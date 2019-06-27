Земельні аукціони: 200 мільйонів під ногами

Державні земельні аукціони вже кілька років є вагомим фактором наповнення місцевих бюджетів по всій Україні.

Політика децентралізації ще більше посилила значимість цього механізму для місцевих громад.

Не дивлячись на скептицизм (щирий або "стратегічний"), який виявляли на старті запуску аукціонів учасники ринку, говорячи про те, що аукціони будуть породжувати корупцію і плутанину в земельних відносинах, фінансові надходження до бюджетів збільшуються в геометричній прогресії.

Зростання активності. Щоб зрозуміти, який грандіозний ривок відбувся в цій сфері, треба порівняти статистику проведення земельних аукціонів останніх років.

У 2015 р. на торги було виставлено всього 1494 лота, з яких було реалізовано 75%.

За три роки загальна кількість проданих прав оренди зросла на 266% і в 2018 році склала 3022 ділянки. Також збільшилася і кількість поданих заявок - на 92%.

Різноманітність і вибір. З роками змінювалася як географія розглянутих на аукціонах ділянок, так і їх розміри.

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Якщо в 2015 році на аукціони подавалися землі здебільше із Західної України, то в 2018 році зросла кількість пропозицій з південних і східних регіонів.

Крім того, за цей період середня кількість проданих земель зросла з 15 до 125 ділянок на область.

Зростання попиту пов'язане з одного боку з розвитком складного агровиробництва - овочівництва, вирощування плодоягідної продукції, яке в силу більшого терміну окупності вимагає бездоганних гарантій прав на землю.

Також в останні роки аграрії стали вдаватися до земельних аукціонів як до механізму захисту від рейдерства в майбутньому.

ТОП-3 області з найбільш активними земельними торгами

2015 2016 2017 2018 Волинська область 131 ділянка, 3,4 тис. га Одеська область 203 ділянки, 6,8 тис. га Одеська область 233 ділянки, 5,5 тис. га Одеська область 500 ділянок, 11,8 тис. га Львівська область 129 ділянок, 3 тис. га Львівська область 187 ділянок, 3,5 тис. га Черкаська область 157 ділянок, 1,8 тис. га Сумська область, 290 ділянок, 6,5 тис. га Тернопільська область 114 ділянок, 1,8 тис. га Чернігівська область — 186 ділянок, 6 тис. га Сумська область 142 ділянки, 3,5 тис. га Львівська область, 229 ділянок, 3,7 тис га

Діджіталізаця. Як і більшість нововведень в земельній сфері, перехід до електронного формату торгів супроводжувався побоюваннями різного ступеня адекватності.

Аргументи противників (читай - шанувальників паперової бюрократії) варіювалися від "а що робити якщо немає інтернету" до "мені не дозволяє релігія використовувати електронний цифровий підпис".

Але в підсумку пілотний проект був запущений, і всі міфи про обмеження кола учасників, незручність проведення одразу ж розбилися об цифри проміжного зрізу.

Відсутність необхідності фізично приїжджати на подачу документів і самі торги, повна прозорість списку виставлених лотів стали ключовими факторами для збільшення кількості учасників і мінімізації кількості зірваних аукціонів.

Показник Традиційні торги Електронні торги Середня орендна плата (% від НГО) 19,33% 23,39% Кількість торгів, що не відбулися (% від запланованих) 32% 10,83% Середня кількість учасників 2 4

Акцент на прибуток. Найважливішим досягненням електронних торгів стали додаткові надходження до місцевих бюджетів.

З 2015 року розмір річної орендної плати за проданими лотами виріс на 15% від нормативно грошової оцінки земельних ділянок.

Таке зростання відбулося за рахунок збільшення стартових цін на лот та поступово зростаючої конкуренції за ділянки.

Якщо за підсумками 2016 середня кількість учасників торгів становила 2,3, то в 2018 цей показник зріс до 4.

У результаті надходження до місцевих бюджетів збільшилися з 38,4 млн грн в 2015 році до 219 млн грн в 2018 році.

Топ-три області із найбільшими надходженнями до бюджетів від земельних торгів, 2018

Одеська область Полтавська область Кіровоградська область 51,6 млн грн 17,1 млн грн. 16,2 млн грн

Рекордні показники зростання річної орендної плати від НДО були зафіксовані в Тульчинському районі Вінницької області - 880% і Ізяславському районі Хмельницької області - 631%.

Децентралізація. У 2018 році уряд передав в комунальну власність громад 1,45 млн га земель сільгосппризначення.

Земля дійсно може бути одним з вагомих джерел наповнення місцевих бюджетів, але для цього потрібно нею грамотно розпоряджатися і не зменшувати темп, вже заданий проведеними земельними аукціонами.

Масова приватизація не принесе до місцевого бюджету нічого, крім земельного податку. На жаль, поки реальність невтішна: з моменту передачі і до кінця 2018 року ОТГ реалізували на земельних торгах всього 5 лотів загальною площею 21 га з результатами в 17% від НДО.

Що далі? Можна з упевненістю прогнозувати, що зростання надходжень від земельних торгів продовжиться.

Це буде відбуватися за рахунок поширення аукціонів по всій території України.

За умови прийняття закону, який дозволить проводити електронні земельні торги для земель комунальної власності, ця позитивна тенденція пошириться і на цей сегмент.

Якщо дивитися в найближче майбутнє, то досвід з проведення торгів і формування ринкової ціни стане хорошим аргументом при відкритті ринку земель (давайте будемо оптимістами).

І чим більше буде укладатись договорів оренди, тим більше буде гарантій того, що місцеві бюджети стабільно на протязі до 10 років будуть наповнюватися.

Це в свою чергу дасть поштовх до розвитку місцевої інфраструктури і сприятиме підвищенню якості життя в селах.