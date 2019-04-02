Нафтогаз vs Газпром: сценарії розвитку подій

Минуло вже понад рік з моменту винесення остаточних рішень Стокгольмського арбітражного трибуналу в спорах за позовом НАК "Нафтогаз Україна" проти ПАТ "Газпром".

Ці спори були ініційовані за контрактами щодо постачання та транзиту природного газу територією України. Обидва контракти підпорядковано матеріальному праву Швеції.

У результаті Газпром зобов’язали компенсувати Нафтогазу 4,7 млрд доларів. Враховуючи, що ще у 2014 році Газпром поставив Нафтогазу природний газ в обсязі на суму 2,1 млрд доларів, за який останній не розрахувався у зв’язку з відкритим арбітражним провадженням, ця сума зарахована як частина компенсації.

Тому пропонуємо з’ясувати, коли і як Нафтогаз отримає другий "транш" компенсації в розмірі 2,6 млрд доларів.

Коротка біографія

Винесене на користь Нафтогазу рішення трибуналу за контрактом на поставку газу від 22 грудня 2017 року стало першим показовим кроком у "холодній війні" з Газпромом. У результаті:

1. Задоволено вимоги Нафтогазу щодо зниження контрактної ціни на природний газ за другий квартал 2014 року та встановлено її прив'язку до ціни, що формується на німецькому газовому торговому майданчику – з 485 до 352 доларів за тисячу метрів кубічних.

2. Відхилено вимоги Газпрому в розмірі 56 млрд дол. за дискримінаційним положенням "бери або плати". Раніше, згідно з цим зобов’язанням, Нафтогаз мав платити Газпрому за невідібрані обсяги газу за період 2009-2017 роки.

3. Зменшено обов'язковий обсяг річної закупівлі газу з 52 до 5 млрд куб. метрів.

4. Скасовано застереження про заборону Нафтогазу перепродавати природний газ за кордон.

5. Встановлено, що Нафтогаз не має розраховуватися за природний газ, поставлений на тимчасово окуповані території України.

Услід за рішенням за контрактом на постачання газу Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення за контрактом на транзит газу від 28 лютого 2018 року.

У результаті Газпром зобов'язали сплатити 4,63 млрд дол. за порушення зобов'язань щодо річних обсягів транзиту газу в розмірі 110 млрд куб. метрів та фактичні недопостачання. Встановлено, що обсяги транзиту залишаються незмінними до 31 січня 2019 року.

Зі свого боку Газпром відмовився добровільно виконувати арбітражне рішення за контрактом на транзит газу.

Наразі воно оскаржується в апеляційному суді округу Свеа (Швеція), де Газпром просить призупинити арбітражне рішення і його виконання. Що це означає?

Юридичні наслідки

Як відомо, успіх будь-якого арбітражу – це не лише отримане позитивне арбітражне рішення.

Утім цей елемент дуже важливий, бо дозволяє формалізувати права, вимоги і зобов’язання сторін. Водночас арбітраж вважається завершеним лише після ефективного виконання арбітражного рішення або після спливу строків для його виконання.

Тому ми вбачаємо кілька сценаріїв розвитку подій в контексті можливості виплати Газпромом компенсації в розмірі 2,6 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Сценарій 1

Нафтогаз успішно арештовує активи Газпрому на суму в розмірі 2,6 млрд доларів, які після стягує. При цьому своїм рішенням шведський суд відмовляє в клопотанні Газпрому скасувати рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу за контрактом на транзит газу.

Газпрому не вдається успішно застосувати інструмент відмови у визнанні й виконанні арбітражного рішення.

Факт подачі клопотання про скасування арбітражного рішення та процес його оскарження включно до моменту винесення рішення апеляційного загального суду не має впливати на можливість виконання арбітражного рішення.

Ні Нью-йоркська конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень від 1958 року, ні Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 1961 року не встановлюють обмежень щодо виконання арбітражного рішення, якщо в місцевому суді паралельно відкрито провадження про його скасування.

Відтак завдання Нафтогазу – якнайшвидше домогтися визнання арбітражного рішення, а в підтримку провадження про визнання і виконання – накласти арешт на активи Газпрому за кордоном.

Після отримання позитивного рішення про визнання арбітражного рішення – звернути стягнення на заарештовані активи, не очікуючи рішення шведського суду.

Це доволі тривалий процес – з огляду на значну суму боргу Газпрому, а також на те, що Газпром паралельно оспорює визнання арбітражного рішення.

Однак зважаючи на останні звіти Нафтогазу, вдається застосовувати заходи забезпечення в різних країнах світу.

Зокрема, своєю ухвалою Англійський комерційний суд, до винесення рішення шведського суду, зобов’язав Газпром:

- не приховувати й не виводити свої активи за межі Англії та Уельсу і Нідерландів;

- надати гарантію у формі грошового забезпечення або на банківський рахунок суду, або ескроу-рахунок;

- виконувати ці вимоги суду, інакше застосовуватимуться штрафи та/або представників керівництва Газпрому буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Сценарій 2

Клопотання Газпрому про призупинення арбітражного рішення задоволено.

Це можливо, якщо шведським судом буде встановлено процесуальні порушення щодо арбітражного провадження.

Попередньо винесення рішення Апеляційним судом округу Свеа очікується у 2020 році.

Але на практиці це не повинно мати серйозних наслідків для Нафтогазу.

По-перше, арбітражне рішення є остаточним для сторін спору, а склад арбітражного трибуналу не має повноважень на повторний перегляд справи.

По-друге, наявність ухвали шведського суду про призупинення арбітражного рішення не є автоматичною підставою для відмови у його визнанні й виконанні.

Згідно з Нью-йоркською конвенцією, у зв’язку з призупиненням арбітражного рішення у визнанні та виконанні саме може бути відмовлено, але не відмовляється.

Висновок

Зважаючи на сприятливі юридичні механізми, що пропонуються міжнародним правом в арбітражі, ми оптимістично налаштовані щодо перспектив Нафтогазу стягнути борг з Газпрому.

Так, це не відбудеться найближчим часом. Однак зважаючи на остаточність арбітражного рішення і глобальні масштаби бізнесу Газпрому, Нафтогаз має достатньо юридичних інструментів і комерційних підстав для виконання арбітражного рішення.