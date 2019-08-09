Грозові фронти на світовому економічному просторі. Гуркотить з усіх сторін

Поки українці радіють гарному обмінному курсу долара і лагідному літу, ситуація навколо дуже нагадує формування потужних грозових фронтів.

Дисбаланси, які накопичились у глобальному економічному і соціальному просторах, вириваються назовні. Гуркотить з усіх сторін.

У США проявляється все більше ознак уповільнення. Звітність публічних американських корпорацій за другий квартал показує погіршення прибутковості.

Запроваджене президентом Дональдом Трампом у 2016 році стимулювання економіки через зниження податку на прибуток корпорацій вичерпує себе і виробничі індекси падають четвертий місяць поспіль.

Китай пригальмовує, хоча й ще на високих рівнях. Але "торгівельна війна" з США вже доповнюється "валютною війною" (на цьому тижні юань різко девальвував до 11-річних мінімумів).

Далі більше: вихід США з договору про обмеження ракет середньої і малої дальності пов'язують напряму з прагненням Вашингтону посилити військову присутність у Азійсько-Тихоокеанському регіоні і тиск на Пекін.

Все це навряд чи сприятиме стимуляції економіки Китаю...

У Європейському Союзі свої складнощі. "Брекзіт", економічні негаразди південної периферії (Греція, Іспанія, Італія) доповнилися "пробуксовкою локомотива": в червні промислове виробництво у Німеччині показало падіння понад 5% - вперше за 10 років...

Не можна не згадати нашого північного сусіда. Події з репресіями на вулицях Москви скоріш за все є гарним тренуванням перед жорсткими кроками по всій країні на фоні подальшої корекції в економіці.

Консенсус показує курс на світову рецесію. JP Morgan прогнозує найслабіше прибавку нових робочих місць по всьому світу за останні 7 років. Почалося падіння цін на метали і фрахт...

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Що роблять уряди і центральні банки? Скорочують облікові ставки. На цьому тижні хвиля "стимулюючих" знижень прокотилася по Азії через Таїланд, Індію, Нову Зеландію.

Трамп з усіх сил публічно тисне на голову ФРС Джерома Пауєла для позачергового-чергового зниження ставки фінансування та поновлення викупу цінних паперів комерційних банків.

Кредити на нерухомість в країнах ЄС вже дають без відсотків. Тільки беріть. Втім, схоже, що бульбашка надулась і скоро лопне. Якщо на сцені висить рушниця, колись вона вистрілить.

Що Україна і українці? Глобальні події такого масштабу не можуть нас оминути. Питання в тому наскільки болюче. Є надія, що м'якше, ніж у 2008-2009-му.

Структура української економіки більш стійка (менше сировини, більше послуг і суттєві трансфери від працюючих за кордоном співвітчизників).

Допоможе й відкриття ринку землі та перерахування в Україну та/або легалізація значних "тіньових" сум у валюті та перерозподіл їх населенню (за різними підрахунками, до 30 млрд доларів за 2-3 роки).

Як у кожній непростій ситуації багато буде залежати від таймінгу і скоординованих дій уряду (в широкому сенсі) та НБУ.

На державу можна сподіватись, утім рожеві окуляри треба відкласти. З великою ймовірністю гривня повторить свій осінній сезонний тренд і цього року.

Добре, якщо без крутих піке.

Але після кожної грози виходить сонечко і повітря стає чистішим.

Уже зараз ми відчуваємо збільшення зацікавленості довгострокових інвесторів до України.

Це не те, щоб вже черга, але конкретні розмови. А коли дізнаєшся, що у капітал видобувного українського підприємства інвестує гроші і входить в раду директорів колишній директор ЦРУ, є розуміння що зміни на порозі, і він щось знає.