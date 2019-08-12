Правосуддя на три букви

По версии ежегодного рейтинга Doing Business 2019,Украина поднялась на пять позиций благодаря индексу качества судебных процессов.

Это выглядит парадоксально, потому что из-за чрезмерной загрузки в некоторых судах Украины первое заседание по делу может состояться через полгода после подачи заявления.

Что же повлияло на поднятие в рейтинге?

Объясняется это очень просто: появление альтернатив длительному судебному процессу в разрешении споров облегчает ведение бизнеса в нашей стране.

Doing business измеряет время и затраты на разрешение коммерческого спора.

В Мировом банке отмечают, что Украина продвинулась в рейтинге благодаря введению передовых методов повышения эффективности рассмотрения дел, — альтернативного разрешения споров (Alternative Dispute Resolution, ADR).

Термин ADR возник в 1960-е годы в США, когда американская судебная система переживала сложнейший кризис. В связи с этим компании и юридические фирмы США внедрили в деловую практику различные способы урегулирования споров.

Исследования подтверждают, что для разрешения корпоративных, коммерческих, потребительских и трудовых споров 90% американских компаний из списка Fortune 1000 прибегают к ADR. 174 страны признают альтернативное разрешение споров действенным методом разрешения договорных споров, помимо судов.

ADR предлагает множество преимуществ: снижение судебных издержек, предотвращение будущих судебных разбирательств, гибкость в поиске решения спора на основе интересов сторон, а не исключительно юридических прав.

К основным формам альтернативного разрешения споров можно отнести: переговоры, фасилитацию, медиацию, предварительную оценку дела нейтральной стороной, бизнес-омбудсмен, арбитраж.

Давайте посмотрим, как развивается инструментарий от переговоров, где нет третьей стороны и принудительности выполнения решения для сторон, до решения суда, которое принимается за стороны и для сторон третьим лицом — судьей — и имеет обязательную силу.

Итак, в переговорах обычно отсутствует третья сторона. В процессе учувствуют сами стороны или переговорщики — представители сторон. Процесс переговоров максимально гибок, но в то же время может быть хаотичным.

Фасилитация (от англ. facilitate — помогать) — процедура, при которой третья сторона помогает структурировать процесс обсуждения, чтобы помочь сторонам самостоятельно оценить их интересы и возможные варианты решения проблем.

Близка к ней медиация: процедура, в которой нейтральное лицо помогает решить конфликт. Сторонам обеспечивается выход эмоций в конструктивном русле. Решение полностью удовлетворяет интересы сторон, что приводит к консенсусу.

Медиация работает во многих сферах: бизнесе, семейной и социальной сферах. И в фасилитации, и в медиации третья сторона не предлагает участникам вариант решения ситуации, а помогает сторонам самим его выработать.

Отличительной чертой следующих процедур является присутствие третей стороны, которая предлагает сторонам вариант решения. Примером может быть процедура "оценки дела". На данный момент она законодательно не формализована (впрочем, как и фасилитация).

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При оценке дела нейтральная сторона, которой обе стороны доверяют — эксперт, "мудрый филин", признанный лидер мнений — выслушивает стороны и высказывает свое мнение: как бы это дело стоило разрешить с учетом практики и его опыта. Это решение формально не обязательное для сторон, но в силу уважения к третьей стороне они обычно следуют ее рекомендациям.

Бизнес-омбудсмен — это специфический случай ADR, который существует в Украине с декабря 2014 года. Независимое должностное лицо рассматривает жалобы граждан на неправомерные действия со стороны государства.

Бизнес может обратиться с жалобой на давление со стороны государственных органов. Бизнес-омбудсмен исследует вопрос и выносит рекомендательное решение, которое, как и в предыдущей процедуре, не является формально обязательным, но подкреплено авторитетом выдавшей его институции.

Арбитраж — широко известное понятие. С этого шага решение третьей стороны, в данном случае арбитра, имеет обязательную для сторон силу.

Суд — тут комментарии излишни. В то же время, с судом связана еще одна процедура, которая близка к ADR, но все же не ADR, так как происходит в рамках судебного рассмотрения: урегулирование спора при участии судьи.

Это относительная новела для процессуального законодательства. Ее часто сравнивают и путают с медиацией, но это не так, эти процедуры имеют ключевые отличия. Судья остается в рамках процессуального законодательства и может рассматривать дело и предлагать решение только в рамках исковых требований, а в медиации горизонт возможных решений сторон намного шире.

В целом, чем дальше мы движемся от переговоров к судебному рассмотрению, тем больше становятся затраты сторон на рассмотрение дела и тем меньшим становится их контроль над процессом и результатом.

Усовершенствование правосудия напрямую зависит от использования ADR. Этот инструмент используется не потому, что суды — это плохо. Имея альтернативы, правосудие лишь приобретает и становится качественнее.

Разгрузка судов пропорционально влияет на качество выносимых решений. Судьи заинтересованы в этом. Они сами признают, что внушительный процент дел является медиабельным. Доступ к правосудию — основной критерий инвестиционной привлекательности государства.

Давайте поможем нашей стране и судебной системе в частности. Не будем нагружать ее своими проблемами и исковыми требованиями, а разберемся со своими интересами самостоятельно. Когда стороны готовы разговаривать и искать точки соприкосновения, им нечего делать в суде.

Как говорил классик Лев Толстой, пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь. И пусть вас хранит ваш внутренний peacemaker!

Соавтор — Юна Потемкина, медиатор (IHK München und Oberbayern), старший юрист юридической фирмы "Астерс"