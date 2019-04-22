Новий президент, нові реформи? Удачі, пане президенте

Украинцы и словаки недавно избрали новых президентов. Оба они - люди без политической истории, оба имеют мандат доверия – избраны на прозрачных выборах большинством граждан.

Но есть интересное отличие: президент Словакии Зузана Чапутова победила благодаря коммуникации, представляя свою программу и позиции в многочисленных публичных выступлениях и дискуссиях с соперниками.

Новый президент Украины Владимир Зеленский стал лидером на фоне почти полного молчания о программе и избегая реальных предвыборных дебатов.

Есть и другое важное отличие: Словакия является относительно процветающей страной внутри ЕС и НАТО, а президент Словакии имеет лишь незначительную реальную политическую власть.

Украина находится в гораздо более сложной ситуации, а у ее президента широкие полномочия.

Вот почему ситуация в Украине мне видится неясной и даже серьезной.

Украина отчаянно нуждается не только в продолжении реформ, но также в их ускорении и углублении.

Является ли смена президента хорошим или плохим сигналом для этого? Никто не знает.

Есть позитивные моменты: например, наличие в команде президента некоторых реформаторов.

Но есть и негативные: отношения с Игорем Коломойским или недооценка широкого формирования команды и детальной проработки программы.

Проведя успешные реформы в Словакии, а затем консультируя украинское правительство в сфере экономических реформ последние четыре года, позвольте мне высказать мнение о том, что будет важно для успеха нового президента.

Во-первых, он добьется успеха, только если Украина станет успешной. Украина будет успешна только в случае, если процесс реформ и евроинтеграции продолжится и ускорится.

Для этого необходимым условием являются качественная программа и люди, которые будут ее реализовывать.

Что касается программы: то, что заявлено сейчас - не плохо, но и не достаточно. Опубликованные программные тезисы слишком короткие и расплывчатые, фокусируются в основном на том, какой страной должна стать Украина (современной, справедливой и процветающей).

Легко согласиться почти со всем, что там написано, но важнее - как достичь этих благих целей.

Во-вторых, в программе президента Зеленского я нашел один очень опасный тезис, который может разрушить все позитивные планы и программы реформ.

Название опасного намерения - референдум, и, к сожалению, г-н Зеленский обозначил его своим главным приоритетом, написав, что "Мой первый законопроект "О народовластии". В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий".

Референдум - проблемный инструмент даже для развитых стран, которым не нужны глубокие и всеобъемлющие реформы.

Более 200 лет назад американские отцы-основатели предостерегали от референдума как неподходящего и потенциально опасного инструмента для решения сложных политических вопросов.

Маргарет Тэтчер была более резкой, назвав референдум "инструментом диктаторов и демагогов".

Референдум по Brexit в Великобритании также подтверждает этот скептический взгляд на прямую демократию.

Я боюсь, что референдум для Украины будет даже более опасным, чем в Великобритании, потому что может эффективно остановить необходимые реформы.

Недавние опросы общественного мнения, проведенные по заказу Центра экономической стратегии, показали, что подавляющее большинство украинцев поддерживают популистские, антиреформные меры.

Например, государственное регулирование цен на лекарства и продукты (поддержка 90,4%), повышение минимальной пенсии до 5000 грн (87,6%), снижение тарифов на газ вдвое (87,4%), повышение заработной платы до 1000 долларов США (81,1%), снижение пенсионного возраста (74,2%).

Кто-то реально думает, что в результате референдума это сработает и принесет реальные положительные результаты?

Подчеркиваю, что ситуация не уникальна и совсем не значит, что украинцы против реформ.

Граждане Украины хотят перемен, но обычно они не понимают, что то, что выглядит как хорошее и простое решение (повышение заработной платы и пенсий, регулирование цен и т. д.) - не только не работающий механизм, но и путь к бедности и разрушению.

В Словакии была схожая ситуация, когда мы проводили радикальные реформы в 2003-2004 годах.

В то время большинство людей не были согласны с нашей политикой, но при этом 90% экспертов поддержали ее.

Мы провели реформы, положительные результаты пришли очень быстро и большинство людей почувствовали изменения.

Если бы мы спросили что хотят люди на референдуме, нам бы никогда не удалось провести реформы.

Было ли легко? Нет, политически очень сложно, но это единственный способ проведения сложных и необходимых реформ.

Теперь о людях. Без инициативных людей невозможно проводить системные изменения.

Я глубоко убежден, что для ускорения реформ необходима новая энергия, и крайне важно иметь в будущем парламенте и правительстве как можно больше новых молодых реформаторов.

Они существуют, просто нужно дать им шанс и пространство.

Последнее, но не менее важное. Политики (policy and politics), также как и общественные дебаты, должны быть более правдивыми и честными, менее популистскими и обманчивыми.

Не только в связи с будущими действиями, но и в отношении украинского наследия, особенно за последние пять лет после Революции достоинства.

Заявления, что "все не так" и "ничего не было сделано" не только не соответствуют действительности, но и очень опасны.

В период правления президента Петра Порошенко и премьер-министров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана впервые в истории Украины были проведены реальные системные реформы, меняющие страну к лучшему.

Это не значит, что невозможно было сделать больше или лучше, и это не значит, что все было правильно и корректно.

Но системные изменения после Революции достоинства возвели фундамент, на котором можно построить следующее развитие и ускорить необходимые реформы.

Успехов в этой миссии, господин президент.