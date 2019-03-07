Оренда землі як джерело наповнення бюджету громад

Громадам потрібні гроші для соціального та економічного розвитку територій.

Сталими громади стануть лише після винайдення стабільних довгострокових джерел коштів.

Саме таким джерелом повинна стати оренда землі за ринковими цінами.

ОТГ тепер мають землю

За перші п'ять років реформи децентралізації в Україні сформовано 876 спроможних громад, а місцеві бюджети зросли до майже 234 млрд грн.

Наступне завдання — затвердити нову територіальну основу країни: 100 спроможних районів і 1600-1800 спроможних громад, закріпити фінансову самодостатність місцевого самоврядування, сформувати систему управління, упорядкувати систему державного контролю, уникнути дублювання функцій.

Серед завдань — створення належної ресурсної бази.

Розпочатий урядом у лютому 2018 року процес передавання державних земель сільськогосподарського призначення у комунальну власність об'єднаних територіальних громад завершився 22 грудня 2018 року.

Усі ці землі внесені до Державного земельного кадастру, що дає можливість громадам вільно обирати спосіб використання ділянок. Загалом у 2018 році у власність 650 ОТГ було передано понад 1,5 млн га аграрних земель.

Найкраща ціна

Після отримання цього колосального ресурсу — за цінами "сірого" ринку це понад 1,5 млрд дол — постає питання максимізації прибутку від використання землі.Продавати землю поки що не можна, але її можна здавати в оренду приватним виробникам. Практика показує, що найкращу ціну дають електронні аукціони.

OpenMarket (ДП "СЕТАМ") у жовтні 2018 року провів перші електронні земельні торги. Виставлялися саме права оренди. Аграрії високо оцінили переваги торгів. Система має великий обсяг потенційних покупців — 58 964. Їм не потрібно їздити у відрядження: в електронному аукціоні можна взяти участь, не виходячи з офісу.

На торгах була значна конкуренція. На спеціальному майданчикупродавалися права оренди на ділянки в усіх областях. В результаті, середній стартовий розмір річної орендної плати набагато перевищив нормативну грошову оцінку (НГО).

Наприклад, надзвичайно успішні торги відбулися 15 січня. Тоді продали шість лотів загальною вартістю 597 847 грн. Загальна стартова сума становила 84 746 грн. Найдорожчим лотом стали права оренди на ділянку у Лозуватській селищній раді Кіровоградської області. Лот було продано за 145 176 грн.

Отже, продаж прав оренди землі на електронних аукціонах створює для громад стабільне джерело доходів на роки вперед.