Як вирішити проблему недовіри до страхування

Страховой рынок начал оживать после даунтренда 2014-2015 годов, темпы роста даже превышают инфляцию.

При этом доля классического страхования в ВВП у нас в три-четыре раза меньше, чем в Восточной Европе.

Не говоря о Швейцарии, Франции, Германии или Великобритании, от которых мы отстаем просто безнадежно — их доля страхования в ВВП выше в пять-семь раз.

Ускорят развитие рынка экономика и платежеспособный спрос. Поддержка государства и участие страховщиков в реформах соцобеспечения — безусловно.

Например, страховщики в Польше и Словакии были активными участниками пенсионной реформы и сейчас управляют крупнейшими негосударственными пенсионными фондами. Во многих европейских странах страховые компании являются участниками системы обязательного медицинского страхования или обязательного страхования от несчастного случая на производстве.

Прошло уже больше десяти лет, а добровольные виды страхования так и не стали популярными среди населения. Вопрос доверия — по-прежнему на повестке дня.

Рецепт решения этой проблемы прост и известен регуляторам финансового рынка во всем мире: прозрачность собственников, достаточный минимальный капитал для входа на рынок, качественное резервирование под будущие обязательства, платежеспособность и наличие ликвидных активов, быстрое выявление проблемных компаний и выведение их с рынка.

Нашему рынку больше 25 лет, некоторые компании даже отпраздновали этот юбилей. Бум иностранных инвестиций произошел в 2005-2008 годах. На страховой рынок зашли стратегические инвесторы из Франции, Германии, США, Австрии, Голландии, Италии, Польши, вложив более 500 млн долл инвестиций.

Рынок получил не только деньги на масштабное развитие, но и доступ к знаниям, новым продуктам, сервисам, лучшим практикам ведения бизнеса. Философия ведения бизнеса трансформировалась от ориентации на продажи любой ценой в правильный фокус на качественный сервис и формирование лояльности клиентов. Надежность компаний и качество страховых услуг выросли в разы.

Процесс урегулирования убытков по КАСКО в ряде лидирующих компаний ничем не отличается от европейских, а по скорости, удобству и развитию дистанционных электронных сервисов зачастую превосходит наших коллег за рубежом.

Не отстают от страхования автокаско и медицинское страхование. Широкое покрытие, круглосуточное сопровождение, лучшие частные медицинские клиники, лекарства и даже реабилитационные услуги доступны как минимум всем тем, чьи работодатели озаботились страхованием своих сотрудников.

Однако наличие на рынке большого количества неплатежеспособных компаний, которые не выполняют свои обязательства, сильно бьет по нашему имиджу.

Каждая третья выплата по обязательному страхованию гражданской ответственности, а это больше 120 тыс выплат в год, проходят или с нарушениями, или затягиваются, или вообще выплачиваются Моторным бюро.

Имидж, который создается после общения с такими компаниями, вредит имиджу страхования Украины в целом. Избавившись от неплатежеспособных компаний, мы сильно поможем дальнейшему развитию рынка.

Главным итогом президентских и парламентских выборов для рынка станет наличие в новой программе развития экономики пунктов о реформировании страхового сектора в части усиления контроля платежеспособности рынка, о включении страхового рынка в социальные реформы — медицинскую и пенсионную, о страховании от несчастного случая на производстве.

Вопрос усиления функций финансового надзора и наведения порядка на рынке страхования уже три года находится в руках народных депутатов.

Они никак не могут принять во втором чтении закон о передаче функций Нацкомфинуслуг касательно небанковского финансового рынка Нацбанку (закон о сплите) и не предлагают альтернативного сильного и независимого регулятора.

Хочется надеяться, что вопрос будет решен в пользу миллионов украинцев, которые уже через несколько лет начнут сознательно защищать свои риски с помощью страхования, к которому есть доверие.