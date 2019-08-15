Реформа держбанків. Іспит на зрілість

Очищение банковской системы и реформа государственного банковского сектора стали визитной карточкой изменений в Украине после Революции достоинства.

Сейчас целостность нашей банковской системы обеспечивается не только соответствующими законами, регулирующими и надзорными органами, но и благодаря недавно принятым принципам и структурам управления банков.

Существенные изменения произошли в государственном банковском секторе, доля которого составляет около 60% всей украинской банковской системы.

Финансовое состояние и результаты деятельности этих банков, компетентность руководства и управления имеют решающее значение для общего состояния и конкурентоспособности банковской системы. В чем заключаются эти изменения?

Прежде всего — во внедрении модели корпоративного управления по международным стандартам. Первым шагом в этом направлении стало формирование наблюдательных советов в государственных банках, большинство членов которых составляют независимые директора.

Независимые директора избираются из глобального пула кандидатов на строго конкурентной и прозрачной основе при участии международных партнеров Украины и международной рекрутинговой компании с безупречной репутацией.

Наблюдательный совет Ощадбанка, от имени и по согласованию с которым я излагаю эти мысли, сформирован именно так. Шесть из девяти его членов — независимые директора, остальные трое являются представителями государства: по одному от президента, правительства и парламента.

В конкурсе на должности независимых членов наблюдательного совета Ощадбанка приняло участие несколько сотен претендентов со всего мира. Избраны лишь шестеро. Мы все гордимся, что наши компетенции прошли беспрецедентный в истории украинской банковской системы конкурсный отбор.

Избранный наблюдательный совет в соответствии с полученным мандатом сразу приступил к работе. Мы получили от руководства Ощадбанка максимально подробную информацию о результатах деятельности каждого бизнес-направления и можем отметить существенный прогресс на пути к модернизации.

Через неделю после назначения состоялось первое заседание. Мы обсуждали достигнутые результаты и задачи. Через четыре недели началась оценка компетенций топ-менеджмента банка. На этой неделе проводим стратегическую сессию с менеджментом по детальному анализу стратегии на 2018-2022 годы.

В соответствии с принципами корпоративного управления, после назначения наблюдательного совета общепринятой практикой является немедленное проведение оценки действующего менеджмента банка. Профессиональная команда необходима для достижения поставленных стратегических целей.

Оценка является обязательной даже при наличии у руководства банка действующих контрактов, как в случае с правлением Ощадбанка.

Именно поэтому на заседании наблюдательного совета 20 июня в присутствии представителя НБУ мы решили провести такую оценку. Для этого была привлечена международная компания по подбору персонала Pedersen & Partners.

Она имеет безупречную репутацию, ознакомлена со стратегией и структурой банка, имеет опыт подбора банковских топ-менеджеров и прошла конкурсный отбор в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности".

Такая процедура проводится впервые в истории не только украинских государственных банков, но и всех украинских государственных компаний.

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В периметр оценки входят все члены правления Ощадбанка и ключевые руководители. Первым эту процедуру прошел председатель правления Андрей Пышный. Результаты оценки его компетенций были рассмотрены присутствующими на заседании членами наблюдательного совета 25 июля.

Важно подчеркнуть, что стратегия развития Ощадбанка на 2018-2022 годы, согласно которой определяется перечень квалификационных требований к топ-менеджменту, была согласована правительством в феврале 2018 года.

Мы не только оцениваем прогресс в деятельности банка в соответствии с большим количеством фактов и отчетов, а прежде всего определяемся с возможностью менеджмента соответствовать новым требованиям, сохранить динамику изменений и привести банк к достижению определенных целей.

На основании полученных материалов и выводов наблюдательный совет решил подтвердить профессиональный уровень председателя правления Андрея Пышного, его полное соответствие квалификационным требованиям и продолжил его полномочия на следующие пять лет. Мы глубоко убеждены в способности председателя правления выполнить задания бизнес-стратегии на 2018-2022 годы.

За последние годы Ощадбанк кардинально изменился: начиная с модернизации отделений, новой корпоративной культуры, инвестиций в человеческий капитал, ориентированности на клиентов и заканчивая современными онлайн-сервисами и новыми бизнес-направлениями, включая поддержку малого и среднего бизнеса.

Мы видим и анализируем эти изменения, но цель оценивания в другом.

Новый подход к корпоративному управлению полностью изменил парадигму, в которой работает Ощадбанк. Это новая реальность, и нам важно определиться, кто из топ-команды готов внедрять такие изменения. С кем мы, наблюдательный совет, готовы разделить ответственность за достижение поставленных целей.

Многое сделано. Еще больше мы должны сделать вместе. Сейчас идет следующий этап: оценка других членов правления и ключевых руководителей Ощадбанка. Наблюдательный совет будет продолжать действовать в строгом соответствии с процедурами. Правила есть и будут понятными и прозрачными.

Те, кто не пройдут квалификационное оценивание, не получат продление контрактов. Такие вакансии будут заполнены посредством конкурсного отбора.

Почему применяется такой подход? Ощадбанк является системообразующим учреждением. Надежность банковской системы в значительной степени зависит от его стабильности. Поэтому подбор менеджмента должен быть осторожным и не может происходить по логике революционной целесообразности.

Задачи, стоящие перед банком и определенные стратегией его развития до 2022 года, не позволяют медлить. Проблемы госбанков накапливались годами.

Так называемые токсичные активы создавались из-за политической зависимости и вмешательства в принятие кредитных решений. Корпоративное управление было зависимым от высшего государственного руководства.

Именно поэтому в сотрудничестве с нашими международными партнерами была проведена реформа государственного банковского сектора. Цель этих изменений — коммерциализация, эффективная деятельность и доходность государственных банков, увеличение их рыночной стоимости как актива.

Сейчас, когда независимые наблюдательные советы в госбанках начали свою работу, экзамен на зрелость сдают не только они, но и вся система и страна.

Мы обязаны успешно сдать этот экзамен. У нас есть шанс. Шанс для сильных, эффективных, конкурентоспособных и надежных государственных банков, а значит — и для энергичного экономического развития Украины.