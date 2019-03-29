Цифрова трансформація для зниження ціни на газ

Сейчас, наверное, только ленивый не поднимает вопрос о ценах на газ.

Обещания их снизить превратились в аукцион невиданной щедрости.

Тут и там на билбордах — политические лозунги о снижении цены в два и даже в четыре раза.

Как кандидаты в президенты собираются этого достичь, непонятно. Инструменты снижения ручным способом не будем обсуждать — знаем, к чему это приводит.

В общем, и сейчас, согласно пресловутым ПСО (положение о специальных обязательствах), цены регулирует исполнительная власть, и газ продается для населения с дисконтом 30,6% от рыночной. То есть рынок газа для бытовых пользователей в Украине, скорее, не рынок, а элемент плановой экономики.

Если цену нельзя сделать рыночной, во всяком случае, до тех пор, пока это инструмент политической игры, и экономически обоснованной, чтобы быть в прибыли, остается одно: сокращать расходы.

Если к ПСО и истощению старых месторождений добавить мировые тренды — увеличение доли возобновляемых источников энергии, снижение рентабельности добычи, добыча сланца, высокая волатильность цен на нефть и газ, — то становится очевидным, что нужно оптимизировать затраты. Иначе "Нафтогаз" снова превратится в черную дыру, засасывающую бюджетные деньги.

Здесь начинается самое интересное. С развитием технологий горизонты возможностей в нефтегазовой отрасли значительно расширились. Цифровые инструменты могут повысить эффективность почти на каждом этапе цепочки создания стоимости — от геологоразведки до автозаправочной станции.

Цифровая трансформация позволяет снизить затраты, оптимизировать процессы, снизить риск несчастных случаев, уменьшить негативное влияние на окружающую среду, сократить вынужденные простои из-за поломок, улучшить отношения с клиентами и увеличить продажи. Звучит как панацея, и это почти правда.

Что может помочь "Нафтогазу" стать более эффективным и конкурентоспособным в добыче газа и нефти? В одной статье невозможно описать полноценную стратегию цифровой трансформации государственного гиганта.

Такие продукты требуют полного погружения в изучение бизнес-процессов компании и глубокого аудита IT-инфраструктуры. Однако на основе best practices уже сейчас можно показать приоритетные направления движения.

Новые технологии упрощают процессы начиная с геологоразведки. Сейчас в отрасли для сейсмической визуализации подземных пластов широко используется 3D-моделирование. Это позволяет лучше оценивать их состояние, проводить стратиграфическую интерпретацию и управлять скважинами.

Компании начали использовать четырехмерные сейсмические модели, которые объединяют производственные данные для отслеживания изменений в пластах, добавляют элементы виртуальной реальности к сейсмическим изображениям для улучшения пространственного восприятия трехмерных объектов.

Весомую роль в геологоразведке стала играть предикативная аналитика: прогнозный анализ на основе больших данных. В частности, использование исторических данных о бурении и добыче из близлежащих районов может помочь геологам и геофизикам подтвердить свои предположения при анализе месторождения, где экологические нормы ограничивают новые исследования.

Например, компания Repsol инвестировала в два прототипа программного обеспечения, разрабатываемого IBM для улучшения принятия стратегических решений по оптимизации добычи нефти и газа. Ожидается, что это поможет компании минимизировать риски при поиске новых залежей.

Еще один инструмент повышения эффективности — интеллектуальное обслуживание (ИО). Это сбор и анализ данных в режиме реального времени по всей цепочке добычи об использовании и обслуживании оборудования, чтобы выявить закономерности производительности и надежности оборудования.

Результатом такого анализа является оптимизированная программа технического обслуживания оборудования, позволяющая предотвращать его простои. ИО — это совокупность технологий индустриального интернета вещей, искусственного интеллекта и прогнозной аналитики.

Сложное динамическое моделирование сценариев на основе данных, получаемых в режиме реального времени, позволяет снизить эксплуатационные расходы и увеличить производительность. Наиболее передовые модели ИО позволяют снизить участие человека в процессе, а это снижает риски несчастных случаев.

По данным исследования Мирового экономического форума, ИО может сократить расходы на обслуживание и стоимость сверхурочных на 20%. Прогнозная аналитика сократит простои на 5%, уровень запасов для запасных частей на 20%.

Сократить затраты на обслуживание могут помочь беспилотники и робототехника. Работа и инспектирование буровых установок, трубопроводов, резервуаров для хранения может производиться без участия человека.

Так, Robotic Drilling Systems разработала автономную буровую площадку, которая по сравнению с обычными показывает экономию до 40 буровых дней в год.

Согласно упомянутому исследованию, переход на беспилотники и использование роботизированного оборудования может снизить затраты на инспекцию и техобслуживание на 25% и позволит сократить расходы на персонал на 20%. Кроме того, это уменьшит риски наступления несчастных случаев.

Снижению затрат на персонал также способствует использование дополненной и виртуальной реальности в процессе обучения новых сотрудников и при выполнении требований в области охраны труда и техники безопасности.

Это достигается путем взаимодействия с моделируемой компьютером 3D-средой, включая всю инфраструктуру предприятия. Перед первым выездом на место аварии сотрудник проходит обучение на симуляторе и сдает экзамены.

Отдельно стоит рассмотреть проблему контроля использования газа поставщиками, которая является одной из самых болезненных для "Нафтогаза". Госпредприятие подозревает, что газ, отпускаемый по ценам для населения, поставщики частично перепродают промышленному сектору по рыночным ценам.

Сейчас нет полноценной системы учета поставленного газа конечному пользователю — общедомовые счетчики не позволяют точно распределить его объемы между квартирами. Не существует и единой сформированной базы абонентов с разделением на тех, кто получает субсидии, а кто — нет.

Цифровые решения этих проблем есть — от поквартирных счетчиков с онлайн-передачей показаний до формирования единой базы данных на блокчейне, чтобы не было возможности манипулировать информацией. Однако эти вопросы требуют больше политических решений, чем технологических.

В общем, существует много инструментов, способных помочь государственной компании и другим участникам рынка стать более эффективными.

Конечно, мы не можем линейно посчитать, что внедрение, к примеру, интеллектуального обслуживания сможет сразу снизить цены на газ на 20%, но определенной оптимизации достичь точно удастся.

Остается вопрос, как правильно провести цифровую трансформацию. Здесь нужно учитывать множество факторов: от наличия инвестиций и компетенций до формирования цифровой культуры, но это уже отдельная тема.