Самокат як альтернатива. Що пропонує e-scooter sharing

2018-й стал годом развития e-scooter sharing.

По данным Mobility Forsights, в США и ЕС для шеринга доступно свыше 100 тыс электросамокатов в более чем 90 городах.

Рынок захватывают американские стартапы Bird и Lime.

Пользователи быстро приняли технологию — кривая роста потребительского спроса за 2018 год была почти вертикальной.

Инвесторы проявили интерес к новому быстрорастущему рынку — Bird и Lime в рекордные сроки стали "единорогами". По данным Crunchbase, за время существования Bird привлек 718 млн долл инвестиций, Lime — 777 млн долл.

Последний раунд инвестиций Lime провел в феврале 2019 года, получив 310 млн долл от группы инвесторов, среди которых был и фонд GR Capital.

Рассмотрим, в чем суть sharing-подхода, какие перспективы ждут рынок и с какими препятствиями сталкиваются сервисы.

Последняя миля

E-scooter sharing — совместное использование электросамокатов за определенную плату. Сервисы работают через мобильное приложение. Скачав его, пользователь видит ближайшую точку шеринга на карте. Чтобы начать поездку, нужно сканировать QR-код на нем.

Отличие шеринга от аренды в том, что последняя предполагает использование транспортного средства в течение нескольких часов, дней или недель. Шеринг же подходит только для одной поездки на небольшое расстояние.

Компании, занимающиеся e-scooter sharing, фокусируются на "проблеме последней мили" — небольшом расстоянии между транзитной точкой, например, станцией метро и домом или офисом. Это расстояние слишком велико, чтобы пройти его пешком, и слишком мало, чтобы ехать на машине.

Во многих городах есть удаленные от общественного транспорта районы. Например, в Нью-Йорке много "транзитных пустынь", где спрос на транспортные услуги превышает предложение.

Согласно исследованию Lime, 58% жителей Нью-Йорка с низким уровнем дохода используют метро и автобусы как основной вид транспорта, при этом тратя около 10% средств на транзит. Шеринг электросамокатов позволил бы малообеспеченному населению снизить расходы на транспорт.

В Окленде, Новая Зеландия, сервис запустили в октябре 2018 года. По данным Lime, в декабре 2018 года 56% пользователей сообщили, что использовали Lime для последней на момент опроса поездки в школу или на работу.

В Мехико, где Lime запустился осенью 2018 года, шеринг электросамокатов увеличил мобильность населения. Город является одним из самых густонаселенных в мире, и его жители вынуждены проводить часы в пробках.

E-scooter sharing в США и ЕС

E-scooter sharing распространился как услуга в 2017 году в США. Три лидирующие компании на рынке — Lime, Bird и Spin. Компанию Spin запустили в 2016 году, а Lime и Bird — в 2017 году. Все эти проекты заявляют, что одна из их основных целей — повлиять на экологическую обстановку.

Также они стремятся вписываться в городскую среду. Например, Lime просит пользователей оценить, насколько хорошо припаркован каждый самокат, основываясь на фотографиях, которые необходимо отправить в конце поездки.

Он также предлагает субсидированные поездки в рамках программы LimeAccess для людей с низким доходом.Стоимость поездок в таких сервисах — от 15 центов за милю плюс 1 долл за использование самоката.

В ЕС стоимость схожая: 1 евро за начало поездки и 15 евроцентов за каждую минуту. В декабре 2018 года лидером по использованию sharing-сервисов электросамокатов был Париж, на втором месте — Берлин. Законодательство Великобритании пока не позволяет сервисам выйти на улицы Лондона.

Эстонская компания Bolt, ранее известная как Taxify, запустила платформу для scooter sharing компаний в Париже и Мадриде, сообщает CNBC.

Экологичность и удобство

Электросамокаты сравнительно дешевы и напоминают развлечение для детей. Именно поэтому есть мнение, что у этого рынка нет будущего.

Однако использование электросамокатов повышает мобильность населения. Они удобнее автомобилей в поездках на короткие расстояния.

Эти средства передвижения отличаются небольшими габаритами, экономят время, которое тратится на парковку и поиск места, и обходятся гораздо дешевле в обслуживании. Кроме того, электросамокаты экологичны.

Электрический самокат расходует в три раза меньше электроэнергии, чем трамвай, и в 18 раз более энергоэффективен, чем Tesla Model S.

Проблемы рынка

Как и у любой новой отрасли, у шеринга электросамокатов есть вызовы.

Отсутствие внятного регулирования вопросов безопасности. Электросамокаты — отдельный вид транспорта, для которого должны быть выделены дорожки и парковочные места. Передвижение должно быть безопасным, а езда по тротуару — регламентирована.

Однако государственного регулирования этих вопросов нет. К тому же, в США законодательство разных штатов может создавать дополнительные трудности.

Так, в Вашингтоне компаниям нужно получать платное разрешение, если их транспорт занимает общественное пространство. В Нью-Йорке вообще запрещено использовать устройства с мотором для передвижения стоя.

Мошенничество и вандализм. Клиенты часто заезжают на самокате в кафе или магазин. Платить за пользованием самокатом, который стоит на месте, нецелесообразно, но если отключиться от него, он отобразится на карте в приложениях других пользователей как свободный — они смогут его забрать.

Поэтому клиенты идут на хитрость: отправляясь в супермаркет на 10-15 минут, отключаются и прячут электросамокаты в кустах, подвалах и закоулках, чтобы следующие пользователи не могли их найти.

Более серьезная проблема — вандалы, которые сжигают, ломают и портят электросамокаты. Созданный в Лос-Анджелесе инстаграм-аккаунт Bird Graveyard, у которого 80 тыс подписчиков и более 300 публикаций, просит подписчиков присылать видео и фото испорченных электроскутеров.

Также самокаты воруют, отсоединяя навигаторы, а затем перепродают.

Короткая "жизнь"электросамоката. Сейчас это ключевая проблема. В США сервисы начали распространяться с Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, где климат позволяет пользоваться самокатом круглый год. Для жителей регионов с холодной зимой электросамокаты пока не самый оптимальный транспорт.

Будущее сервисов

Управляющий партнер фонда a16z Эндрю Чен уверен, что сервисы электрический скутеров — это next big thing, и они могут изменить городской транспорт так же, как Google изменила интернет.

Чен считает, что пользователи рассматривают электросамокаты как альтернативу хождению, потому что те доступны по цене, удобны в управлении и подходят для коротких дистанций.

Мы в GR Capital думаем, что e-scooter sharing, в первую очередь, изменит способ передвижения пользователей на короткие расстояния.