П’ять кроків для розвитку туризму в громаді

Хто сьогодні в Україні не говорить про розвиток туризму?

Багато українських міст і навіть громад прагнуть стати схожими на Львів. Але для розвитку туризму потрібно зробити певні кроки.

Для місцевих управлінців на цьому шляху є різні напрями дій. Перший – чекати змін та інструкцій з Києва після призначення керівництва уряду та зміни профільних керівників департаментів, початку їх роботи, оцінки ситуації, формування політики та команди.

Тут немає нічого поганого, головне – взяти відповідальність та працювати.

Друга альтернатива – почати діяти "знизу". Варто задуматись, з ким ми хочемо себе порівняти. Звичайно, орієнтир для розвитку повинен бути. Але оберіть лідерів для себе, виходячи з оцінки ресурсів та певних показників.

Перші кроки на рівні громади чи села

Спитайте спочатку себе, чому нема туристів? Потім поїдьте до найближчого районного чи обласного центру і спитайте на вулиці місцевих жителів: чому вони не хочуть їхати до вашого населеного пункту? І чи вони про ваше існування взагалі знають?

Якщо знають, то що саме: унікальність чи, навпаки, негативні новини?

Якщо про вас щось знають, але не їдуть, то варто їм розповісти, чому варто приїхати. Але чи має ваша громада готові пропозиції: що робити, куди піти, що побачити?

На такі питання першочергово варто дати відповідь.

Проаналізуйте, як це роблять інші. Так, території теж конкурують. Вивчайте їх досвід. Розпочніть обговорення на рівні своєї громади про розвиток туризму.

Що це вам принесе? Що для цього потрібно? Скільки на це піде часу? З ким це реалізувати?

До прикладу, часто у гірських селах ми чуємо про проблеми сміття у гірських річках. Майже всі кажуть, що це екологічна проблема. Але ж це соціально-економічна проблема.

То ж задачі слід ставити інші. Як підвищити доходи місцевих жителів, за рахунок чого створити нові робочі місця? Туризм –це та індустрія, де створити зайнятість та робочі місця найлегше.

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1. Визначте, з ким працювати. Створіть ініціативну групу, команду; залучіть волонтерів (громадські організації, школи, клуби); розпочніть відкритий діалог у громаді.

2. Зрозумійте, де ви знаходитесь. Які природні, рекреаційні, історико-культурні, бальнеологічні та інші ресурси у вас є? Який їх стан та як цим можна скористатись? Чи є на сьогодні туристи, візитери. Звідки вони їдуть, що є причиною відвідувань? Коли приїжджають? Чи є сезони? Як їх розшири та як збільшити кількість?

Для цього слід вивчати цільові аудиторії і розуміти причини появи туристів. Де вони дізнаються інформацію, куди їдуть та куди готові поїхати? Які є бар’єри та як з ними працювати?

Які туристичні маршрути вже є поряд з вами та які можуть бути створені?

Де туристові можна поїсти? Якщо у вас є кафе у селі, то подумайте, яке воно? Чи захоче туди потрапити гість? Що треба зробити, що б він туди прийшов?

Де туристи можуть зупинитись? Якщо немає готелів, то чи є сільські садиби? Скільки вони можуть прийняти гостей?

Де можна купити продукти харчування: у сільських магазинах, фермерів чи ще десь?

3. З’ясуйте, чого ви хочете досягнути. Зростання привабливості громади та згадування у ЗМІ? За рахунок чого? Скільки вам потрібно туристів? Чи може візитерів? Десять чи тисячу осіб? В день, тиждень, місяць? Хто вам принесе більше доходів: організовані чи самостійні туристи?

Як це позначиться на збільшенні доходів місцевих жителів?

Крім того, слід звернути увагу на те, як зберегти екологічність громади. Якщо громада розраховує на створення нових робочих місць, то скільки саме? Які нові послуги можуть бути створені, які ресурси для цього потрібні? Варто розробити чіткий бюджет та план.

4. Побудуйте план дій на рік. Проведіть аудит ресурсів громади. Створіть сайт, де повідомите про її туристичну привабливість, а також зробіть серію публікацій у ЗМІ про те, чому до вас слід приїхати.

Проведіть конкурс "10 цінностей громади", де оберіть найкращі культурні, природні, архітектурні пам’ятки громади. Все це стане основою для розвитку туристичного потенціалу.

Проведіть відкриті, безкоштовні екскурсії для місцевих жителів, що б вони більше дізнались про вашу ініціативу та свою громаду, це приверне увагу медіа та потенційних гостей.

Заявіть про свою громаду на туристичних виставках у Києві, Львові. Працюйте з школярами над пошуком ідей – як зробити життя у селі цікавішим.

Створіть чи залучіть громадську організацію для пошуку ресурсів та фінансування на реалізацію проектів. Прийміть програму бюджету участі, розробіть інвестиційні проекти, залучіть фермерів щодо роботи з туристами.

Просувайте ідеї для екскурсів та турів вихідного дня, розпочніть програми неформальної освіти для місцевих жителів.

Відкрийте в клубі коворкінг, будуйте партнерство з туристичними операторами та з агентами, навчальними закладами, що готують фахівців для індустрії туризму, журналістами та блогерами.

Створіть інформаційний пункт "Відпочинок в громаді", розмістить його в центрі села, на автобусній зупинці. Працюйте з місцевими жителями, щоб вони його не пошкодили.

Я б рекомендував також провести один якісний етнофестиваль, щоб відрізнятись від інших.

Але першочергово ліквідуйте стихійні смітники, приведіть до ладу зелені зони, облаштуйте місце для зупинки автобусів, відкрийте громадські туалети на зупинках.

5. Реалізувати план.

Це найважча частина. Але почніть з першого пункту. Зверніть увагу, що про дороги я не згадував. Адже завтра вони будуть, але чи знатимуть туристи про ваше існування? Чи будете ви готові їх приймати?

Для прикладу наведу Перечинську громаду.

Для розвитку туризму з моменту створення громади (квітень 2017 року) її голова – Іван Погоріляк – розуміючи місце розташування (дорога з міста Ужгород до популярних місць відпочинку, такі як Лумшори, Ужанський національний парк) робить чіткі кроки.

По-перше, сформовано робочу групу для розвитку туризму з залученням як представників влади громади, так і бізнесу та науковців Ужгородського національного університету.

Працює група з написання проектів для залучення фінансування та їх реалізації.

По-друге, громада активно використовує усі наявні ресурси. За сприяння програми "U- lead з Європою" проведено прес-тур для журналістів, щоб показати привабливість громади: від старовинного храму, етномузею та єдиного в світі пам’ятнику листоноші до гірського стадіону, де грають командні турніри футболісти, регбісти, та унікальної сироварні, яка діє в будівлі закинутого військового містечка.

Реалізовано ідею "музей громади", регулярно проводяться відкриті екскурсії для жителів та гостей. Створено мальовану карту для туристів із зазначенням головних пам’яток громади.

Окремо слід відзначити започаткування спортивного заходу - міжнародного пів марафону імені Федора Фекете, який збирає сотні атлетів та любителів бігу (старт з Ужгорода, 22 км).

Внутрішні та міжнародні туроператори почали враховувати громаду як місце для візиту: екскурсії та дегустації.

Тут є сироварня, приміщення під яку громада віддала за 1 гривню підприємцеві для відкриття бізнесу, що сьогодні приймає групи туристів.

Особливою популярністю користується корчма "Підкова", що має готові рішення - дегустації для організованих груп туристів.

Як результат, бізнес (готелі, ресторани) має можливість скористатись зростанням потоків гостей, збільшенням доходів та зростанням сплати податків у бюджети.

Усі ці дії працюють на репутацію та формують бренд громади.

Вибір - діяти чи чекати - завжди є. Але час – це головний ресурс, який ми ніколи не повернемо. Потрібно діяти одразу.