А гривня росте

Темпы роста мировой экономики снижаются, Украина близка к тому, чтобы объявить дефолт, а тут еще год выборный в самом разгаре, словом, поводов для валютных скачков и девальвации гривни достаточно.

Несмотря на это, отечественная валюта укрепляется! С начала года ее курс повысился к доллару на 5,5% – это немало в нашем случае, а к тому же идет вразрез с прошлогодними прогнозами многих экспертов.

Изучив внимательно текущую ситуацию, объясню, почему она возникла и чего ожидать дальше.

Почему гривна растет?

Есть несколько причин укрепления национальной валюты. Собранные вместе, они существенно перевешивают негативные факторы.

К таким причинам можно отнести:

1. Крупные инвестиции нерезидентов в ОВГЗ. Даже не крупные, а огромные. Украина продает государственные облигации по рекордно высокой ставке (для облигаций со сроком доходности до двух лет превышают 18%, а полгода – 19%), поэтому сейчас в ОВГЗ не инвестирует разве только ленивый.

По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, в мае объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 4%.

В начале года этот показатель был на уровне 1%. Такой резкий скачок инвестиций позволил НБУ активнее закупать валюту на межбанковском рынке и тем самым увеличить объем золотовалютных резервов почти на 1 млрд долларов.

2. Экспорт. Сейчас на мировых рынках (а точнее – на продовольственных и сырьевых) складывается благоприятная для Украины ситуация.

Цены на зерно и металлы довольно высокие, благодаря чему Украина может продавать свою продукцию с немалой выгодой, стимулируя приток валюты в страну.

4.Цены на газ и нефть. На данный момент они относительно невысокие, соответственно правительству приходится меньше тратить валюту, значительная ее часть по-прежнему оседает в стране.

Как долго сохранится рост?

Недолго – это точно. Возможно, до конца лета, но вполне вероятно, что негативные тенденции проявятся раньше.

Все зависит, во-первых, от ситуации на мировых рынках, во-вторых, от деятельности Минфина и новоизбранной власти.

Ведь Минфин не сможет продавать ОВГЗ вечно и тем самым пополнять бюджет. Как только предложение закончится – поток инвестиций нерезидентов тоже иссякнет.

Это обязательно окажет негативное воздействие на курс (но необязательно ключевое), если Украина не сможет предложить инвесторам что-то еще.

Кроме того, не стоит забывать про сезонные колебания курса. Традиционно с сентября-октября гривна начинает медленно, но верно уступать доллару.

Вопрос в том, как сильно она упадет в этом году. Если не будет каких-либо значимых потрясений, как внутри Украины, так и на международной арене – велика вероятность, что до конца этого года национальная валюта не поднимется выше уровня 30 грн/дол.

Решающее значение на курс также окажет политика новоизбранного президента Украины, его способность решать накопившиеся проблемы и, конечно, сотрудничество с МВФ.

От того, будет ли оно и насколько эффективным, зависит не только валютный курс, но и экономическая стабильность, авторитет Украины на международной арене и ее взаимоотношения с зарубежными партнерами.