річних мінімумів).

Далі більше: вихід США з договору про обмеження ракет середньої і малої дальності пов'язують напряму з прагненням Вашингтону посилити військову присутність у Азійсько-Тихоокеанському регіоні і тиск на Пекін.

Все це навряд чи сприятиме стимуляції економіки Китаю...

У Європейському Союзі свої складнощі. "Брекзіт", економічні негаразди південної периферії (Греція, Іспанія, Італія) доповнилися "пробуксовкою локомотива": в червні промислове виробництво у Німеччині показало падіння понад 5% - вперше за 10 років...

Не можна не згадати нашого північного сусіда. Події з репресіями на вулицях Москви скоріш за все є гарним тренуванням перед жорсткими кроками по всій країні на фоні подальшої корекції в економіці.

Консенсус показує курс на світову рецесію. JP Morgan прогнозує найслабіше прибавку нових робочих місць по всьому світу за останні 7 років. Почалося падіння цін на метали і фрахт...

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Що роблять уряди і центральні банки? Скорочують облікові ставки. На цьому тижні хвиля "стимулюючих" знижень прокотилася по Азії через Таїланд, Індію, Нову Зеландію. 

Трамп з усіх сил публічно тисне на голову ФРС Джерома Пауєла для позачергового-чергового зниження ставки фінансування та поновлення викупу цінних паперів комерційних банків.

Кредити на нерухомість в країнах ЄС вже дають без відсотків. Тільки беріть. Втім, схоже, що бульбашка надулась і скоро лопне. Якщо на сцені висить рушниця, колись вона вистрілить.

Що Україна і українці? Глобальні події такого масштабу не можуть нас оминути. Питання в тому наскільки болюче. Є надія, що м'якше, ніж у 2008-2009-му.

Структура української економіки більш стійка (менше сировини, більше послуг і суттєві трансфери від працюючих за кордоном співвітчизників).

Допоможе й відкриття ринку землі та перерахування в Україну та/або легалізація значних "тіньових" сум у валюті та перерозподіл їх населенню (за різними підрахунками, до 30 млрд доларів за 2-3 роки).

Як у кожній непростій ситуації багато буде залежати від таймінгу і скоординованих дій уряду (в широкому сенсі) та НБУ.

На державу можна сподіватись, утім рожеві окуляри треба відкласти. З великою ймовірністю гривня повторить свій осінній сезонний тренд і цього року.

Добре, якщо без крутих піке.

Але після кожної грози виходить сонечко і повітря стає чистішим.

Уже зараз ми відчуваємо збільшення зацікавленості довгострокових інвесторів до України.

Це не те, щоб вже черга, але конкретні розмови. А коли дізнаєшся, що у капітал видобувного українського підприємства інвестує гроші і входить в раду директорів колишній директор ЦРУ, є розуміння що зміни на порозі, і він щось знає.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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