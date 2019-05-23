Прозорість = незалежність: з чого починаються понеділки голови Нацбанку

Монетарна політика, трансформація центробанкінгу, комунікації… Чи щось з переліченого зайве? Чи, може, навпаки - невід’ємна частина?

Комунікації – така ж важлива складова управління економікою для центрального банку, як розробка політик чи встановлення ставок.

Сильна економіка можлива за стабільності та передбачуваності - рівня інфляції, надійності банківського сектору та того, як працює центральный банк. І у цьому найпотужніший інструмент – комунікації. Відкрита, прозора комунікація - це вже значно потужніший інструмент, ніж "гарне доповнення" для іміджу як комерційних банків, так і центральних банків.

Можливо, це дивно звучить із вуст голови центрального банку, але: знай свого клієнта. Для центрального банку клієнтами є усі громадяни: бізнес, підприємці, користувачі фінансових послуг – усі, хто тримає гроші у гаманці.

Їм має бути зрозуміло, купляти сьогодні чи завтра, інвестувати чи заощаджувати, бо усі українці так чи інакше ухвалюють фінансові рішення. І вони хочуть та мають ухвалювати ці рішення у середовищі, де зрозуміло, що чекає на економіку.

Для цього вони зокрема мають зрозуміти, чим керується Національній банк, коли змінює ключову відсоткову ставку.

А отже, центральні банки мають пояснювати свої рішення у такій спосіб, аби громадськість вірила, що центральний банк може виконати свій мандат із забезпечення цінової стабільності та створення умов для економічного зростання.

Журналісти та соціальні медіа – найкращі партнери центробанку у цій роботі. Тому природно, що голова центрального банку та члени правління мають приділяти цьому час так само, як і іншим своїм обов’язкам.

Від 2014 року, коли після Революції Гідності перед країною та її центральним банком постали небачені до того виклики, ми продовжуємо розбудовувати комунікації за найвищими стандартами.

У часи турбулентності в економіці, болісних реформ, шаленого внутрішнього спротиву усередині інституції логічніше було б "закритися" та сховатися. Але ми зробили навпаки – ми визначили візію, місію та цінності центрального банку, в основі яких закладено відкритість та прозорість.

У кризові часи саме стратегія комунікацій стала першою серед інших стратегією, що з’явилась у НБУ після 2014 року. Сьогодні ми живемо вже за оновленою стратегією – вона повністю публічна та опублікована на нашому сайті.

Зараз кожен свій робочий понеділок я розпочинаю із визначення пріоритетів у комунікаціях на найближчі 7 днів, адже роз’яснення дій центрального банку для мене стратегічна робота.

Разом із правлінням та службою комунікацій ми працюємо над тим, щоб політика Нацбанку була зрозумілою всім аудиторіями – від професійних учасників ринку, що ухвалюють рішення про багатомільйонні інвестиції, до українців, що розраховують власний сімейний бюджет.

Національний банк докорінно змінив не тільки стиль комунікацій, але і їх сутність. Зробити це допомогла професійність та завзятість провідних ділових журналістів України, що приєдналися до команди, а також досвід, яким ділилися з нами колеги з центральних банків, та рекомендації Міжнародного валютного фонду.

Коли ти говориш із людьми відкрито та говориш їм правду, неважливо чи це експерти, чи звичайні українці, вони впевнено можуть планувати своє майбутнє.

Саме так нам вдалося зберегти спокій та стабільність банківської системи під час входження держави у капітал найбільшого банку країни – Приватбанку.

Цьогоріч наші зусилля були відзначені на міжнародному рівні – Національний банк був визнаний найпрозорішим центральним банком у світі.

Нагороду від Central Banking Magazine я отримав у Лондоні у березні. А вже сьогодні Україна стала головним майданчиком дискусії про можливості, виклики та перспективи для успішних комунікацій центральних банків.

До нас приїхали колеги – полісімейкери та комунікаційники – з-понад 30 країн світу, щоб поділитися практиками та обговорити вдалі кейси під час конференції "Комунікації центрального банку: від таємниці до прозорості".

Сьогодні я зробив ще один крок на зустріч більш прозорому Національному банку - я відкрив особистий акаунт у Twitter.

Чесність та ефективна прозорість – ось виклик та рецепт успішних комунікацій для центральних банків. Пройшли часи, коли можна було маніпулювати рішеннями, прикриваючись висловом "гроші люблять тишу".

Сьогодні в епоху соціальних мереж та смартфонів, ніхто та ніщо не може залишатися втаємниченим. І найдієвішій шлях до довіри – говорити, говорити зрозуміло та говорити із повагою до людей. Ми маємо зробити це!