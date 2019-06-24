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Як заразити українців вірусом підприємництва?

Як заразити українців вірусом підприємництва?

Для підприємців-початківців нова влада має спростити умови для ведення бізнесу, проінвестувати в освіту для підприємців і гарантувати захист від силових структур.
Понеділок, 24 червня 2019, 15:10
Алекс Ліссітса
громадський діяч, президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу"

Останні 27 років усі уряди і президенти постійно намагалися стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.

Ці намагання підкріплювалися величезними донорськими закордонними грантами, які досить таки вдало проїдалися у більшості випадків самими ж закордонними експертами, тому суттєвих проривів, на превеликий жаль, так і не сталося.

Очевидно, що основні причини неготовності українців ставати підприємцями є досить-таки комплексними і полягають вони не лише у радянському минулому і небажані брати ризики на себе, але і у складності ведення бізнесу в цілому, не говорячи вже про незахищеність бізнесу від владних структур.

Насправді, чи не єдиний індекс, який сприймається у світі як реальний показник легкості або складності ведення бізнесу в тій чи іншій країні — це Doing Business Світового Банку.

І треба віддати належне багатьом фахівцям нинішнього уряду на чолі з Володимиром Гройсманом, які цілеспрямовано працювали над його покращенням, навіть розробивши і затвердивши розпорядження щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу".

І це позначилось позитивно на іміджі України у світі.

Згідно зі звітом Світового банку, Україна у 2019 році за загальним показником легкості ведення бізнесу посідає 71 місце серед 190 країн світу, що на 41 сходинку вище порівняно із 2014 роком (довідково: 2012 р. — 152, 2013 р. — 137-ме місце).

Компоненти рейтингу оцінюють якість нормативних актів, що регулюють діяльність малих і середніх підприємств протягом усього життєвого циклу, та їх виконання на практиці.

Так, при підвищенні загального рейтингу на 41 позицію, Україна продемонструвала зростання за 7-ма індикаторами.

Найбільш відчутні зміни за останні п’ять років відбулися у сегментах оподаткування (+110), міжнародної торгівлі (+70), захисту інвесторів (+56).

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Також відбулося зростання на 37 позицій за компонентом "підключення до електромереж", на 34 — "реєстрація власності", на 17  — "урегулювання питань щодо неплатоспроможності", на 11 — "отримання дозволів на будівництво".

Залишається три напрями, які потребують поліпшення. Це — доступ до кредитів (-19), забезпечення виконання контрактів (-12) і реєстрація підприємства (-9).

Зміни місця України у світовому рейтингу легкості ведення бізнесу за окремими показниками, 2014-2019* рр.

Сфери регуляторної політики

2014*

2019*

+, -

Загальний рейтинг

112

71

+ 41

Реєстрація підприємства

47

56

-9

Отримання дозволі на будівництво

41

30

+11

Підключення до електропостачання

172

135

+37

Реєстрація власності

97

63

+34

Доступ до кредитів

13

32

-19

Захист інвесторів

128

72

+56

Оподаткування

164

54

+110

Міжнародна торгівля

148

78

+70

Забезпечення виконання контрактів

45

57

-12

Вирішення неплатоспроможності

162

145

+17

*За даними рейтингу Doing Business. Чим менше число конкретного показника, тим вищий рейтинг.

Очевидно, що для нового стрибка в рейтинзі потрібно не лише не поховати уже діючі реформи, але і запровадити нові.

На 2020 рік Кабмін поставив за мету підняти країну в рейтинзі щонайменше ще на 10 пунктів, тобто на 60 місце серед 190 країн світу. Це той факт, який не може на радувати.

Новообраний президент Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесом нещодавно поставив ще більш амбітну ціль: увійти за п’ять років до першої десятки країн світу за індексом Світового банку.

Але для того, щоб результати рейтингу дійсно заразили вірусом підприємництва всю країну і зробили українців заможними і щасливими, не треба забувати, що нам терміново треба змінювати трудове законодавство і повністю реформувати вищу і професійну освіту.

Інакше —жоден рейтинг нам не допоможе! Але це вже інша історія. Хочеться вірити, що новий уряд і парламент уже до кінця року приймуть відповідні законодавчі акти.

Відповідаючи на питання, як заразити вірусом підприємництва українців, потрібно насамперед спростити умови для ведення бізнесу, проінвестувати в освіту для підприємців і гарантувати захист від різного роду силових структур.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
бізнес рейтинг Світовий банк дерегуляція

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