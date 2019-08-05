Зроблено в Китаї: як захистити дизайн одягу від копіювання

Дешевые подделки одежды, обуви и аксессуаров заполонили мировой рынок.

Именитым дизайнерам и домам моды, чья репутация страдает от массового производства подделок, все чаще приходится защищать свои разработки в судах.

Например, в 2015 году французский холдинг Kering выиграл спор против онлайн-гиганта Alibaba.

Суд обязал китайскую площадку убрать из ассортимента контрафактный товар, который продавали под видом брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

В 2017 году модный дом Chanel выиграл спор с еще одним мировым лидером e-commerce — Amazon, на площадках которой около тридцати продавцов сбывали товар с ложным брендированием Chanel.

Бывает, что бренды судятся и друг с другом за копирование элементов коллекций, как Balenciaga и Steve Madden (спор за модель туфель Lego) или Yves Saint Laurent и Ralph Lauren (спор о классической модели платья-сюртука).

"Виновен тот, кто копирует чужой дизайн", — подумаете вы и будете правы. С одной оговоркой: вину мошенника можно будет доказать, если автор вовремя позаботился о защите своих прав на результат творческого труда.

Речь не только о лидерах фешн-индустрии, но и об украинских дизайнерах. Многие украинские бренды не спешат регистрировать права на дизайн.

Самые распространенные мотивы — скорость и беспрерывный цикл производства, особенно если автор работает в сегменте fast fashion, и искренняя уверенность в том, что дизайн и так защищен.

Какие способы защиты авторских прав предусматривает правовая система Украины? В нашей стране объект фешн-индустрии можно защитить как произведение, торговую марку и промышленный образец.

Произведение. На первый взгляд, может казаться, что дизайн одежды — это произведение изобразительного искусства, которое само собой защищается авторским правом. На практике все иначе. Законодательство Украины не предусматривает такого объекта авторского права как дизайн.

Судебная практика сводится к тому, чтобы использовать утилитарный критерий. Иными словами, одежда слишком практична и лишена оригинальности, чтобы считаться произведением искусства, а поэтому авторским правом не охраняется.

Дизайнеры привыкли полагаться на наличие у них авторского права на эскиз, который четко отображает оригинальные элементы жакета или юбки.

Действительно, авторское право на эскиз есть и регистрировать его не нужно, оно возникает при создании рисунка. Однако дело в том, что авторское право на эскиз не защитит от копирования вещи, которую сшили по этому эскизу.

Торговая марка. В качестве торговой марки могут быть зарегистрированы имя или псевдоним дизайнера, характерный брендовый узор, например, клетка Burberry, "swoosh" Nike или красный цвет подошвы туфель Christian Louboutin.

Торговая марка защищает дизайн одежды в тех случаях, когда скопирован не только фасон, но и узнаваемый логотип. Если же на поддельной вещи будет знак другой торговой марки или в ее названии будет умышленно допущена ошибка, запретить продажу такого изделия через суд практически невозможно.

Такой способ защиты можно рассматривать только как дополнительный.

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Промышленный образец. Понятие промышленного образца наиболее соответствует охране авторских прав в фешн-индустрии. По сути, это результат творческой деятельности человека в области художественного конструирования.

Им может быть форма, рисунок или расцветка, их сочетание, материал, фактура и другие характеристики. Кажется, что это описание идеально соответствует одежде или отдельным ее элементам (ворот, рукава, декор), и вроде бы дизайнеру ничего не мешает получить патент на свои изделия, но есть два "но".

Во-первых, промышленный образец можно запатентовать, только если он новый, уникальный. С этим каждому дизайнеру стоит смириться. То есть получить патент на базовую хлопковую футболку, шерстяное пальто или джинсы skinny нельзя. Чаще патенты получают на ювелирные украшения, сумки, оправы для очков.

Во-вторых, процедура регистрации промышленного образца и получения патента не адаптирована к особенностям фешн-промышленности. Получения патента можно ждать около года, а за это время недобросовестные производители успеют не только скопировать дизайн, но и продать тысячи дешевых поддельных вещей.

Кроме того, динамика индустрии моды такова, что с выходом новой коллекции одежды необходимо подавать новые заявки на регистрацию промышленных образцов. В таких условиях патент утрачивает свою ценность.

Учитывая несовершенство действующей системы, Украине стоит позаимствовать некоторые способы защиты у Европейского Союза.



1. Предусмотреть правовую охрану незарегистрированных дизайнерских объектов в течение, например, трех лет с даты их публичного показа (постановление №6/2002 Совета ЕС от 12 декабря 2001 года). Для этого необходимо внести изменения в закон "О защите прав на промышленные образцы".

Тем более, что законопроект, предусматривающий такие изменения, уже находится на рассмотрении комитета Верховной Рады.



2. Предусмотреть возможность регистрации дизайна изделий в течение, например, одного года с момента их публичного показа (то же постановление).



3. Предусмотреть упрощенную процедуру получения патента на дизайн изделий в течение, например, двух месяцев. Для этого необходимо дерегулировать эту сферу: сократить сроки получения патента и уменьшить объем формальностей при проведении экспертизы заявки и при оплате за выдачу патента.

Что нужно учитывать при разработке и производстве для защиты дизайна?



1. Использовать на изделиях элементы декоративного творчества, к примеру, ручную вышивку, которая является отдельным объектом авторского права.



2. Регистрировать вышивку или другие отличительные элементы на одежде как торговую марку. Это поможет ассоциировать одежду с конкретным дизайнером.



3. Нанести имя дизайнера или название бренда на этикетки, бирки. Их обозначения следует регистрировать в качестве торговой марки.



4. Получить патенты на промышленные образцы, особенно если это новые элементы одежды, которые можно использовать в следующих коллекциях.