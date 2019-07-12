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Інвестиційні потоки: що спрямує їх в Україну

Інвестиційні потоки: що спрямує їх в Україну

Центральна і Східна Європа зараз є одними з найбільш вигідних для інвестування регіонів. Чи є шанс в України? (рос)
П'ятниця, 12 липня 2019, 15:18
Артем Ковбель
партнер Kreston GCG

На фоне замедления мировой экономики и заметного падения ВВП в развитых странах, Центральная и Восточная Европа уверенно удерживает позиции. Экономики стран региона (в первую очередь таких, как Чехия, Венгрия, Польша) продолжают расти, а их ВВП хоть и просел, но не так сильно в сравнении со странами Западной Европы.

Это заметно усиливает их инвестиционные перспективы. В том числе в сфере M&A.

Подозреваю, что в ближайшие годы именно здесь стоит ожидать множество громких сделок слияний и поглощений. Статистика это тоже подтверждает.

Так, если изучить динамику рынка M&A в Центральной и Восточной Европе, то в глаза сразу бросится его относительная стабильность.

С 2014 года объем и количество сделок слияний и поглощений здесь практически не менялись.

Иногда фиксировались небольшие спады, однако чаще – незначительный, но рост.

На конечные цифры особого влияния не оказывает даже политическая турбулентность в отдельно взятых странах.

Это говорит о том, что инвесторы сохраняют устойчивый интерес к этому региону.

И это вполне логично, учитывая напряженную мировую обстановку: торговые войны, Брексит, противостояние США и Ирана, рекордное замедление ВВП Китая и как следствие – проседание на других азиатских рынках.

На фоне этого Центральная и Восточная Европа выглядят просто как оазис стабильности.

Но значит ли это, что Украина, которая как раз и расположена в Восточной Европе, наконец поймала свою "инвестиционную волну"? К сожалению, нет.

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Медленное восстановление

Статистика свидетельствует, что украинский рынок M&A заметно подрос за последние годы.

Так, по данным совместного исследования компаний Aequo и Mergermarket, в 2018 году общая сумма сделок слияний и поглощений увеличилась на 91% и составила 1,05 млрд евро, а количество выросло на 31%.

Это действительно приятно, если вспомнить, как сильно просел рынок в 2014 году – тогда поток всех внешних инвестиций в Украину иссяк более чем на половину.

Но текущие цифры все еще далеки от докризисного уровня. В 2008 году, например, объем рынка слияний и поглощений составлял 3,7 млрд долларов – то есть, был в два раз больше.

Поэтому, описывая текущее состояние рынка, правильнее все же говорить о восстановлении, причем медленном, чем о полноценном росте.

Показательным является и то, что большая часть сделок инициируется внутренними игроками, крупные компании поглощают мелкие.

Внешних же игроков сравнительно немного на рынке. И среди них только единицы занимаются прямым инвестированием, основная масса поступающего в Украину иностранного капитала – портфельные инвестиции.

Это значит, что большая часть инвесторов все еще настороженно относится к Украине и не готова напрямую вести здесь бизнес, предпочитая вкладывать в ценные бумаги и тому подобное, чтобы получить хоть и временный, но зато быстрый и гарантированный доход.

Наконец, не особо растет стоимость сделок, да и цена украинских активов в целом постоянно снижается из-за валютных колебаний и ослабления гривны. Все это – тревожные знаки, указывающие на то, что инвестиционный климат в Украине пока еще тяжелый. Зарубежные инвесторы все еще воспринимают страну как токсичную.

Исправить ситуацию могут только реформы. Грамотная модернизация украинской экономики, налоговой и финансовой систем.

M&A в Украине 2019

Текущий год тоже не принесет улучшений отечественному рынку слияний и поглощений. А станет ли все хуже – вопрос пока открытый.

Причины такого пессимизма просты: перестройка власти в связи с президентскими и парламентскими выборами, а также угроза дефолта.

Перестройка власти означает, что у руля окажутся новые люди с новыми взглядами и политическим курсом.

В этом году, к тому же, украинская политическая элита уже существенно пополнилась новыми лицами и еще пополнится в виду продолжающихся выборов в парламент.

В такой ситуации зарубежному инвестору неясно, в каком направлении будет двигаться страна.

Незнание провоцирует риски, поэтому большинство держателей капитала будут наблюдать и оценивать ситуацию со стороны.

Вероятность же дефолта только усугубляет неопределенность.

Даже если его и не будут объявлять, это еще не значит, что украинская экономика и украинские предприятия переживут насыщенный выплатами по внешнему долгу 2019 год без потерь. Для инвестора это еще один повод "придержать коней".

Не все так плохо

Есть здесь интересный нюанс. В последние годы степень политической нестабильности и связанных с этим рисков для бизнеса в развитых и развивающихся странах практически уравнялась.

Сейчас инвесторам сложно работать даже в таких странах, как США, Великобритания или Германия.

Что провоцирует сложности? Да все тот же Брексит, например. Заранее просчитать все экономические и политические последствия этого события практически невозможно, кроме того, неясно как будут работать европейские предприятия в новых для себя условиях.

Добавим к этому торговые войны и обмен санкциями между странами, которые больно бьют по стоимости акций компаний по всему миру, вызывают колебания на мировых рынках и т.п.

По сравнению с этим всем, обстановку в Украине можно назвать спокойной и более поддающейся прогнозированию.

Это может спровоцировать всплеск внимания к нашей стране со стороны инвестиционного сообщества. Тем более даже сейчас при всех своих внутренних проблемах Украине есть что предложить держателям капитала.

Лучшие сферы для инвестирования

На мой взгляд, у нас есть как минимум три интересные для вложений индустрии: аграрная, инновационная и – неожиданно – фармацевтическая.

Аграрный сектор – тут все ясно. Он каждый год демонстрирует рост, а учитывая всевозрастающий спрос на продукты питания в виду увеличения численности населения – инвесторам есть, где разгуляться вне зависимости от экономической ситуации.

IТ-сегмент по своей привлекательности ничем не уступает агросфере. Украина уже сейчас – один из лидеров по экспорту IТ-услуг в Европе.

А согласно отчету "Развитие украинской IТ-индустрии", последняя демонстрирует стабильный рост последние пять лет на 11-26%.

То есть, даже в периоды глубокого спада украинской экономики индустрия высоких технологий оставалась на плаву.

Украинские IТ-компании, к тому же, с началом 2019 года уже стали объектами M&A сделок.

В феврале, например, польская ITKontrakt купила украинскую компанию CoreValue, в марте состоялась сделка по покупке отечественной Acceptic израильской YaelGroup.

Что же касается украинской "фармы" – за последние годы она приятно преобразилась.

Если верить статистике в СМИ, за первые девять месяцев прошлого года Украина экспортировала фармацевтической продукции на сумму 152 млн долларов – это на 20% больше аналогичного периода в 2017 году.

При этом в Украине очень много фармпредприятий, выпускающих лекарства по собственным патентам и имеющие возможности выпускать генерики – собственные аналоги известных препаратов.

При должном финансировании данное направление открывает большие перспективы для всех – и для инвесторов, и для работников отрасли, и для конечного потребителя. 

Подводя итоги

Украинский рынок M&A хоть и демонстрирует успехи после кризиса в 2014 году, вызванном началом войны на Донбассе, все же еще далек от полного выздоровления.

В 2019 году, к тому же, ожидается некоторый спад ввиду сложившейся политической и экономической ситуации.

Но свет в конце тоннеля пока еще, конечно, есть. В Украине при всех ее внутренних проблемах имеются индустрии, которые демонстрирую активный рост и могут стать драйверами привлечения инвестирования в страну.

Но чтобы они стали по-настоящему интересны зарубежному инвестору, нужны активные реформы и улучшение бизнес-климата в стране в целом.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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