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Чи можливий прогрес без доктрини економічної безпеки

Чи можливий прогрес без доктрини економічної безпеки

Наша держава нагадує корабель з купою пробоїн. Ми придумали, як їх залатати. (рос)
Понеділок, 29 липня 2019, 09:04
Анатолій Амелін
директор програми "Економіка" Українського інституту майбутнього, співзасновник інституту

Визия и стратегия — это маяк и курс следования нашего государства. Без них ни один ветер не будет попутным, и все же прежде нам нужно подумать о другом.

Наше государство напоминает корабль с кучей пробоин.

Военная агрессия России, коррупция, неопределенность в финансовой сфере, разбитые дороги и уезжающие за рубеж украинцы — все эти факторы неумолимо тянут нас ко дну. Поэтому модели, идеи будущего, прогнозы и расчеты должны уступить место такой прозаической процедуре как "латание дыр".

Снижение рисков в финансовой, макроэкономической, инфраструктурной, социально-демографической сферах и создание минимального комфорта для украинского и зарубежного бизнеса — основные вехи проекта "Доктрины экономической безопасности Украины", представленной обществу и президенту.

С нее и следует начинать "большое плавание". В общепринятом смысле проект толкуется как система руководящих принципов, которые формируется годами и десятилетиями. Не опровергая этого факта, отмечу, что в нашем обществе главные принципы экономической безопасности давно сформированы.

Угрозы и риски, стоящие на пути развития экономики, а также способы их нейтрализации за 28 лет независимости не претерпели существенных изменений. Поэтому при подготовке доктрины нам оставалось их систематизировать, вывести с интуитивного на понятийный уровень и свести в единый документ.

Нам не нужны десятилетия. Если документ будет принят в конце лета, то до конца осени исполнительная власть сможет разработать нормативно-правовую базу для ее воплощения. Еще месяца будет достаточно для принятия и запуска.

Свидетельством работы доктрины будет выход бизнеса из тени. Ее основные задачи — упрощение регуляторных процедур, снижение или устранение рисков, поэтому предпринимателям не нужно будет оставаться в "подполье".

Если нам удастся предусмотреть в госбюджете-2020  расходы на реализацию принципов доктрины, то следующий год мы посвятим методичной имплементации ее положений в систему нормативно-правовых актов разных сфер и уровней.

Наши надежды на такой исход велики. Команда президента смело озвучивает либертарианские идеи, предусматривающие свободу для бизнеса, перезагрузку функций государства, даже перевод государства в "смартфон". Все это перекликается с ключевыми положениями доктрины.

Имплементация документа будет наиболее сложным этапом. Речь идет не только и не столько о чиновниках, которые "сидят" на регуляторных процедурах и кровно заинтересованы в их непрозрачности и сложности.

В парламент идет достаточно людей, не имеющих опыта работы в политике и в государственной системе. В новом парламенте уровень дилетантства может вырасти, а это негативно скажется на отношениях власти и бизнеса.

Если проанализировать деятельность парламента за годы независимости, можно отметить одну печальную деталь. Изменений, дополнений и поправок к законам у нас намного больше, чем в любом европейском государстве.

Это значит, что отечественные нормативные документы не являются целостными, качественными и системными, а всегда нуждаются в какой-то доработке или адаптации. В новом созыве такая деструктивная практика может расшириться.

Однако и в этом ключе переоценить роль доктрины трудно. В этих сложных условиях она становится одновременно и "рамкой", и изобличающим фактором.

С одной стороны, все субъекты правотворчества получат очерченные рубежи экономической безопасности. Соответственно, все нормативные акты должны будут соответствовать им. С другой — будет легко определять, какие институции нарушают положения доктрины, и оперативно принимать меры.

Только потом, "залатав дыры", мы сможем думать о большом плавании, прогнозировать и моделировать, выстраивать визию и стратегию развития.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
економіка бізнес законодавство

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