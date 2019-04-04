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Крадіжки в компанії: що потрібно знати бізнесмену

Крадіжки в компанії: що потрібно знати бізнесмену

Шахрайство у бізнесі є такою ж важливою проблемою, як і корупція в державі. Чи є способи його подолати? (рос)
Четвер, 4 квітня 2019, 14:33
Артем Ковбель
партнер Kreston GCG

Корпоративное мошенничество – одна из актуальных проблем современности.

По статистике, 5% прибыли мировые компании теряют ежегодно из-за недобросовестных действий своих сотрудников.

В Украине этот показатель еще больше, достигая в разных случаях 10-15%.

Речь идет только о тех потерях, которые обнародованы компаниями. А сколько из них не поддается огласке? Сказать трудно, но вряд ли цифры маленькие.

В этой колонке я хочу рассказать о ключевых аспектах корпоративного мошенничества и борьбы с ним.

1. Что такое корпоративное мошенничество?

Данное понятие имеет несколько толкований – узкое и широкое. В узком понимании корпоративное мошенничество – это любые действия персонала, которые тем или иным способом (чаще всего – путем воровства) наносят как финансовый, так и нефинансовый урон компании.

В широком понимании под корпоративным мошенничеством понимают действия любых третьих лиц, не только персонала, наносящие урон хозяйственной деятельности компании.

Вопрос мошенничества особенно остро стоит в странах с переходящими экономиками, к которым, в том числе, относится и Украина.

2. Почему корпоративное мошенничество вообще возможно? Казалось бы, 21 век…

Тут ответить можно по-разному. Наиболее короткий вариант ответа, на мой взгляд, таков: мошенниками становятся, потому что могут.

Если есть возможность украсть из бюджета сотню-другую миллионов и не попасться начальнику – почему нет?

С этой точки зрения, мошенничество в целом и корпоративное в частности можно охарактеризовать как часть человеческой природы. Пока существует человек – будет существовать мошенничество.

Но есть и другие факторы, провоцирующие или, что точнее, усиливающие тенденции к разворовыванию корпоративных средств.

К ним относятся, например, высокий уровень коррупции и несовершенство судебной системы. Украине присуще и то, и другое, поэтому и уровень корпоративного мошенничества у нас выше.

3. Кто в компаниях ворует чаще всего?

Чаще всего в корпоративном мошенничестве уличают миноритарных партнеров, партнеров по бизнесу, а также представителей топ-менеджмента компаний.

Согласно исследованию ACFE, проведенному в 2018 году, портрет среднестатистического мошенника выглядит так: мужчина в возрасте 34-48 лет, занимает одну из ключевых должностей в структуре компании.

Это зачастую хороший и исполнительный сотрудник, с высшим образованием и нередко – со степенью МВА.

При этом он достаточно долго работает в компании – не менее 5 лет – благодаря чему хорошо ориентируется в корпоративной структуре и знает все уязвимости компании.

Что показательно, мошенником может стать как человек, имеющий большую семью (а значит и большие потребности, как следствие), так и человек, не имеющий детей и широкого круга родственников в принципе.

4. Каковы последствия мошенничества? Очевидные и неочевидные.

Очевидные последствия – это, конечно, потеря финансовых средств, а также других активов (недвижимости, долей в других бизнесах и т.д.).

К неочевидным последствиям можно отнести репутационные риски, что может выражаться в потери доверия клиентов, партнеров по бизнесу, что в свою очередь ведет к срыву контрактов и потери части прибыли.

5. Как защитить бизнес от корпоративного мошенничества?

Полностью – никак. Всегда есть вероятность того, что кто-то найдет уязвимость в вашей компании и воспользуется ею в своих целях. Но риски мошенничества можно минимизировать. Для этого нужно:

1) внедрять и развивать систему внутренних контролей, которая будет четко отслеживать действия сотрудников и перемещения финансовых средств;

2) автоматизировать процессы внутри компании, включая финансовые (исключить наличные платежи в первую очередь). Чем меньше людей имеют доступ к активам – тем лучше;

3) проводить процедуру форензик хотя бы раз в год;

4) помнить о мотивационной политике и должном уровне ЗП для сотрудников (низкие зарплаты – также одна из возможных причин мошенничества).

Ключевые риски, провоцирующие мошенничество в 2019 году.

К ним можно отнести:

– отсутствие систем внутренних контролей;

– самоустранение собственника от прямого управления компанией;

– отсутствие метрик (критериев) измерения эффективности бизнеса;

– личное нежелание собственника внедрять меры противодействия мошенничеству;

– акцент на наличку при проведении финансовых транзакций.

Резюме

Мошенничество – постоянная угроза для любого бизнеса. Она не поддается прогнозированию и неискоренима полностью.

К счастью, есть инструменты, позволяющие свести к минимуму подобные риски. Но помните: их эффективность напрямую зависит от желания и заинтересованности собственника в борьбе с мошенничеством.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
бізнес корупція

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