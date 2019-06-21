Штраф для JoinUP! – розплата за неправдиву інформацію

Розпочався сезон відпусток і як і щороку туроператори намагаються відправити на відпочинок якомога більшу кількість українців.

Конкуренція на цьому ринку шалена, рекламу відпочинку родиною, чи індивідуально, ми зустрічаємо на кожному кроці.

На жаль, не все в рекламі є правдою, від чого страждають як клієнти-туристи, так і конкуренція.

Отже, по порядку.

Минулого літа "лідер ринку" (саме так називала себе в рекламі компанія JoinUP!) відправив за кордон сотні тисяч українців.

Можна було б привітати компанію з успіхом, якби не два "але".

Реклама з наголосом на лідерство

У ході здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Київським обласним територіальним відділенням АМКУ було встановлено, що широко рекламоване "лідерство" компанії було суттєвим перебільшенням.

Не відповідали дійсності такі твердження:

- утримання лідерських позицій № 1 за такими напрямками: Україна, Чорногорія, ОАЕ, Болгарія, Шрі-Ланка, Італія, Грузія;

- кожен другий турист відпочиває з туроператором JoinUP!.

На наше звернення ТОВ "Джоін Ап!" відповіло: "Відповідно до статистичного звіту про кількість направлених туристів у країни тимчасового перебування за 2016-2017 роки, кількість туристів за вказаними напрямками значно збільшилась, що і малося на увазі у даній публікації. Відповідно до… [статистичних] даних кожен четвертий турист відпочиває разом з ТОВ "Джоін ап!".

При друкуванні цієї інформації на сайті мала місце технічна описка".

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Лідерські позиції на ринку – справжня перевага над конкурентами, адже з великою компанією люди відчувають себе безпечніше.

Тому за вищезазначені порушення Київське обласне ТВ АМКУ наприкінці січня 2019 року оштрафувало JoinUP! за порушення конкурентного законодавства на 68 тис. грн.

І ось тут би й поставити крапку, однак… Нам довелося робити іще одне дослідження. По тій же компанії, але вже з приводу авіаперевезення туристів.

Затримки чартерних рейсів

Масові затримки рейсів торкнулися багатьох клієнтів туроператора JoinUP!, які обрали для відпустки Єгипет та Туреччину. Здавалося б, питання до авіаперевізника. Але.

JoinUP! обіцяв своїм клієнтам послуги авіакомпаній "МАУ" та "Роза вітрів", тобто зовсім не аутсайдерів ринку авіаперевезень.

А насправді на момент поширення інформації в квітні-травні 2018 та на момент виконання запропонованих споживачу рейсів конкретних додаткових угод між туроператором та авіаперевізниками…. не було.

І навіть це не кінець. Авіаційна компанія "Роза вітрів" повідомила, що "в травні і червні 2018 року до авіакомпанії були неодноразові звернення в телефонному режимі від пасажирів щодо бронювання квитків на неіснуючі рейси до Єгипту та Туреччини, які рекламувала компанія ТОВ "Джойн ап", а потім про скасування таких рейсів".

До речі, ТОВ "Джоін Ап!" у своїх запереченнях зазначив, що ТОВ "Авіакомпанія "Роза вітрів" та ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" не є надійними та відомими авіаперевізниками.

Київське обласне відділення АМКУ провело опитування з метою аналізу сприйняття споживачами інформації, яка надається туроператором на етапі реалізації тур продуктів.

Встановлено, що для близько 90% споживачів реклами інформація щодо конкретної авіакомпанії, якою будуть здійснюватись авіаперевезення, буде пріоритетною у виборі тур продукту; а авіаперевезення провідною авіакомпанією зі стабільною репутацією, великим флотом та відсутністю затримок (порівняно з іншими авіакомпаніями) – суттєвий чинник при купівлі туру.

З огляду на системність обману споживачів та прояви нечесної конкуренції цього разу ми вирішили не обмежуватися штрафом територіального відділення, максимум якого складає 68 тис. грн., і винесли розгляд справи на Тимчасову адміністративну колегію АМКУ.

Результат

21 червня 2019 року Тимчасова адміністративна колегія АМКУ встановила порушення ТОВ "Джоін ап!" закону "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

Мова йде про повідомлення компанією "JoinUP! невизначному колу осіб неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, щодо залучення авіаперевізників "Роза вітрів" та "МАУ" до туристичного продукту ТОВ "Джоін ап!" в частині здійснення авіаперевезень за напрямками Єгипет та Туреччина у визначений період часу.

Накладено штраф 1,5 млн грн.