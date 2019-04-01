Детектор брехні - не панацея у виявленні фінансових махінацій

В отрасли агроиндустрии, как гром среди ясного неба, зазвучала новость - главного агронома агроиндустриального холдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Алексея Сергиенко уволили с должности из-за финансовых махинаций.

Проверяли на детекторе лжи, что вызвало сомнения, в первую очередь, у юристов.

Очень интересный посыл дает пресс-служба МХП по поводу увольнения главного агронома: "мог лоббировать интересы контрагентов".

Такая формулировка дает основания предполагать, что фактические доказательства финансовых махинаций могут быть довольно скудными.

Подтверждают эту гипотезу и последующие описания неустановленной суммы ущерба от незаконной деятельности Алексея Сергиенко и использование в качестве доказательства исследования полиграфа.

Нужно учитывать, что результаты полиграфолога – вероятностные, носят исключительно рекомендательный характер, не есть доказательством в судах и дело это исключительно добровольное.

Поэтому есть основания предполагать, что процедура увольнения могла быть не соблюдена, а официальные основания для увольнения станут не столь убедительными для суда в случае, если агроном решит обратиться с иском о восстановлении на работе.

Исходя из судебной практики решений по спорам, возникающим из трудовых отношений о восстановлении на работе, примерно в 50-60% случаев требования незаконно уволенных работников удовлетворяют.

Последствия увольнения

Говорить о последствиях увольнения для А. Сергиенко на данном этапе еще рано, так как в соответствии с законодательством, работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по их вине предприятию.

Но вина на сегодняшний не доказана, а сам фигурант инцидента не опровергает и не подтверждает свою причастность к махинациям.

Также многое будет зависеть и от того, будут ли уполномоченные лица МХП уведомлять правоохранительные органы о состоявшемся преступлении.

Будут ли передавать материалы служебного расследования правоохранительным органам? И насколько убедительной с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса будет доказательная база, имеющаяся в материалах внутреннего расследования?

Следует отметить, что если ущерб подтвердится, то компании следовало бы обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Уголовный кодекс предусматривает ответственность за сокрытие тяжкого или особо тяжкого преступления.

Анализ судебных решений по ст. 396 говорит о том, что лица, не принимающие участия в совершении преступления, но которые являются свидетелями и не уведомляют правоохранительные органы о совершении преступления - привлекаются к уголовной ответственности.

При этом лицо не обязательно должно знать, что скрывает именно тяжкое или особо тяжкое преступление - важно осознавать фактические обстоятельства совершенного деяния.

Популярные схемы экономических преступлений

И все же в украинских компаниях работают те или иные махинационные схемы.

Наиболее подвержены отрасли ритейла и производственные предприятия.

Есть наиболее популярные схемы, выделяем ТОП-5.

Обычно служебной проверкой занимается служба безопасности и/или подразделение внутреннего аудита.

Для служебного расследования можно привлекать и других специалистов - юристов, бухгалтеров и т. д.

Для объективности проводимой проверки непосредственный начальник не может быть членом специальной комиссии.

Как правило, в составе комиссии находится не менее трех человек, возглавляемых начальником службы безопасности.