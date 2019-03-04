Хто поставить крапку в питанні "соєвих правок"

Січень-березень — найактивніший період експорту сої. Зазвичай саме в цей час ціни на цю культуру на світових ринках найвищі.

Натомість українські аграрні виробники вимушено втрачають кошти.

З початку 2019 року ДФС в індивідуальній податковій консультації заявила, що виробники не мають права на відшкодування ПДВ при експорті вирощеної ними сої, бо поняття "сільськогосподарське підприємство" не існує.

Минулого два місяці відтоді, як аграрії через профільні асоціації та народних депутатів звернулися до комітету з питань податкової та митної політики парламенту та до Мінфіну з проханням підтвердити легітимність права аграрних виробників на відшкодування ПДВ при експорті сої.

Проте Мінфін, схоже, не має політичної волі вирішити це питання. Міністерство киває на ДФС, а служба посилається на Мінфін.

На початку лютого УКАБ отримав відповідь від комітету з питань податкової та митної політики. Там зазначено: виробники, які експортують вирощену на власних чи орендованих землях сою, мають право на відшкодування ПДВ при її експорті.

За законодавством, роз'яснення комітету не має статусу офіційного тлумачення, тому комітет звернувся з проханням до Мінфіну надати узагальнену податкову консультацію з цього питання та оприлюднити її на офіційному сайті.

Цього тижня УКАБ отримав відповідь від Мінфіну. Він запропонував ДФС до законодавчого врегулювання питання застосовувати поняття "сільськогосподарський товаровиробник" згідно із статтею 14 Податкового кодексу.

Таким чином, міністерство опосередковано підтримує легітимність відшкодування ПДВ при експорті сої аграрними виробниками. Проте для надання офіційної податкової консультації з цього питання Мінфін чекатиме від ДФС пропозицій. Отже, виробникам доведеться чекати ще місяця півтора у розпал сезону продажів.

Така відповідь свідчить про наявність замкненого кола відписок та небажання сторін брати на себе відповідальність за ухвалення остаточного рішення.

Тимчасом експорт сої показує негативну динаміку. За вересень-січень 2018-2019 маркетингового року він становив 1 019 тис тонн, що на 628 тис тонн або на 38% менше, ніж за аналогічний період попереднього маркетингового року.

Мінфін має повноваження для того, щоб поставити крапку у цьому питанні: оприлюднити узагальнену податкову консультацію. Потрібна лише політична воля.