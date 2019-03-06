Рахунок за кордоном: чи є альтернатива Кіпру та Латвії?

Відкриття банківського рахунку за кордоном, як правило, асоціюється з брудним бізнесом, відмиванням грошей та порушенням закону.

Утім, нерідко це означає зовсім інше.

Наприклад — встановлення партнерських стосунків з іноземними компаніями, зростання експорту-імпорту, внесок у розвиток вітчизняної економіки.

Навіщо бізнесу рахунок за кордоном

Рахунок за кордоном — обов'язкова умова для ведення бізнесу. Через недосконалість українського законодавства, яке ускладнює і навіть унеможливлює проведення міжнародних трансакцій, компанія, яка веде зовнішньоекономічну діяльність, змушена відкривати рахунок на території іншої держави.

Це потрібно для розрахунків з іноземними постачальниками, замовниками товарів та послуг, клієнтами та посередниками.

Кіпр уже не той

Донедавна найзручніше було відкрити рахунок на Кіпрі. Проте слава кіпрських офшорів отримала зворотний ефект. Боячись, що США закриють сотні доларових рахунків, місцеві банки почали вимагати від клієнтів, у тому числі від цілком добропорядних фірм, багато додаткової інформації.

Те, що раніше робилося просто і швидко, тепер вимагає багато часу і зусиль. Кіпрська система, ускладнена зайвими запитами і перевірками, стала ненадійною. Це призвело до того, що чимала частка бізнесу повернулася в бік Балтії.

Ризьке болото у консервних банках

Однак замість того, щоб отримувати прибутки від мандрівок пана Франкліна через комірки латвійських банків (литовські й естонські фінансові установи користуються меншою популярністю), підприємці опинилися у зоні ризику.

Річ у тім, що американський уряд виявив факти відмивання через балтійські банки значних сум, частина яких йшла на фінансування тероризму. Так, у 2018 році за ініціативи Сполучених Штатів один з найбільших банків Латвії, ABLV, було ліквідовано, а власники рахунків зазнали збитків.

Чехія і Польща — "під ковпаком"

Інші підприємці зробили ставку на Ізраїль та ОАЕ. Проте невдовзі Ізраїль заборонив банкам співпрацювати з нерезидентами, а арабські банки виявилися украй незручними для операційної діяльності.

Після кризи на Кіпрі та балтійському узбережжі умови банкірів із Східної та Центральної Європи могли б здатися найбільш привабливими. Проте, як свідчать останні дослідження міжнародних аналітиків, Чехія й Угорщина, а потім Польща та Болгарія — наступні з "чорного списку" Міністерства фінансів США.

Оскільки працівники комплаєнсу, які репрезентують чеські, угорські, польські і болгарські банки, недостатньо інформовані про роботу бізнесу в Україні, а менеджери цих банків зацікавлені у нових клієнтах, деякі дані можуть не збігатися з реальністю. Для Мінфіну США це достатній привід, щоб заморозити рахунки.

Чому Швейцарія

Швейцарія — одна з небагатьох країн, яку можна назвати форпостом для підприємців, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність.

Раніше країну, відому мальовничими альпійськими краєвидами, вважали надто дорогою для проведення банківських операцій. Проте з огляду на описані вище події, вартість відкриття рахунку у швейцарському банку не виглядає завищеною.

До того ж, тут рахунок відкривається на ім'я компанії, яка повинна бути попередньо зареєстрована на території Швейцарії. Тобто власником рахунку виступає не іноземний громадянин, а швейцарська компанія, отже, і ставлення відповідне.

Діяльність такої компанії абсолютно легальна. Швейцарські компанії рідко використовуються для накопичення прибутків через високі податки на виплати дивідендів. Частіше вони діють як операційні компанії.

Той шлях, що проходять кіпрські, балтійські і деякі європейські банківські установи, у Швейцарії пройшли десять років тому. Тоді швейцарські банкіри, звинувачені США у сприянні відмиванню грошей, виплатили близько 6 млрд дол.

Така висока ціна навчила їх дотримуватися балансу між клієнтами, банками, державними регуляторами та вимогами цілої низки директив.

Відкриваючи компанію у Швейцарії, замовник отримує доступ до першокласного банківського сервісу. Низькі тарифи і великий спектр послуг сприяють розвитку міжнародного бізнесу. Більш того, після двох-трьох років задовільної банківської активності компанія може претендувати на отримання банківського фінансування.

Оскільки у Швейцарії легалізовані криптовалюти, компанія може також відкрити спеціальний рахунок для роботи з ними.

Як відомо, Швейцарія є конфедерацією, що складається з 26 кантонів. Кожен з них має власне законодавство та різні податки на прибуток. Більшість регіонів має податкову ставку понад 15%, тому відкрита у Швейцарії компанія не може бути кваліфікована як така, що контролюється іноземною державою.

Останнє, мабуть, є одним з найголовніших факторів, що впливають на вибір підприємців. Це унеможливлює сумніви щодо чесності ведення бізнесу.