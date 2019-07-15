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Податковий рай і швидкий старт. Навіщо починати бізнес в Гонконгу

Податковий рай і швидкий старт. Навіщо починати бізнес в Гонконгу

Чому Гонконг приваблює підприємців? Скільки там коштує житло і як відкрити робочу візу? (рос)
Понеділок, 15 липня 2019, 11:30
Андрій Буренок
засновник та CEO TripMyDream

Снимая выпуск о Гонконге в рамках проекта "Экспаты", я понял, что люди, которые там строят бизнес, заслуживают особого внимания.

Почему Гонконг так привлекает предпринимателей? Сколько там стоит жилье и как открыть рабочую визу?

"Удаленный офис" Китая

Гонконг состоит из 262 островов. Это бывшая британская колония, а до 1997 года — зависимая территория.

Жители островов знают английский, что способствует ведению бизнеса и чем материковый Китай похвастаться может не всегда.

Те, кто не говорит по-английски, для ведения бизнеса используют путунхуа (мандарин) и кантонский диалект китайского. Первый — официальный язык материкового Китая, на втором почти все гонконгцы общаются в быту.

Сейчас Гонконг — специальный административный район в составе КНР, один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Он относится к низконалоговым юрисдикциям и является офшорной территорией. Особое его преимущество — отсутствие таможенных сборов на импорте и НДС.

"Гонконг — ворота к мировым рынкам. Специализация — финансы, логистика и менеджмент. Здесь ничего не производят. Чаще всего Гонконг выбирают как возможность легализовать бизнес с Китаем и уйти от налогообложения.

Главное условие — не заниматься предпринимательством в самом Гонконге и не продавать местным", — говорит Степан Мостовой, владелец нескольких бизнесов, который переехал  в Гонконг с материкового Китая девять лет назад.

Согласно отчету The Hendric Foundation, экономики Гонконга и Сингапура, который также отличается высоким уровнем жизни и популярен среди экспатов, равны. Разрыв в показателях составляет всего 0,8% в пользу Гонконга. В регионе самый высокий уровень экономической свободы в мире.

Открытая экономика Гонконга создает условия для предпринимательской деятельности со всем миром. Ее стабильность гарантируют поддержка на государственном уровне и самостоятельная сильная правовая система.

Начать бизнес с материковым Китаем сложно, но отсутствие ограничений на внутренние и внешние инвестиции в Гонконге позволяет открывать на "материке" дочерние компании. Гонконг — это "удаленный офис" страны.

"Запустить представительство можно за один-семь дней и 700-2000 долл. Содержать виртуальный офис стоит 100 долл. Наиболее затратная часть ведения бизнеса в Гонконге — ежегодный аудиторский отчет — стоит 1-5 тыс долл в зависимости от оборота компании и количества транзакций.

Закрыть компанию, которая работала до года, просто, но если она продержалась дольше, расходы и сложности возрастают. Связано это с документацией, необходимой для отчетности", — объяснил Мостовой.

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Подводные камни бизнеса

Конкуренция. Всем ритейлом в Гонконге владеет не более четырех компаний. Это корпорации, которые не позволяют маленьким бизнесам выходить на рынок. Если бизнес-идея оказывается удачной, они ее покупают. Поэтому для многих продуктовых предпринимателей продажа компании становится целью.

Сложности в открытии счета. Регистрация в Украине для Гонконга — рисковый фактор. Многие украинцы получают отказ, даже предоставив все документы. По словам Мостового, стравиться с этим можно, доказав серьезный статус бизнеса. Среди контрагентов компании должны быть крупные клиенты.

Оборотность бизнеса. Гонконг — оптимальное решение для больших фирм, чьи обороты исчисляются сотнями тысяч. Здесь некомфортно стартапам с бюджетом до 10 тыс долл, жизненный цикл которых — менее трех лет.

Наем сотрудников. Это непростая задача, если дело касается иностранных соискателей. По закону работодатель должен убедить госорганы, что приглашенного иностранца нельзя заменить гонконгцем. Это трудно, но нужно: за наем нелегального сотрудника можно оказаться в тюрьме.

Качественных аналитиков, программистов, физиков и финансистов приглашать на работу стоит, а для простых должностей можно подобрать местных.

Гонконг — это и большие возможности, и большие риски. Это стартовая площадка для работы с Китаем и всем миром. Сюда едут, чтобы воплотить большую мечту, нередко рискуя всем, как это сделал Денис Маковеев.

Он 15 лет жил в Китае, работал в Alibaba Group, но оставил все, чтобы запустить бизнес в Гонконге. Жесткая конкуренция, высокая стоимость жизни и бюрократия могут отпугнуть новичков. Начать здесь бизнес и суметь его удержать могут только самые смелые и амбициозные.

Жизнь в Гонконге

По данным Мирового банка и PwC, в Гонконге самая благоприятная в мире налоговая система для бизнеса. Этим он и привлекает предпринимателей. Многие из них перебираются жить в Гонконг с материкового Китая. Другая причина — в отличие от китайских мегаполисов здесь нет смога.

Уровень жизни в Гонконге очень высокий. Здесь можно хорошо зарабатывать, но тратить придется много. Миллион долларов тут не деньги. Подтверждение — дорогие авто на улицах, которые раскупают в первые дни после релиза.

Чтобы жить и работать в Гонконге, нужна виза. Рабочую можно получить на срок до двух лет. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие, что деятельность соискателя принесет реальную пользу экономике региона.

Вместе с визой человек получит статус временного резидента Гонконга и Hong Kong ID. Документ уравнивает в правах с гонконгцами, кроме избирательного права. Удостоверение личности действует год, его можно дважды продлевать.

Если удастся прожить в Гонконге более семи лет, то можно получить удостоверение постоянного резидента без ограничения прав. Для этого придется сдать экзамен на знание кантонского диалекта китайского языка.

Жилье в Гонконге — один из самых болезненных вопросов. Стоимость аренды квартиры на 40 кв м в отдаленных районах стартует с 2 тыс долл в месяц, а в районах, где проживают экспаты, — с 3 250 долл.

Большая площадь — роскошь, ведь средний доход в Гонконге в месяц — около 2 тыс долл. При этом официальная минимальная заработная плата в регионе — около 5 долл в час. Однако разрыв между доходами велик: востребованный финансист зарабатывает в среднем 5 тыс долл, кассир — около 1,5 тыс долл.

Еду можно найти на любой вкус и кошелек. Бигмак-меню в "Макдональдсе" стоит 4 долл, обед в кафе — 12 долл, ужин на двоих с алкоголем —  65 долл.

В супермаркетах есть продукты со всего мира: тайские манго, мясо из Новой Зеландии, шоколад из Европы. Китайской продукции достаточно, но местные предпочитают зарубежную, хотя она и дороже. Десяток яиц стоит 4,5 долл, литр молока — 3,5 долл, 1 кг картофеля — 2 долл, 500 г сыра — 15 долл.

За качественной едой сюда приезжают и с материкового Китая.

Высшее образование в Гонконге платное. Стоимость зависит от университета и специальности: год бакалаврата — 15 тыс долл, магистратуры — 20 тыс долл. Поскольку в регионе развит финансовый сектор, популярно обучение по этому направлению. Выпускники легко находят работу в крупных компаниях.

Медицина — одна из сильнейших в Китае. Она доступна каждому гонконгцу вне зависимости от достатка. В больницах готовы принимать пациентов бесплатно, а лечить их будут лучшие врачи страны. Уровень безопасности в Гонконге также очень высок благодаря прозрачной правовой системе.

По данным Expatistan, жить в Гонконге в среднем на 20% дороже, чем в Сингапуре, который также входит в тройку самых комфортных для ведения бизнеса регионов. Планируя переезд, будьте готовы к росту трат.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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