Що потрібно передбачити в плані реалізації нової стратегії "Укрзалізниці"

Кабмін недавно затвердив нову стратегію "Укрзалізниці", у якій компанія планує відділити управління перевезеннями та інфраструктурою.

Основна ідея — створити підґрунтя для "Укрзалізниці" як ключового гравця при відкритті ринку залізничних перевезень та його стійкого розвитку.

Крім того, у стратегії пропонується нова модель утворення тарифів, яка розділяє їх на компоненти і прив'язує до бенчмарка у вигляді індексу цін виробників.

Важливою частиною трансформації підприємства є оптимізація структури витрат.

Центр економічної стратегії загалом підтримує дух документа, але також має рекомендації на основі аналізу досвіду Польщі та Німеччини.

Ці рекомендації дозволять оптимізувати витрати, уникнувши необґрунтованого закриття суспільно важливих пасажирських напрямків та залізничних шляхів, і запустити ринок вантажних перевезень без ручного політичного управління.

Рекомендація №1. Тарифна політика

Ми підтримуємо ринкове утворення тарифів для послуг з перевезення. Проте для відкриття доступу до інфраструктури спершу необхідно створити Нацкомісію, яка відповідатиме за тарифи, а також ухвалити підзаконні регулятивні акти та методики розрахунку тарифу на доступ до інфраструктури.

Ми вважаємо за необхідне уникнути ситуації, коли оператор інфраструктури самостійно регулюватиме тариф і надаватиме преференції для окремих вантажних операторів. З іншого боку, оператори-конкуренти не повинні блокувати підвищення тарифів в АМКУ, користуючись доступом до інфраструктури.

Прив'язування тарифів до індексу цін виробників промислової продукції є концепцією, яку потрібно ретельно проаналізувати. Попри загальний правильний вектор, прив'язування до індексу знизить директивність рішень з підвищення тарифів, але може збільшити ризики маніпулювання індексом.

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Рекомендація №2. Конструктивна співпраця з Мінфіном

Державне фінансування економічно важливої інфраструктури та покриття збиткових пасажирських перевезень є звичною європейською практикою збереження ключової залізничної інфраструктури.

У Німеччині DB Netz вдалося підвищити обсяг фінансування інфраструктури тільки після укладання контракту-програми з федеральним урядом.

Ми радимо підписати меморандум з Міністерством фінансів, у якому буде передбачена програма співпраці на основі показників ефективності роботи та виконання заходів "Укрзалізницею". За результатами виконання програми компанія отримуватиме пропорційно необхідне фінансування з держбюджету.

Компроміс потрібно знайти в такому ключі, щоб інвестиційні кошти з бюджету впливали на економічне зростання в цілому. Підписання відповідного меморандуму уможливить включення "залізничного" питання до бюджетного планування в Україні не з позиції вимоги, а з точки зору взаєморозуміння.

Також слід замінити виплати прибутку як дивідендів до держбюджету на зобов'язання реінвестувати мінімум 90% прибутку в основні фонди після реформи порядку закупівель за правилами СIPS і на основі прозорої скорингової моделі розподілу капітальних видатків CAPEX на модернізацію інфраструктури.

Рекомендація №3. Оптимізація затрат

У 2018 році компанія отримала на 10% більше доходів, ніж роком раніше. При цьому рентабельність погіршується — EBITDA знизилася на 21%, чистий дохід перебуває на межі нуля. Найбільшою статтею затрат є фонд оплати праці, що становить близько 51% загальних операційних витрат.

Компанія не виконує плани з оптимізації штату, підвищуючи фонд оплати праці. Разом з тим, тільки чверть мережі є прибутковою. Реструктуризація персоналу — соціально складне питання, як і скорочення малодіяльної інфраструктури. Компанія повинна розробити виважену стратегію скорочення цих витрат.

"Укрзалізниця" повинна зосередитися на основній діяльності. План заходів повинен містити графік продажу чи часткової приватизації непрофільних активів.

Організаційне розділення бізнес-вертикалей УЗ не може бути самоціллю, завдання підвищити ефективність від економії на масштабі і покращити фінансову та операційну стійкість слід відобразити в плані заходів з реалізації стратегії.

Рекомендація №4. Гнучкість стратегії

Як свідчить досвід Польщі та Німеччини, під час реалізації стратегії виникатимуть нові проблеми, що не були ідентифіковані досі. Аби процес досягнення стратегічних цілей був під контролем, "Укрзалізниця" повинна мати можливість щорічно переглядати стратегію та затверджувати зміни до неї.

Рекомендація №5. Ефективний нагляд

Реалізація стратегії повинна супроводжуватися постійним моніторингом діяльності новостворених дочірніх структур, централізованого внутрішнього аудиту, ризик-менеджменту, процесу закупівель та комплаєнсу.

Ми очікуємо на графік запровадження усіх аспектів найкращих практик корпоративного управління, зокрема оцінки ефективності дочірніх компаній.

Відповідно до ухваленої стратегії, протягом кількох місяців буде оприлюднено план заходів з її реалізації. УЗ повинна бути готовою до лібералізації залізничних перевезень та конкуренції з більш ефективними приватними перевізниками.

За умов урахування світового досвіду і рекомендацій перед відкриттям ринку УЗ має шанси утримати провідні позиції на зразок Deutsche Bahn AG чи PKP S.A.