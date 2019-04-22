Інтернет-магазин в ProZorro: в закупівлях з’являться е-каталоги

Запитай у когось, яка компанія сьогодні найдорожча, і скоріш за все серед відповідей отримаєш – Google, Apple, Facebook чи ж Amazon.

Але все частіше на першому місці опиняється Amazon. Компанія вважається потужним та зручним майданчиком для реалізації товарів через Інтернет.

Тренд максимальної простоти та зручності сервісів, як в інтернет-магазинах, поступово переходить і в державну сферу, зокрема у публічні закупівлі.

Серед останніх світових новацій у цій галузі – розвиток е-каталогів. Тобто впровадження в електронну систему закупівель за принципом інтернет-магазину: обрав – клікнув – купив.

Працюють такі каталоги в закупівлях типових товарів на невеликі суми (приміром, офісного паперу чи картриджів).

Ми вивчили передовий досвід Португалії, Італії, Австрії, Кіпру та ще низки країн у провадженні е-каталогів та побачили їхню ефективність.

Окрім полегшення закупівель найпопулярніших товарів, вони ще й можуть підвищити ефективність допорогових закупівель в Україні.

Лише минулоріч на "допороги" (закупівлі до 200 тис. грн) припало 108 млрд грн.

Ці закупівлі відбуваються без ретельного контролю, як наслідок, мають низьку ефективність. Щоб виправити цю ситуацію, готуються зміни в законодавстві та запроваджуються нові інструменти.

Електронні каталоги якраз стануть одним із таких інструментів. Їх впровадження є одним із пунктів нової редакції закону "Про публічні закупівлі", підготовленої разом із експертами проектів ЄС з реформування публічних закупівель, USAID/UK aid, Мінекономіки та громадських організацій.

Підготовка до запуску е-каталогів вже триває. Це буде масштабна новація в системі ProZorro.

Глобальна ціль – створити для закупівель невеликих партій типових товарів такий же зручний функціонал, як і в інтернет-магазині.

Із простим і зрозумілим інтерфейсом, легкістю замовлення та автоматизацією процесів, як це є в американського Amazon чи ж українського Hotline.

Ми активно консультуємося з українськими онлайн-рітейлерами, дізнаємося, як вони побудували бізнес-процеси, забезпечують регулярне оновлення цін, працюють з контрагентами.

Цей досвід буде врахований у розробці структури каталогу, фільтрів, інтерфейсу.

Зрозуміло, що такі масштабні зміни неможливо впровадити одномоментно і для всіх користувачів системи.

ProZorro користується майже чверть мільйона людей. Перед поширенням проекту на всю Україну маємо перевірити інструмент на практиці, зібрати фідбек та доопрацювати рішення.

Тому електронні каталоги спочатку пройдуть "бойове" тестування для пілотної кількості учасників та з обмеженою географією (регіон поставок спочатку обмежуватиметься на Києвом та областю).

У пілотному проекті за різними профілями будуть представлені товари, які найчастіше закуповують держустанови. Це – папір, друкуюче і комп’ютерне обладнання, фармацевтика.

За фармнапрямок відповідатиме нещодавно створене державне підприємство "Медичні закупівлі України", яке підпорядковане Міністерству охорони здоров'я.

Рештою закупівель опікуватиметься державна установа "Професійні закупівлі", підпорядкована Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Ми очікуємо, що від запуску електронних каталогів виграє кожен. Державні установи зможуть швидко та зручно закупити товар у надійних постачальників. Будь-то комп’ютерний монітор, чи ж медичні рукавички.

Бізнес отримає додатковий канал продажу товарів та заощадить ресурси на участі у тендерах.

Адже достатньо один раз підтвердити свою кваліфікацію, потрапити в каталог та чекати на замовлення.

Держава ж отримає економію завдяки представленості в каталозі декількох постачальників. Тобто е-каталоги можуть підвищити ефективність допорогових закупівель.

Двері для бізнесу відкриті. Участь у пілотному проекті безкоштовна.

Потрібно лише разово підтвердити свою кваліфікацію та кваліфікацію товару, який пропонується до е-каталогу. А далі – забезпечити регулярне оновлення цін та чекати на замовлення.

Кваліфікацією постачальників та наповненням каталогу товарами займаються ДУ "Професійні закупівлі" та ДП "Медичні закупівлі України", кожен у своєму напрямі.

У "першопрохідців" є шанс першими навчитися працювати з електронними каталогами перед їх масштабуванням на всю країну та якісно вплинути на розробку.

Ще є низка питань, які потрібно вирішити: логістика, структура каталогу, фільтри тощо.

Головне – почати діяти. Кожен новий інструмент в системі ProZorro – це черговий крок до ефективніших закупівель.

Звичайно, закупівлі – це велика сфера, в якій задіяні багато суб’єктів: державні замовники, бізнес, контролюючі, судові органи.

Важливо, щоб кожен працював ефективно та за законом. Зі свого боку намагаємося технічними речами, новим функціоналом максимально виправити якісь проблемні моменти.

Запускаємо автоматичний пошук підозрілих тендерів. Розвиваємо електронну тендерну документацію, яка допоможе краще моніторити закупівлі, виявляти порушення та робити глибшу аналітику.

Інтегруємося з державними реєстрами, аби бізнесу не стояти в чергах за довідками.

Завжди є куди розвиватися і як вдосконалювати систему. Потрібно вчитися у кращих. Чому б не в Amazon?