Всі розділи
Укр / Рус
Деофшоризація і Україна. Хто кого?

Деофшоризація і Україна. Хто кого?

ЄС та США посилюють боротьбу з ухилянням від сплати податків. Що чекає українські компанії? (рос)
Середа, 31 липня 2019, 15:08
Артем Ковбель
партнер Kreston GCG

Понеслась. Запад вышел на очередную тропу войны с офшорами. Сможет ли он победить в ней, сказать наверняка сложно. Но заявка на успех весьма значительна.

План БЭПС 

Оffshore Leaks – скандальное журналистское расследование, обнародовавшее множество офшорных счетов, принадлежащих богатейшим людям мира.

Так уж вышло, что именно после его публикации Европа и США всерьез занялись проблемой размывания налоговой базы и уклонения от уплаты налогов. 

Но это не значит, что раньше за нее не брались. Брались, но как-то бессистемно. И не всегда – открыто.

Просто под видом выгодных инициатив большие страны старались убедить низконалоговые юрисдикции ужесточить налоговое давление.

История с Кипром – яркий пример. Когда в 90-х он захотел присоединиться к ЕС – в Европе никто особо не возражал, даже протесты Турции ничего не изменили.

Но Кипру поставили вполне четкие требования: повысить ставку корпоративного налога, принять обязательства по раскрытию налоговой информации и так далее.

Такие "скрытые" меры, как видно, не привели к желаемому результату. Офшорный бизнес никуда не делся по сей день, просто усложнился.

А значит бюджеты крупных стран регулярно недополучают большие деньги – от 100 до 240 млрд долларов, согласно расчетам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).

Осознание этого в нулевых вынудило государства сменить риторику и объединиться, перейдя к совместному "наступлению" на офшоры и так называемое "агрессивное налоговое планирование". Первым результатом их коллективного труда стал план БЭПС.

Хотя о необходимости его создания говорили и раньше, но первые наработки представили только в сентябре 2013-го – всего лишь через полгода после публикации Оffshore Leaks. А обнародование окончательной версии состоялось в 2015 году. 

На сегодня план БЭПС насчитывает 15 пунктов. К его реализации может приобщиться любая страна. Для этого достаточно выполнить 4 (ключевые) нормы (5-я, 6-я, 13-я, 14-я). Коротко их суть сводится к следующему.

Loading...
Норма №5 призывает к созданию равных налоговых условий посредством специального органа – Форума по вопросам вредоносных налоговых практик.

Низконалоговые юрисдикции его решениями должны быть упразднены или трансформированы до лета 2021 года.

Норма №6 нацелена на борьбу с компаниями-транзитёрами, которые не выполняют никаких четких функций и регистрируются исключительно с одной целью – получения налоговых льгот по условиям соглашений об избежании двойного налогообложения.

Норма №6 инициирует прохождение специальных тестов для таких компаний (PPT-тест и/или S-LOB). Если результат будет неудовлетворительным – компания не получит права на налоговые льготы.

Норма №13 вносит коррективы в трансфертное законодательство. Она вводит 2 новых вида отчетности – "мастер-файл" и "сводный отчет по странам" для транснациональных компаний.

В первом должны отражаться глобальные операции компании, во втором – отдельно по странам, в которых есть зарегистрированные филиалы.

Отчет по странам обязателен для компаний с годовым доходом свыше €750 млн.

Норма № 14 содержит рекомендации для эффективного разрешения споров между странами при применении договоров об избежании двойного налогообложения.

Другие меры

План БЕПС – не единственный признак начавшейся атаки на офшоры. Сейчас, например, крупные страны активно обсуждают идею одновременного отказа от налога на прибыль и заменой его на налог на выведенный капитал. 

Переломным является отказ Запада от банковской тайны. Еще в 2010 году в США приняли закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), обязавший все финансовые учреждения, даже неамериканские, отчитываться о счетах резидентов США.

В случае отказа доходы таких организаций облагаются 30% налогом на репатриацию прибыли. 

Сейчас подачу приняла Европа. Там с 2017 года работает стандарт CRS, подразумевающий автоматический обмен финансовой информацией между всеми финансовыми учреждениями и налоговыми службами.

Отечественные компании, работающие в ЕС, теперь всегда должны быть готовы к тому, что их счета и движения по ним будут "под рукой" у европейских налоговиков. 

Страны офшорной зоны, которые отказываются обмениваться финансовыми данными по стандарту CRS, в будущем будут облагаться санкциями. Список потенциальных кандидатов тоже набросали.

А что же Украина? 

Украинские власти уже заявляли о намерении приобщиться к плану БЭПС, даже подписывали соответствующее письмо.

Еще в 2016 году Нацбанк и Минфин взялись за разработку законопроекта по противодействию уменьшению налоговой базы и вывода прибыли за рубеж.

В основе документа – 8 пунктов плана БЭПС, приспособленных к украинским реалиям. Законопроект официально представили в октябре прошлого года.

 Среди прочего он предусматривает введение правила о контролируемых иностранных компаний (КИК), корректировку процедуры выплат нерезидентам при использовании договора об избежании двойного налогообложения, а также ряд небольших изменений в сфере трансфертного ценообразования. 

Примечательно, однако, то, что данный документ почти не учитывает обязательные для присоединения к плану БЭПС нормы (те самые пункты, что идут под номерами 5,6,13 и 14).

Зато предлагается ввести правило КИК, которое согласно плану БЭПС не является ключевым, и адекватная реализация которого при текущей налоговой системе выглядит крайне затруднительной. 

Впрочем, дальнейшая судьба документа пока неизвестна, учитывая выборы и всё с ними связанное, его рассмотрение точно отложат на неопределенный срок.

А значит даже такого сомнительного, но закона по противодействию уменьшению налоговой базы и вывода прибыли за рубеж нам в ближайшее время явно не видать. 

Кроме того, Украина еще не присоединилась к стандарту CRS. И не сможет сделать этого, пока не будут приняты ключевые инициативы плана БЭПС. 

Зато у нас сделали шаг в сторону отмены банковской тайны. Начиная с прошлого года, банки обязаны делиться финансовой информацией своих клиентов с НБУ при проведении валютного надзора.

Но это, опять же, довольно расплывчатая норма из серии "вроде есть, а вроде нет".

В любом случае сделанное Украиной – капля в море, особенно на фоне тех изменений, что происходят в развитых странах. Там быка взяли за рога всерьез.

Пусть и тянули очень долго, но зато за последние три-четыре года сделали больше, чем за предыдущие лет десять.

Многие принятые меры носят глобальный характер, некоторые из них напрямую касаются и украинского бизнеса.

Та же норма №13 или стандарт CRS – для украинских филиалов крупных компаний и всех, кто работает в Европе это уже меняет правила игры.

Украина же за все время сумела разработать только один, да и то "куцый" законопроект. Учитывая такие темпы, думаю, что Украине борьба с деофшоризация не "грозит". Ближайшие годы точно.

Ведь для этого нужно не только принять инициативы плана БЭПС, но и модернизировать украинскую налоговую систему. А это тоже процесс не быстрый.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
офшори ЄС Україна НБУ Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
СБУ викрила схему виведення в офшори понад 17 мільйонів доларів 12 червня 2019, 09:27
У світі стало на один офшор менше 13 січня 2019, 10:00
В український список офшорних зон потрапили ще 5 країн 27 грудня 2018, 15:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!