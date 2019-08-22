І знову корпорація "Укрбуд", або Грабувати киян мають право лише…

Цього разу розповім про ознаки зловживання монопольним становищем групою "Форвард Київ – Сервіс".

А почнімо цитатою з радянського фільму "Трест, який лопнув" за оповіданнями О.Генрі (далі - російською) :

– Убирайся, шарлатан!

– В чем дело, констебль? Ну, неужели медицина и полиция не могут найти общий язык?

– А ну, проваливай отсюда! Пока мне не пришлось надеть на тебя вот эти вот браслеты! Мистер мэр не любит конкуренции.

– Послушай, любезный, о какой конкуренции он говорит? Что-то я не припоминаю выборы, на которых бы моя кандидатура выдвигалась на пост мэра вашего гостеприимного городка, а?

– Это просто. Мистер мэр – тесть доктора Хоскинса. Доктор Хоскинс – единственный доктор на всю округу. Мистер Хоскинс не любит конкурентов. Мистер мэр любит своего зятя, доктора Хоскинса. Он муж любимой дочери нашего мэра. Только доктор Хоскинс лечит жителей нашего города.

– Мистер мэр не любит конкурентов доктора Хоскинса.

Тепер до суворої для киян дійсності. Всі ми сплачуємо рахунки за прибирання наших будинків та прилеглої території, обслуговування внутрішніх комунікацій, ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, обслуговування ліфтів тощо.

Так от, добре нам відомі компанії "Північно-український будівельний альянс" та "Спецбуд-Плюс" з корпорації "Укрбуд" побудували у 2016-2017и рр. низку нових житлових комплексів у Києві, зокрема:

1) "Микитська Слобода" на вул. Героїв Севастополя, 35-А

2) "Подол Град" на вул. Дегтярівська, 6-11,19,29,31

3) "Казка" на вул. Академіка Лебедєва, 1

4) "Авангард" на пр-ті 40-річчя Жовтня, 95

5) "Академ-Парк" на б-рі Академіка Вернадського, 24

6) "Герцен Парк" на узвозі Герцена, 35,35-А

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Обслуговування зазначених ЖК було доручено замовниками будівництва - 15 компаніям з групи "Форвард Київ-Сервіс" (група "ФКС"), одним із засновників яких є ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що входить до корпорації "Укрбуд" та яке одночасно було замовником будівництва цих будинків.

З даних ЄДР з’ясовується, що одним з підписантів (без обмежень) є виконавчий директор – пан Сергій Якусевич.

Його брат Андрій Якусевич є власником ТОВ "Північно-український будівельний альянс" і помічником екс-нардепа пана Микитася.

Отже, компанії групи "ФКС", як і будь-які інші подібні компанії, були зобов’язані затвердити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з КМДА.

Про це їм неодноразово нагадували районні у м. Києві держадміністрації.

Мова про період до 10.06.2018, коли діяв закон "Про житлово-комунальні послуги", який недвозначно вимагав затвердження відповідних економічно обґрунтованих тарифів Київською міською державною адміністрацію.

Цього зроблено не було. І про це дізналося Київське обласне тервідділення АМКУ під час відповідного дослідження.

На наші запити група "ФКС" повідомила, що вартість надання ними послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначались за договором (домовленістю сторін) із споживачами, а розрахунки вартості надання таких послуг затверджувались виключно наказами керівників відповідних учасників групи "ФКС".

Тобто зазначені компанії навіть не звертались до КМДА щодо встановлення (затвердження) тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

При цьому наданими учасниками групи "ФКС" матеріалами повністю підтверджується необґрунтованість застосування самостійно встановлених 15 компаніями групи "ФКС" тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Відповідно, мова йде про вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме пункту 2 ст. 50 та частини першої ст. 13 закону "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що призвело до ущемлення інтересів споживачів.

Ще раз. Корпорація "Укрбуд" будує житло, а паралельно створює компанії з утримання цих будинків ("чужі" компанії, зрозуміло, не допускаються).

І ці ж "свої" компанії ще й встановлювали тарифи, які самі хочуть, не погоджуючи їх із відповідними органами влади.

Тому є всі підстави вважати, що киян знову обдурили.

З огляду на викладене адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України розпочала розгляд відповідної справи.

Якщо зловживання буде доведено, групі "Форвард Київ-Сервіс" загрожує штраф у розмірі до 10% доходу за останній звітній рік.

Нагадаю, що в травні-червні 2019 року АМКУ вже ухвалив два рішення щодо згаданих на початку тексту компаній "Північно-український будівельний альянс" та "Спецбуд-Плюс" з групи "Укрбуд".

Вони вдалися до змови при проведенні тендерів на роботи з будівництва корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова, реконструкцію гімназії № 59 імені О.Бойченка та реконструкцію сумнозвісного "Шулявського мосту".

За "розпил" 3 млрд грн на компанії було накладено штраф 260 млн грн.

Ну і тут доречна цитата з того ж фільму за О.Генрі:

– Бомбардир, з вас два долари.

– ???

– Монополія.