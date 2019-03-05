Як США бореться з корупцією в Україні
С каждым годом украинский бизнес все больше внимания уделяет антикоррупционным мерам и минимизации рисков, связанных с ведением их деятельности.
Причина этому – не только ужесточившиеся отечественные нормы, но и экстерриториальное законодательство зарубежных стран.
При определенных условиях за несоблюдение зарубежных антикоррупционных требований компания может столкнуться как с персональными, так и материальными, и репутационными рисками.
Причем такое нарушение может быть допущено на территории любой страны, в том числе и Украины.
Как действует американский Закон о коррупции за границей (FCPA)?
Одним из таких законов с экстерриториальным действием является Закон США о коррупции за границей (FCPA).
FCPA налагает запрет на предоставление, предложение или обещание предоставить какое-либо благо иностранному должностному лицу, политику, государственному служащему или сотруднику государственного учреждения с целью получения неправомерных преимуществ.
Фактически таким лицом может быть любое иностранное лицо, которое связано с государством, осуществляет публичные функции и получает зарплату из государственного бюджета страны.
Экстерриториальное действие FCPA означает, что, например, украинская компания может оказаться под прицелом его норм, если она:
- осуществляет свою деятельность в США,
- ее акции котируются на американской бирже,
- является представительством или дочерним предприятием американской компании,
- действует от имени американской компании,
- обслуживает клиентов из США,
- осуществляет расчеты в долларах США,
- использует email-серверы США.
Кто такой whistleblower?
Интересной является также концепция информатора или, как еще называют, whistleblower.
Она предусматривает возможность сотрудника компании или другого лица, причастного к ней, сообщить руководству компании или американским правоохранительным органам о нарушениях FCPA, происходящих внутри компании.
В случае успеха расследования, вследствие такого информирования, whistleblower может рассчитывать на вознаграждение от правительства США в размере от 10% до 30% от общей суммы взысканных с компании средств.
Учитывая размер штрафов, вознаграждение может оказаться весьма существенным, а также служить поощрением информирования.
Стоит отметить, что информатором может стать как гражданин США, так и гражданин любого другого государства.
С целью уменьшить риск преследования информаторов со стороны обвиняемых лиц, FCPA предусматривает защиту информаторов, а также возможность анонимного сообщения о нарушениях.
Данные, которые дают возможность идентифицировать личность информатора, относятся к конфиденциальной информации и охраняются законом.
Существуют также специализированные юристы, готовые сопроводить информатора по всей процедуре за процент от возможного вознаграждения в будущем.
DOJ и SEC – органы применения FCPA
Расследованиями по делам о подкупе иностранных должностных лиц занимаются специальные подразделения в рамках Министерства юстиции США (DOJ) и Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).
DOJ занимается расследованиями случаев финансового мошенничества. SEC отвечает за нарушение законодательства по ценным бумагам.
Большинство компаний, против которых начато расследование, выбирают путь сотрудничества с правоохранительными органами.
Это позволяет избежать непомерных штрафов, конфискации бизнеса и тюремного заключения. Как правило, при сотрудничестве расследование ведется американскими юридическими компаниями по согласованию с DOJ и SEC.
Если нарушитель находится, например, в Украине, американские юристы могут нанять в помощь украинскую юридическую фирму для сопровождения расследования, получения информации, сбора доказательств, проведения интервью с сотрудниками нарушителя и т.д.
Такая схема работы позволяет компании-нарушителю уменьшить штраф и продолжить свою деятельность с минимальными потерями.
В зависимости от характера нарушений FCPA предусматривает гражданско-правовую или уголовную ответственность.
Помимо наложения штрафа и тюремного заключения, нарушителям могут запретить вести определенную деятельность, заключать контракты с органами государственной власти США или же обязать создать систему контроля внутри компании.
Несмотря на то, что закон активно стал применяться только с 2008 года, правительство США на сегодня уже оштрафовало нарушителей на немалую сумму – более 13 млрд долларов. Рассмотрим результаты антикоррупционных расследований в мире, в том числе и в Украине.
FCPA и мир
В 2018 году к ответственности за нарушение FCPA привлечено 16 компаний, которые суммарно выплатили штрафов в размере 2,89 млрд долларов.
Общая сумма наложенных штрафов стала рекордной за год за всю историю применения FCPA.
|
Год
|
Количество компаний, привлеченных к ответственности за нарушение FCPA
|
Суммарный размер выплаченных нарушителями штрафов, долларов
|
2017
|
11
|
1,92 млрд
|
2016
|
27
|
2,48 млрд
|
2015
|
11
|
133 млн
|
2014
|
10
|
1,56 млрд
|
2013
|
12
|
731,1 млн
|
2012
|
12
|
259,4 млн
|
2011
|
15
|
508,6 млн
|
2010
|
23
|
1,8 млрд
|
2009
|
11
|
644 млн
|
2008
|
11
|
890 млн
Интересной также является топ-10 компаний по выплате наибольших штрафов:
1) Petrobras (Бразилия): 1,78 млрд долл в 2018 году.
2) Telia Company AB (Швеция): 965 млн долл в 2017 году.
3) Siemens (Германия): 800 млн долл в 2008 году.
4) VimpelCom (Нидерланды): 795 млн долл в 2016 году.
5) Alstom (Франция): 772 млн долл в 2014 году.
6) Société Générale S.A. (Франция): 585 млн долл в 2018 году.
7) KBR / Halliburton (США): 579 млн долл в 2009 году.
8) Teva Pharmaceutical (Израиль): 519 млн долл в 2016 году.
9) Keppel Offshore & Marine Ltd. (Сингапур): 422 млн долл в 2017 году.
10) Och-Ziff (США): 412 млн долл в 2016 году.
FCPA и Украина
Вышеприведенные примеры могут создавать впечатление, что антикоррупционные расследования пока не коснулись Украины, однако это не так.
Среди объектов расследований есть также украинские компании и физические лица – рассмотрим некоторые из них
1. В 2013 году украинскую дочернюю компанию американского агрогиганта оштрафовали на 17,8 млн долларов за подкуп украинских чиновников.
Украинская компания созналась, что в период между 2002 и 2008 годами ее представители дали почти 22 млн долларов взяток для возврата НДС на общую сумму в 100 млн долларов.
Платежи скрывались в бухгалтерском учете под видом страховых премий и прочих деловых расходов.
Расследование также доказало, что система антикоррупционного комплаенса материнской компании была недоскональной и недостаточной.
2. Датская дочерняя компания крупной американской корпорации, специализирующейся на производстве медицинского оборудования, нарушила FCPA в связи со своей деятельностью в Украине, РФ, Израиле, Казахстане и Вьетнаме.
Компания признала, что по договоренности с иностранным дистрибьютором стоимость поставленного ею оборудования искусственно завышалась.
Разница между реальной стоимостью оборудования и ценой, указанной в платежных документах, по указанию дистрибьютора переводилась на счета третьих лиц.
Компания признала факт мошенничества с бухгалтерской отчетностью и другой документацией с целью скрывать платежи третьим лицам, в том числе представителям госорганов.
Для урегулирования претензий, согласившись на сотрудничество с американской властью, американская корпорация и ее дочерняя компания выплатили штраф в размере 14,8 млн долларов, а также взяли на себя обязательство пересмотреть корпоративную политику и внедрить механизмы для недопущения нарушений антикоррупционного законодательства в будущем.
3. Продолжается американское следствие по другому делу – против украинского бизнесмена.
Его обвиняют в уплате 18,5 млн долларов взяток индийским чиновникам для получения лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых, которые в дальнейшем должны были поставляться чикагской аэрокосмической корпорации.
Уголовные преступления, которые инкриминируют бизнесмену, предусматривают наказание в виде тюремного заключения.
Также американская прокуратура требует конфисковать сумму, перечисленную в качестве взятки, а также акции и активы холдинга, который был причастен к "индийскому проекту".
Как избежать возможных рисков
Учитывая курс Украины на европейскую и мировую интеграцию, соблюдение отечественным бизнесом норм законодательства, в частности, антикоррупционного, является залогом их успешного развития, а создание надлежащих механизмов compliance - защитой от высоких антикоррупционных рисков.
Если же компания уже попала "под прицел", то, как показывает практика, путь сотрудничества с DOJ и SEC выглядит наиболее привлекательным, поскольку объединяет эффективность для следствия и минимальное возможное влияние на коммерческую деятельность компании под расследованием.
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