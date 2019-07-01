Ситуація з Huawei: здогадки та факти

Технології уже давно перевернули світ догори ногами, трансформувавши наше життя.

Вони подарували нам всеосяжні можливості, цінність яких незаперечна.

Невпинний розвиток та поява інноваційних продуктів несуть нам безліч переваг. Проте, можливо, вони комусь заважають?

Змінювати світ

Прикладів і пристроїв, що змінили наше життя, багато. Продукція компанії Huawei охоплює лише частку ринку.

Але, без жодних сумнівів, і її прогресивні рішення перетворюють світ на зручне та комфортне для кожного середовище.

Кожен третій дзвінок та підключення до інтернету у світі здійснюються за допомогою телекомунікаційного устаткування та сервісів Huawei.

Серед досягнень Huawei і найкращі в світі камерофони, наприклад, цьогорічна новинка Huawei P30 Pro із суперзумом та унікальним режимом зйомки вночі.

А також розробки в сфері штучного інтелекту. Huawei Mate 10 Pro став першим смартфоном з підтримкою ШІ в процесорі на пристрої.

Це дозволяє обробляти інформацію на смартфоні швидше та безпечніше без надсилання її до хмари.

2019-й стане роком комерційного розгортання 5G, що радикально змінить наше життя. 5G дозволить швидко передавати дані без затримок та сприятиме створенню підключеного суспільства, де всі технології взаємодіють через інтернет.

Це несе значну перевагу для різних сфер життя: для медицини, освіти, автомобільної індустрії, комунікації тощо.

У свою чергу глобально Huawei єдина має комплексне закінчене та комерційне рішення для 5G-мереж.

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Усі ці провідні рішення вплинули на політичну ситуацію в світі. 5G є величезним кроком для розвитку технологій та економіки, а також створення інтелектуального цифрового світу. І розробки Huawei значно сприяють розгортанню 5G.

Для США це безсумнівний привід замислитися над тим, як утриматися в списку технологічних лідерів.

Окрім того, цьогоріч Huawei обігнала Apple за продажами смартфонів у світі. Нещодавно США наклали необґрунтоване обмеження на використання продукції Huawei та її співробітництво з американськими компаніями.

Також уряд США веде переговори з дружніми країнами щодо припинення співробітництва з Huawei.

Чи виграє від цього американський бізнес? Ні. Більш того, партнери у всьому світі втратять частку прибутку, а деяким країнам знадобляться роки, щоб наздогнати сучасний телекомунікаційний ринок, якщо вони шукатимуть альтернативу обладнанню Huawei.

А ще це безперечна шкода для споживачів, оскільки деякі з них не зможуть користуватися високоякісними проривними продуктами.

Це офіційно

Обмеження з боку уряду США та шквал чуток у медіа не вплинули на роботу Huawei.

Наразі компанія та всі наявні пристрої функціонують у тому самому режимі. Huawei не збавляє темпів, а навпаки, тільки прискорюється.

Які ж чутки вирують навколо Huawei та функціонування її продукції.

1. Смартфони та планшети Huawei більше не підтримують Google Play та пошту Gmail?

Сервіси Google Play, пошта Gmail і система безпеки Google Play Protect і надалі функціонуватимуть на наявних пристроях компанії Huawei навіть після повернення до заводських налаштувань.

Компанія надаватиме оновлення безпеки та післяпродажне обслуговування для всієї продукції, що була продана або є в наявності на складах у всьому світі.

2. Користувачі не зможуть оновити додатки Google?

Додатки Google можна буде оновити на всіх наявних смартфонах та планшетах Huawei.

3. Ноутбуки Huawei не будуть підтримувати Windows та пов’язані з нею сервіси?

Усі користувачі ноутбуків Huawei зможуть і надалі використовувати Windows та пов’язані з нею сервіси.

Усі комп’ютери Huawei, які зараз знаходяться на ринку, продовжуватимуть отримувати виправлення та оновлення безпеки Windows.

4. Користувачі Huawei не зможуть завантажувати та використовувати Facebook, Instagram і WhatsApp нормально?

Це сторонні додатки. Вони не будуть попередньо встановлені, проте їх можна буде завантажити та використовувати без будь-яких проблем на всіх пристроях Huawei.

5. Huawei запустить власну ОС?

Варто зазначити, що Huawei є одним із ключових глобальних партнерів Android. Компанія зробила значний внесок у розвиток Android по всьому світу, сприяючи побудові безпечної екосистеми на користь споживачів та галузі в цілому.

Також, нещодавно Huawei заявила, що 17 наявних моделей смартфонів отримають нову версію Android.

6. Huawei виключили зі списків Wi-Fi Alliance та SD Association?

Членство компанії Huawei поновили в цих асоціаціях. Ніякого впливу на пристрої Huawei не було і нема.

Компанія планує й надалі дивувати своїх клієнтів прогресивними продуктами, а також будувати безпечну та стабільну екосистему програмного забезпечення.

Ми добре розуміємо наших американських партнерів та сподіваємося на позитивне вирішення цієї ситуації найближчим часом.

У будь-якому разі ми готові до будь-яких обставин. Ми вдячні нашим українським партнерам, які підтримують нас і надають споживачам тільки достовірну інформацію та факти.