Як США бореться з корупцією в Україні

С каждым годом украинский бизнес все больше внимания уделяет антикоррупционным мерам и минимизации рисков, связанных с ведением их деятельности.

Причина этому – не только ужесточившиеся отечественные нормы, но и экстерриториальное законодательство зарубежных стран.

При определенных условиях за несоблюдение зарубежных антикоррупционных требований компания может столкнуться как с персональными, так и материальными, и репутационными рисками.

Причем такое нарушение может быть допущено на территории любой страны, в том числе и Украины.

Как действует американский Закон о коррупции за границей (FCPA)?

Одним из таких законов с экстерриториальным действием является Закон США о коррупции за границей (FCPA).

FCPA налагает запрет на предоставление, предложение или обещание предоставить какое-либо благо иностранному должностному лицу, политику, государственному служащему или сотруднику государственного учреждения с целью получения неправомерных преимуществ.

Фактически таким лицом может быть любое иностранное лицо, которое связано с государством, осуществляет публичные функции и получает зарплату из государственного бюджета страны.

Экстерриториальное действие FCPA означает, что, например, украинская компания может оказаться под прицелом его норм, если она:

- осуществляет свою деятельность в США,

- ее акции котируются на американской бирже,

- является представительством или дочерним предприятием американской компании,

- действует от имени американской компании,

- обслуживает клиентов из США,

- осуществляет расчеты в долларах США,

- использует email-серверы США.

Кто такой whistleblower?

Интересной является также концепция информатора или, как еще называют, whistleblower.

Она предусматривает возможность сотрудника компании или другого лица, причастного к ней, сообщить руководству компании или американским правоохранительным органам о нарушениях FCPA, происходящих внутри компании.

В случае успеха расследования, вследствие такого информирования, whistleblower может рассчитывать на вознаграждение от правительства США в размере от 10% до 30% от общей суммы взысканных с компании средств.

Учитывая размер штрафов, вознаграждение может оказаться весьма существенным, а также служить поощрением информирования.

Стоит отметить, что информатором может стать как гражданин США, так и гражданин любого другого государства.

С целью уменьшить риск преследования информаторов со стороны обвиняемых лиц, FCPA предусматривает защиту информаторов, а также возможность анонимного сообщения о нарушениях.

Данные, которые дают возможность идентифицировать личность информатора, относятся к конфиденциальной информации и охраняются законом.

Существуют также специализированные юристы, готовые сопроводить информатора по всей процедуре за процент от возможного вознаграждения в будущем.

DOJ и SEC – органы применения FCPA

Расследованиями по делам о подкупе иностранных должностных лиц занимаются специальные подразделения в рамках Министерства юстиции США (DOJ) и Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

DOJ занимается расследованиями случаев финансового мошенничества. SEC отвечает за нарушение законодательства по ценным бумагам.

Большинство компаний, против которых начато расследование, выбирают путь сотрудничества с правоохранительными органами.

Это позволяет избежать непомерных штрафов, конфискации бизнеса и тюремного заключения. Как правило, при сотрудничестве расследование ведется американскими юридическими компаниями по согласованию с DOJ и SEC.

Если нарушитель находится, например, в Украине, американские юристы могут нанять в помощь украинскую юридическую фирму для сопровождения расследования, получения информации, сбора доказательств, проведения интервью с сотрудниками нарушителя и т.д.

Такая схема работы позволяет компании-нарушителю уменьшить штраф и продолжить свою деятельность с минимальными потерями.

В зависимости от характера нарушений FCPA предусматривает гражданско-правовую или уголовную ответственность.

Помимо наложения штрафа и тюремного заключения, нарушителям могут запретить вести определенную деятельность, заключать контракты с органами государственной власти США или же обязать создать систему контроля внутри компании.

Несмотря на то, что закон активно стал применяться только с 2008 года, правительство США на сегодня уже оштрафовало нарушителей на немалую сумму – более 13 млрд долларов. Рассмотрим результаты антикоррупционных расследований в мире, в том числе и в Украине.

FCPA и мир

В 2018 году к ответственности за нарушение FCPA привлечено 16 компаний, которые суммарно выплатили штрафов в размере 2,89 млрд долларов.

Общая сумма наложенных штрафов стала рекордной за год за всю историю применения FCPA.

Год Количество компаний, привлеченных к ответственности за нарушение FCPA Суммарный размер выплаченных нарушителями штрафов, долларов 2017 11 1,92 млрд 2016 27 2,48 млрд 2015 11 133 млн 2014 10 1,56 млрд 2013 12 731,1 млн 2012 12 259,4 млн 2011 15 508,6 млн 2010 23 1,8 млрд 2009 11 644 млн 2008 11 890 млн

Интересной также является топ-10 компаний по выплате наибольших штрафов:

1) Petrobras (Бразилия): 1,78 млрд долл в 2018 году.

2) Telia Company AB (Швеция): 965 млн долл в 2017 году.

3) Siemens (Германия): 800 млн долл в 2008 году.

4) VimpelCom (Нидерланды): 795 млн долл в 2016 году.

5) Alstom (Франция): 772 млн долл в 2014 году.

6) Société Générale S.A. (Франция): 585 млн долл в 2018 году.

7) KBR / Halliburton (США): 579 млн долл в 2009 году.

8) Teva Pharmaceutical (Израиль): 519 млн долл в 2016 году.

9) Keppel Offshore & Marine Ltd. (Сингапур): 422 млн долл в 2017 году.

10) Och-Ziff (США): 412 млн долл в 2016 году.

FCPA и Украина

Вышеприведенные примеры могут создавать впечатление, что антикоррупционные расследования пока не коснулись Украины, однако это не так.

Среди объектов расследований есть также украинские компании и физические лица – рассмотрим некоторые из них

1. В 2013 году украинскую дочернюю компанию американского агрогиганта оштрафовали на 17,8 млн долларов за подкуп украинских чиновников.

Украинская компания созналась, что в период между 2002 и 2008 годами ее представители дали почти 22 млн долларов взяток для возврата НДС на общую сумму в 100 млн долларов.

Платежи скрывались в бухгалтерском учете под видом страховых премий и прочих деловых расходов.

Расследование также доказало, что система антикоррупционного комплаенса материнской компании была недоскональной и недостаточной.

2. Датская дочерняя компания крупной американской корпорации, специализирующейся на производстве медицинского оборудования, нарушила FCPA в связи со своей деятельностью в Украине, РФ, Израиле, Казахстане и Вьетнаме.

Компания признала, что по договоренности с иностранным дистрибьютором стоимость поставленного ею оборудования искусственно завышалась.

Разница между реальной стоимостью оборудования и ценой, указанной в платежных документах, по указанию дистрибьютора переводилась на счета третьих лиц.

Компания признала факт мошенничества с бухгалтерской отчетностью и другой документацией с целью скрывать платежи третьим лицам, в том числе представителям госорганов.

Для урегулирования претензий, согласившись на сотрудничество с американской властью, американская корпорация и ее дочерняя компания выплатили штраф в размере 14,8 млн долларов, а также взяли на себя обязательство пересмотреть корпоративную политику и внедрить механизмы для недопущения нарушений антикоррупционного законодательства в будущем.

3. Продолжается американское следствие по другому делу – против украинского бизнесмена.

Его обвиняют в уплате 18,5 млн долларов взяток индийским чиновникам для получения лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых, которые в дальнейшем должны были поставляться чикагской аэрокосмической корпорации.

Уголовные преступления, которые инкриминируют бизнесмену, предусматривают наказание в виде тюремного заключения.

Также американская прокуратура требует конфисковать сумму, перечисленную в качестве взятки, а также акции и активы холдинга, который был причастен к "индийскому проекту".

Как избежать возможных рисков

Учитывая курс Украины на европейскую и мировую интеграцию, соблюдение отечественным бизнесом норм законодательства, в частности, антикоррупционного, является залогом их успешного развития, а создание надлежащих механизмов compliance - защитой от высоких антикоррупционных рисков.

Если же компания уже попала "под прицел", то, как показывает практика, путь сотрудничества с DOJ и SEC выглядит наиболее привлекательным, поскольку объединяет эффективность для следствия и минимальное возможное влияние на коммерческую деятельность компании под расследованием.