Вибори і наші доходи: чи може президент їх підвищити?

Скоро второй тур выборов! Все с интересом и азартом думают, кого выбирать?

Я хочу оставить политическую составляющую. Как искренний и приверженный европеец, я понимаю, в чем красота и плюсы демократии, верховенства закона и защиты прав человека (и любых меньшинств).

Ни одно из них меня напрямую не накормит, но без них я могу оказаться полуголодным рабом в несвободном обществе.

Мне лично такая перспектива не нравится! Глядя на несовершенную парламентскую демократию в Восточной Европе, мне вспоминается цитата Уинстона Черчилля: "Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных".

Мне бы, как экономисту, хотелось обратить внимание на экономическую составляющую с намеренным желанием ее максимально упростить и (возможно) дать избирателю более ясные ориентиры.

Как живем (уровень материального благополучия, качество услуг, которых получаем от государство и т. д.) зависят от того, сколько денег есть у самого государство.

Представьте его себе как ваш личный банковский счет, на котором приходят и с которого уходят.

Приходит то, что мы с вами оплатили как налоги: НДС, подоходный налог на зарплату /мы же их платим и получаем по - белому? J/; налог на доход от аренды квартиры, которую мы сдаем /мы же деньги получаем конечно же по - белому!? J).

Налоги также платят компании: на прибыль (они же ее не скрывают?!); на акциз алкогольной и/или табачной продукции (там же не работают по серым схемам?), на дивиденды и т.д. Налоги платят и участники внешней торговли (таможенные пошлины) и они, конечно же, тоже работают по-белому!

И когда каждый, кто смог (физическое или юридическое лицо), обворовал государство по-крупному и по-мелочам, государство начинает платить всем!

Полиция, которая нас охраняет! Судьи, которые будут нас беспристрастно судить!

Врачи и медсестры, которые нас будут профессионально лечить в оснащенных больницах. Учителя и профессора, которые будут обучать наши будущие поколения!

Пенсии и социальные пособия, чтоб наши пенсионеры и безработные могли вести достойную жизнь!

В той же графе расходов и инвалиды, и культура, и спорт, и чистые улицы, и инфраструктура и т.д.

К чему это я? К тому, что государственные доходы и расходы, в идеале должны совпадать и в сумме давать плюс/минус ноль.

Это как бассейн: если только одна труба подаёт воду, а две уводят…бассейн останется без воды!

Не можем жить лучше, если у государства нет денег! Но даже если их у него есть, не будем жить лучше, если большая часть денег тратиться неэффективно/корупционно!

И если вышеизложенное звучит просто, то популисты (везде в мире) успешно запудривают мозги многим!

Их тактика простая: туманно объяснять, где они найдут денег и страстно рисовать, на что они их потратят!!

Общая идея: безработным - работа, пенсионерам - выше пенсия, наркоманам больше наркотиков, алкоголикам бесплатный алкоголь, морякам корабли и т.д. И все это здорово!!!

Но откуда возьмем деньги? А в этой части популисты или застенчиво молчат (тем более электорату неинтересно), или дают расплывчатые объяснения: а-ля "возьмем у богатых". Трагедия в том, что в Украине у популистов есть ядерная кнопка: напечатать!

Центральный банк вроде независим, но нет 100% гарантии, что он выдержит политический нажим.

Напечатать, означает одно: инфляция, потеря и так хрупкой экономической стабильности и больше бедности.

Так жила Болгария до "валютного совета" – механизм де-факто запрещающий центральному банку печатать дополнительные деньги.

В чем мой совет? Перед тем, как разрыдаемся от нечеловеческого счастья, слушая обещания политиков о том, как и на что они собираются потратить наши деньги, лучше спросить и поинтересоваться, где и как они собираются взять эти доходы?

А повторюсь, источников только два: больше собрать в налогах и сборах и меньше потерять в глупых/коррупционных государственных затратах.

Чтобы жить лучше, нам нужны политики (идеальных не бывает), которые просто, конкретно и ясно ответят нам на следующие два вопроса:

- Как обеспечат верховенство закона? (читай борьба с коррупцией) так, чтоб воровство денег налогоплательщиков (вспомним Маргарет Тэтчер "Нет никаких "общественных денег", есть только деньги налогоплательщиков.") каралось законом!

В отсутствии наказания, зачем запускать предпринимательский проект, инвестировать свои деньги и нести риски – легче придумать схему и воровать!

К примеру, только во внешней торговле, по некоторым данным, страна ежегодно теряет более 4 млрд евро, а это больше одной десятой всей доходной части бюджета!

В отсутствии верховенства закона у многих развивается синдром морального релятивизма – я обманываю и не плачу налоги, потому что если оплачу, их все равно своруют!

- Как увеличат собираемость налогов? Тут, на примере Восточной Европы, интересно отметить, что МВФ долго не понимал взаимосвязь между уровнем налогов и уровнем их собираемости.

На мой взгляд, налогов может быть меньше, они могут быть проще и их уровень - ниже! Болгария может быть хорошим примером – ставка налога там 10% как для физлиц, так и для юрлиц.

Но только упрощения и снижения ставки недостаточно: 59% украинских предпринимателей уклоняются от единого социального взноса, даже если его ставка (в сравнении со средним по ЕС) не такая уж и высокая! Их оправдания носят, мягко говоря, сомнительный характер!

Помимо упрощения и облегчения налоговой системы, требуется и более профессиональная и технически оснащенная налоговая служба.

Я уверен, что и МВФ, и западные доноры будут только рады помочь в этом плане.

Поэтому перед тем, как любой (и особенно популистского толка) политик нам объяснит, на что он будет тратить много денег, значительно интереснее узнать, где он(а) собирается их найти и почему он не даст системе их разворовать!?

И чем более расплывчато он(а) ответит на два простые вопроса, тем понятнее будет, что перед вами очередная родственная душа Остапа Бендера!

Нет идеальных политиков, но есть те, которые хоть мало-мальски понимают, как система работает, а есть и такие, у которых все как-то сумбурно, расплывчато и…после выборов!