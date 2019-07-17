Скріншот як доказ: АМКУ у справі проти Join Up!

Щойно в інформаційному просторі вщухло обговорення скандального рішення Баришівського суду про призупинення ліцензії компанії SkyUp Airlines, як з’явилися нові "перли" від державних органів.

У гру вступив Антимонопольний комітет України.

21 червня АМКУ ухвалив рішення, в якому звинуватив туроператора Join UP! у поширенні недостовірної інформації й оштрафував компанію на 1,5 млн грн.

Суть рішення

Комітет стверджує, що Join UP! подавав інформацію про те, що у квітні-травні 2018 року рейси для туроператора будуть виконувати авіакомпанії "Роза вітрів" та "МАУ", проте відповідних угод у Join UP! не було.

На думку АМКУ, це могло призвести до "неправомірних переваг на ринку" та вплинути на бажання споживачів придбати туристичний продукт саме у Join UP!.

Позиція Join UP!

Безсумнівно, ми не згодні з цим рішенням. Воно не підкріплене доказами, у ньому чиновники АМКУ ігнорують закони України та визнають особливе становище окремих авіакомпаній.

Своєю безпідставністю це рішення навіть нагадує всім відоме рішення Баришівського суду. Але будьмо послідовними…

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Договори з компаніями "Роза вітрів" та "МАУ" у квітні-травні 2018 року були чинними. Ба більше — є чинними й досі.

Усі затребувані документи туроператор надавав АМКУ у відповідь на їхній запит.

Join UP! не потрібно використовувати назви будь-яких авіакомпаній, аби привабити туристів до свого продукту.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надало туроператору статус "добре відомої торгової марки" з 2017 року.

На підтвердження цього у 2018 році Join UP! своїм туроператором обрали 903 тисячі туристів.

За даними МЕРТ, Join UP! посідає перше місце за кількістю перевезених туристів у 2018 році.

Тому 11 липня Join UP! подав до Господарського суду міста Києва позов про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету.

Докази АМКУ

У рішенні Антимонопольного комітету взагалі не йдеться про те, де ж Join UP! поширював "недостовірні відомості про виконання рейсів".

Також немає даних про те, як це відбувалося, та про які рейси йдеться.

Усі "докази" АМКУ — це електронний лист зі скаргою туриста на "неіснуючі рейси", один скріншот та заяви від "Рози вітрів" і "МАУ" про "неодноразові звернення в телефонному режимі" від туристів. Ці "неодноразові звернення" залишилися неперевіреними АМКУ.

Join UP! провів внутрішню перевірку та виявив: туристи, що вказані як ті, хто надіслали листа та надали скріншот, взагалі не були клієнтами туроператора.

Виникає питання: чому цього не перевірив сам комітет? І чому свідчення таких людей використали як аргумент під час ухвалення рішення?

Річ у тому, що якби існували реальні звернення таких туристів, до матеріалів справи можна було б долучити десятки свідчень.

Проте АМКУ цього не зробив. Не змогли знайти?

Останнє — з рішення комітету випливає, що у літній період 2018 року Join UP! розраховував на запуск SkyUp Airlines.

Тож коли старт відклали, туроператор, на думку АМКУ, вирішив скористатися назвами "Рози вітрів" та "МАУ".

Цей аргумент видається щонайменше дивним, оскільки за планом флот SkyUp у 2018 році мав складати два літаки.

Хто, знаходячись при тямі, може подумати, що Join UP! планував перевезти майже мільйон туристів на двох літаках?

"Провідні та надійні" "МАУ" та "Роза вітрів"

Відповідно до матеріалів справи, на думку АМКУ люди, які купували тури у Join UP!, керувалися у виборі не країною, не готелем, у якому вони планують жити, не харчуванням, не часом та датою вильоту, а винятково авіакомпанією.

За таких умов антимонопольники опитали аж 90 (!) осіб, щоб дізнатися, наскільки важливим фактором є авіакомпанія під час вибору відпочинку.

Крім того, судячи з усього, саме назви "Роза вітрів" та "МАУ" спонукали людей купувати тури у Join UP!, адже ці компанії, як наголошено, є "провідними та надійними".

Інших надійних авіаперевізників на території України комітет не виявив.

Зі свого боку Join UP! замовила опитування 1000 осіб у агентства маркетингових досліджень DigData — спеціалістів з вивчення споживчої поведінки із застосуванням online-опитувань.

Предмет дослідження — надійність та "провідний" статус вказаних авіакомпаній.

Також у АМКУ відзначили, що туристи обирають подорожі з "провідною авіакомпанією зі стабільною репутацією, великим флотом та відсутністю затримок порівняно з іншими авіакомпаніями".

Якщо вже йдеться про відсутність затримок, то за даними Міністерства інфраструктури, найменше їх у "Мотор-Січі", у якої 100% вчасно виконаних рейсів.

Дивно, чому Join UP! не використовує назву цієї авіакомпанії, а лише "провідні" "МАУ" та "Розу вітрів".

Або чому б не використати Qatar Airways та Air Malta, щоб привабити туристів. Ні, Join UP! вперто спекулює на "МАУ".

Неуважний АМКУ?

АМКУ навіть не доклав зусиль, щоб зробити це рішення юридично якісним документом.

Перше, що за логікою має робити комітет — перевірити юридичні взаємозв’язки всередині нашої групи компаній, між Join UP!, SkyUp Airlines та іншими.

Для цього треба просто зайти в реєстр юридичних осіб. Проте в АМКУ вирішили не напружуватися — вони вказали засновників за застарілими даними.

Окрім цього, АМКУ надіслав запит в одну компанію на доступ до первинної бухгалтерської документації іншої (обидві входять до групи компаній, але є різними юридичними особами).

Якби зазначені документи іншої компанії надав Join UP!, це було б порушенням закону.

Питання: АМКУ зробив це випадково? Комітет не має достатніх компетенцій, аби формально правильно скласти запит?

Чи це умисна дія, щоб не отримати від нас потрібних даних і потім зазначити це у своєму рішенні?

Висновки

Припустімо, туроператор справді замінює авіаперевізника.

Така ситуація реально може статися з огляду на обставини, які від туроператора не залежать.

Наприклад, за неможливості здійснити рейс запланованим літаком запланованої авіакомпанії.

Положення законодавства, що регулює сферу туризму, не те що не забороняє змінювати авіакомпанію, а зобов’язує туроператора надати заміну авіаперевізника.

Якщо ж цей перевізник не влаштовує пасажира, він може відмовитися від туру і попросити повернути кошти за поїздку.

У Join UP! таких звернень буває аж кілька за рік.

Чому? Якби туристи залишалися незадоволеними саме фактом зміни авіакомпанії, їх були б тисячі.

А АМКУ знайшов один скріншот, один імейл і телефонний дзвінок…

Як це впливає на бізнес-клімат України

Антимонопольний комітет створений для того, аби забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Проте ухвалення таких рішень не може позитивно впливати на бізнес-клімат країни.

На дії АМКУ вже звернула увагу Рада бізнес-омбудсмена, представник якої був присутнім на засіданні АМКУ під час ухвали рішення.

У рішенні стосовно скарги Join UP! зазначено: "враховуючи суперечливість та неоднозначність доказової бази… Рада приходить до висновку, про недоведеність вчинення порушення".

Європейська бізнес асоціація, яка представляє найбільше об’єднання міжнародного бізнесу країни, вважає, що подібні ситуації значним чином погіршують імідж України та інвестиційний клімат на міжнародній арені.

То як же вести бізнес в Україні?

В останні місяці це питання для компаній SkyUp та Join UP! набуло неабиякої актуальності. І не тільки через упереджені рішення АМКУ. Депутатські запити, масові перевірки з боку інших контролюючих органів, інформаційні атаки — ось умови, в яких працюють компанії.

Усе це ми детально описали у кейсі "Як вести бізнес в Україні". Відповідь проста: бізнес в Україні має захищати себе і в судах, і в публічному просторі.