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Вибори і наші доходи: чи може президент їх підвищити?

Вибори і наші доходи: чи може президент їх підвищити?

Слухаючи обіцянки політиків про те, як вони збираються підвищити ваші доходи, краще поцікавитися, де і як вони збираються взяти на це гроші? (рос)
Вівторок, 16 квітня 2019, 14:50
Петер Зашев
професор (ад'юнкт) у Стокгольмській школі економіки

Скоро второй тур выборов! Все с интересом и азартом думают, кого выбирать?

Я хочу оставить политическую составляющую. Как искренний и приверженный европеец, я понимаю, в чем красота и плюсы демократии, верховенства закона и защиты прав человека (и любых меньшинств).

Ни одно из них меня напрямую не накормит, но без них я могу оказаться полуголодным рабом в несвободном обществе.

Мне лично такая перспектива не нравится! Глядя на несовершенную парламентскую демократию в Восточной Европе, мне вспоминается цитата Уинстона Черчилля: "Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных".

Мне бы, как экономисту, хотелось обратить внимание на экономическую составляющую с намеренным желанием ее максимально упростить и (возможно) дать избирателю более ясные ориентиры.

Как живем (уровень материального благополучия, качество услуг, которых получаем от государство и т. д.) зависят от того, сколько денег есть у самого государство.

Представьте его себе как ваш личный банковский счет, на котором приходят и с которого уходят.

Приходит то, что мы с вами оплатили как налоги: НДС, подоходный налог на зарплату /мы же их платим и получаем по - белому? J/; налог на доход от аренды квартиры, которую мы сдаем /мы же деньги получаем конечно же по - белому!? J).

Налоги также платят компании: на прибыль (они же ее не скрывают?!); на акциз алкогольной и/или табачной продукции (там же не работают по серым схемам?), на дивиденды и т.д. Налоги платят и участники внешней торговли (таможенные пошлины) и они, конечно же, тоже работают по-белому!

И когда каждый, кто смог (физическое или юридическое лицо), обворовал государство по-крупному и по-мелочам, государство начинает платить всем!

Полиция, которая нас охраняет! Судьи, которые будут нас беспристрастно судить!

Врачи и медсестры, которые нас будут профессионально лечить в оснащенных больницах. Учителя и профессора, которые будут обучать наши будущие поколения!

Пенсии и социальные пособия, чтоб наши пенсионеры и безработные могли вести достойную жизнь!

В той же графе расходов и инвалиды, и культура, и спорт, и чистые улицы, и инфраструктура и т.д.

К чему это я? К тому, что государственные доходы и расходы, в идеале должны совпадать и в сумме давать плюс/минус ноль.

Это как бассейн: если только одна труба подаёт воду, а две уводят…бассейн останется без воды!

Не можем жить лучше, если у государства нет денег! Но даже если их у него есть, не будем жить лучше, если большая часть денег тратиться неэффективно/корупционно!

И если вышеизложенное звучит просто, то популисты (везде в мире) успешно запудривают мозги многим!

Их тактика простая: туманно объяснять, где они найдут денег и страстно рисовать, на что они их потратят!!

Общая идея: безработным - работа, пенсионерам - выше пенсия, наркоманам больше наркотиков, алкоголикам бесплатный алкоголь, морякам корабли и т.д. И все это здорово!!!

Но откуда возьмем деньги? А в этой части популисты или застенчиво молчат (тем более электорату неинтересно), или дают расплывчатые объяснения: а-ля "возьмем у богатых". Трагедия в том, что в Украине у популистов есть ядерная кнопка: напечатать!

Центральный банк вроде независим, но нет 100% гарантии, что он выдержит политический нажим.

Напечатать, означает одно: инфляция, потеря и так хрупкой экономической стабильности и больше бедности.

Так жила Болгария до "валютного совета" – механизм де-факто запрещающий центральному банку печатать дополнительные деньги.

В чем мой совет? Перед тем, как разрыдаемся от нечеловеческого счастья, слушая обещания политиков о том, как и на что они собираются потратить наши деньги, лучше спросить и поинтересоваться, где и как они собираются взять эти доходы?

А повторюсь, источников только два: больше собрать в налогах и сборах и меньше потерять в глупых/коррупционных государственных затратах.

Чтобы жить лучше, нам нужны политики (идеальных не бывает), которые просто, конкретно и ясно ответят нам на следующие два вопроса:

- Как обеспечат верховенство закона? (читай борьба с коррупцией) так, чтоб воровство денег налогоплательщиков (вспомним Маргарет Тэтчер "Нет никаких "общественных денег", есть только деньги налогоплательщиков.") каралось законом!

В отсутствии наказания, зачем запускать предпринимательский проект, инвестировать свои деньги и нести риски – легче придумать схему и воровать!

К примеру, только во внешней торговле, по некоторым данным, страна ежегодно теряет более 4 млрд евро, а это больше одной десятой всей доходной части бюджета!

В отсутствии верховенства закона у многих развивается синдром морального релятивизма – я обманываю и не плачу налоги, потому что если оплачу, их все равно своруют!

- Как увеличат собираемость налогов? Тут, на примере Восточной Европы, интересно отметить, что МВФ долго не понимал взаимосвязь между уровнем налогов и уровнем их собираемости.

На мой взгляд, налогов может быть меньше, они могут быть проще и их уровень - ниже! Болгария может быть хорошим примером – ставка налога там 10% как для физлиц, так и для юрлиц.

Но только упрощения и снижения ставки недостаточно: 59% украинских предпринимателей уклоняются от единого социального взноса, даже если его ставка (в сравнении со средним по ЕС) не такая уж и высокая! Их оправдания носят, мягко говоря, сомнительный характер!

Помимо упрощения и облегчения налоговой системы, требуется и более профессиональная и технически оснащенная налоговая служба.

Я уверен, что и МВФ, и западные доноры будут только рады помочь в этом плане.

Поэтому перед тем, как любой (и особенно популистского толка) политик нам объяснит, на что он будет тратить много денег, значительно интереснее узнать, где он(а) собирается их найти и почему он не даст системе их разворовать!?

И чем более расплывчато он(а) ответит на два простые вопроса, тем понятнее будет, что перед вами очередная родственная душа Остапа Бендера!

Нет идеальных политиков, но есть те, которые хоть мало-мальски понимают, как система работает, а есть и такие, у которых все как-то сумбурно, расплывчато и…после выборов!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
вибори президент доходи податки

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