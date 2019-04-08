Реальна перспектива: як подвоїти темпи розвитку ІТ-сектору до 2025 року

За 2018 рік обсяги українського експорту ІТ-послуг збільшилися порівняно з 2017 роком на 283,4 млн дол до 2 млрд дол.

Серед провідних країн-імпортерів на першому місці — ЄС, 806,4 млн дол, на другому — США, 632,4 млн дол, на третьому — Швейцарія, 175,1 млн дол.

Крім експорту послуг, українське ІТ створює інноваційні продукти у сфері охорони здоров’я, "зеленої" енергетики, безпеки.

Це, зокрема, пристрій Cardiomo, що допомагає віддалено стежити за станом здоров'я особи, екологічні зубні щітки Effa, "розумні" сонячні панелі для вікон SolarGaps, інноваційні системи безпеки Ajax Systems. Цим не можна не пишатися: продукція створена українцями, але використовується у всьому світі.

Результати 2018 року свідчать, що ІТ посідає провідне місце в експорті, і тенденція до зростання, очевидно, триватиме. Про це, зокрема, говорили представники бізнесу та влади 1 квітня на третьому засідання Ради з міжнародної торгівлі.

Захід проходив під керівництвом першого віце-прем'єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Степана Кубіва.

Він зазначив, що експорт є одним з рушіїв економічного зростання, він формує близько половини ВВП. Серед перспективних секторів — ІТ, креативні індустрії, обслуговування і ремонт літаків, машинобудування, харчова промисловість.

Серед планів на 2019 рік — три ключові заходи.

Перший — запуск роботи Експортно-кредитного агентства. Його основою буде захист українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат, забезпечення доступного фінансування.

Другий — затвердження та імплементація крос-секторальних експортних стратегій. Це сприятиме переходу до експорту наукомісткої та інноваційної продукції.

Третій — підготовка до участі України в "Експо-2020" у Дубаї. Це масштабна шестимісячна міжнародна виставка, яка є символом індустріалізації і відкритим майданчиком для демонстрації технічних і технологічних досягнень.

Наразі участь у виставці підтвердили 70 країн, а загальні витрати на підготовку оцінюються 7 млрд дол. Очікується, що захід відвідає понад 25 млн осіб. Це чудовий інструмент для пошуку партнерів, інвесторів та клієнтів.

Зокрема, IT-індустрія є сектором, що сприяє розвитку інновацій та створенню високої доданої вартості. Це важливо для просування України на світових ринках. Щодня виникають ідеї та з'являються продукти, які залучають інвестиції.

Система з безпеки Ajax Systems отримала 10 млн дол інвестицій від Horizon Capital. У GitLab, хостинг-платформу для розробників, у 2018 році було інвестовано 110 млн дол. Рекрутингова платформа Hired залучила 30 млн дол.

Потенціал України колосальний. У 2018 році частка ІТ у ВВП країни становила 4%. Враховуючи темпи розвитку, очікується, що до 2025 року цей показник подвоїться.

Щоб IT-сектор продовжував розвиватися і був конкурентною галуззю країни на міжнародній арені, його учасники мусять дискутувати, тримати руку на пульсі сучасних трендів, пропонувати власні продукти та презентувати ідеї, а влада повинна створювати належні умови та поліпшувати ділове середовище.