Жаль, що ми не найняли адвоката

Честным предпринимателям адвокаты не нужны. Ведь они не нарушают законы, платят все налоги и никогда не связываются с непроверенными контрагентами.

Особенно те, у кого небольшие обороты и чей бизнес настолько "банальный", что никогда не заинтересует правоохранительные органы.

Возможно, в идеальном мире это так. Но в реальности именно такие предприятия часто и нуждаются в адвокатской помощи.

И, возможно, им как раз самое время начать присматривать себе надежного специалиста.

После того, как парламент с 1 января 2019 года установил "адвокатскую монополию" на представление интересов в суде как бизнеса, так и обычных граждан, на рынке должен был резко возрасти спрос на корпоративных адвокатов.

Но этого не произошло. Многие предприятия и так уже давно обзавелись штатным или внешним сотрудником с соответствующим удостоверением.

А вот те, кто считает, что ведет бизнес "в белую" и никогда не бывали в судах – уверены, что их эта чаша минет.

Мы собрали несколько случаев из практики, которые показывают, что такая позиция как минимум легкомысленна.

1. Неблагонадежный сотрудник

В небольшой офис ворвались сотрудники полиции и начали обыскивать помещение, требовали получить доступ к компьютерам работников.

У компании никогда не было проблем ни с налоговой, ни с другими силовиками, все контракты выполнялись, хозяйственных споров и уголовных дел не было.

Но оказалось, что один из сотрудников совмещал работу с активными "обнальными" операциями. И иногда даже вел соответствующие переговоры на своем рабочем месте.

У компании не было адвоката "на подряде" или в режиме stand-by.

Во время обыска следователь дает три часа на то, чтобы адвокат приехал, в противном случае обыск начинается без него – и это законно.

В экстренном порядке адвоката нашли с третьей попытки, приехать на начало обыска он не успел, часть нарушений не была зафиксирована.

В том числе и получение доступа к компьютерам сотрудников, не имевших никакого отношения к злодеяниям своего коллеги.

В результате проведения обыска у компании "на ровном месте" изымается ряд важных документов и имущества.

Чем бы помог адвокат:

- заранее заключенный договор предполагает, что либо сам адвокат, либо кто-то из представителей партнерских адвокатских фирм в течение трех часов точно прибудет на обыск независимо от географического места положения клиента;

- адвокат сможет правильно интерпретировать судебные документы. Например, сопоставит перечень вещей, которое разрешил изымать суд, с реальными намерениями правоохранителей;

- адвокат сможет организовать правильную съемку процесса обыска и аргументировать "гостям" ее законность, зафиксирует нарушения, проверит внесение их в протокол, сопроводит в дальнейшем процесс признания недопустимости незаконно собранных доказательств в суде.

2. Сотрудничество с государственной компанией

В государственном концерне – политические изменения, антикоррупционные органы ищут доказательства злоупотреблений руководителя. Под статус "подозрительных" попадают контракты с фирмой Х по поставке бытовой химии.

Ее начинают обвинять в участии в схеме вывода денег, коррупции и других правонарушениях.

Фирма попадает под риски обысков (в другом похожем случае – обыски начинаются непредсказуемо быстро), допросов.

А руководители и вовсе могут загреметь за решетку. На этом этапе искать адвокатов можно, но малоэффективно, лучше было это сделать "чуть" раньше.

Нанятый в спокойной обстановке специалист уже до этого смог бы:

- проанализировать контракты на предмет коррупционных рисков и возможных уголовных преследований;

- подготовить персонал к возможным обыскам, допросам;

- изучить практику проблемных контрактов распорядителя бюджетных средств с коммерческими подрядчиками, а также практику антикоррупционных органов в отношении таких контрактов, часть из которых может быть признана недействительными;

- изучить тематику и отрасль, в которой работает компания, а также подобрать еще несколько резервных специалистов на случай, если адвокат понадобится не только директору, но и главному бухгалтеру и другим ответственным сотрудникам.

3. Ошиблись адресом

В компанию, арендующую площадь в нежилом здании, приходят сотрудники СБУ.

Они хотят проводить обыск, мотивируя свои действия расследованием дела о контрабанде. Показывают решение суда, где указан адрес здания.

Сотрудники компании пребывают в ужасе от происходящих событий, из-за шока никто не задумывается о том, чтобы потребовать присутствия адвоката или проверить наличие оснований для проведения обыска именно в их офисе.

В процессе проведения обыска правоохранители выявляют большую сумму наличных, ставят вопрос об их изъятии.

Если бы через короткое время в офис не приехал собственник и не выяснил, что силовики ошиблись адресом, деньги могли бы быть изъяты. И затем последовал бы долгий процесс их возвращения.

Чем бы помог адвокат?

- при наличии заранее заключенного договора, сотрудники наверняка прошли бы инструктаж о том, как действовать в случае неожиданного обыска, и сразу вызвали бы адвоката;

- уже на этапе проверки документов выяснилась бы ошибка с адресами и работники офиса как минимум сэкономили бы немного нервных клеток.

4. Обыски одновременно на нескольких локациях

Сотрудники налоговой милиции проводят одновременно три обыска в разных помещениях в рамках одного уголовного дела.

В проведении двух первых обысков участвуют адвокаты, которых успели найти впопыхах.

Они пресекают попытки следователей безосновательно изъять компьютерную технику, тщательно фиксируют все выявленные нарушения.

Собственник третьего помещения не слишком вникает в суть претензий силовиков, поэтому, будучи введенным в заблуждение, пускает фискалов на обыски без адвоката.

В одном из первых двух офисов присутствующий адвокат становится свидетелем разговора следователя: "Выгребайте все, что можете (в ходе третьего обыска – авт.), у нас работают адвокаты и мы ничего не найдем".

В результате проведения двух первых обысков практически ничего не изъято, в результате третьего – перечень изъятого имущества более чем обширный.

Как можно было бы этого избежать? При заключении предварительного договора можно установить количество локаций, на которых возможны обыски или проведение других следственных действий.

Это позволит адвокату подстраховать себя наличием достаточного количества специалистов, способных "при пожаре" покрыть все необходимые помещения

5. Чрезмерное устрашение при мелких нарушениях

Многие предприниматели в Украине вынужденно работают "в серой зоне", минимизируя налоговые издержки или расходы на фонд оплаты труда.

За эти нарушения предусмотрены четко прописанные в Уголовном кодексе наказания.

Например, за работу с конвертцентром – наказание за уклонение от уплаты налогов.

Конечно же такой бизнес осознает свои риски и в любой момент такого "сотрудничества" предприниматель должен быть готов к вызову на допрос для пояснений и документов относительно "бестоварных" операций.

Однако в порыве борьбы за справедливость правоохранительные органы могут перегнуть палку и "приправить" допросы еще и обысками, в надежде найти не "банальные" доказательства работы с "конвертом", а что-то более серьезное.

Такие случаи происходят с завидной регулярностью по всей Украине. И многие предприниматели поддаются на давление, позволяя такие "излишества".

Тем не менее, адвокат в этой ситуации поможет умерить пыл правоохранителей и ограничить их сферу вмешательства только "основным правонарушением", а также аргументирует необходимость минимальных санкций.

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Наличие у малого или среднего бизнеса договора stand-by с адвокатом уже в ближайшем будущем будет таким же привычным, как страхование рисков или наличие налогового консультанта.

При этом важно, чтобы предприниматели делились не только своими неудачами (когда адвоката нанять не успели), но и успешными кейсами, которые вдохновляли бы коллег снижать риски и больше думать о бизнесе, а не о тех, кто может помешать его вести.