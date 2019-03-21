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Справа Forex: кого притягнуть до відповідальності

Справа Forex: кого притягнуть до відповідальності

Як працювала "фінансова піраміда" Forex Trend Limited і чи є шанс притягти винних до відповідальності? (рос)
Четвер, 21 березня 2019, 16:22
Олександр Горобець
адвокат, керівник проектів практики безпеки бізнесу АО Juscutum

Служба Безопасности Украины блокировала деятельность организаторов финансовой пирамиды Forex Trend Limited.

Преступная организация нанесла миллионные убытки не только гражданам Украины, но и Европейского Союза.

После блокирования международной финансовой пирамиды в интернете распространилось сравнение традиционных бирж с не менее популярными криптовалютными биржами.

В свете подобных сравнений не будет лишним детальнее разобраться в ключевых отличиях таких финансовых структур на примере Forex Trend Limited.

В Украине финансовая биржа "Forex Trend Limited" обрела популярность в 2011 году.

Все больше граждан, ищущих быстрый заработок, стали инвестировать собственные деньги. Многочисленная реклама в метро и на биг-бордах успешно находила все большее количество желающих вложиться.

Чтобы стать инвестором, достаточно просто вложить собственные деньги. Специальное мобильное приложение позволяло контролировать собственные вложения и производить торги, зарабатывая на сделках.

То есть, на первый взгляд, это заработок на компьютере, не выходя из дома, что проводит первую аналогию с криптобиржами.

Однако в отличие от криптобирж, снять деньги с Forex было не так просто.

Сразу отметим, что алгоритм работы Forex изначально был нацелен на присвоение денег вкладчиков и не стоит сравнивать его как с другими финансовыми биржами, так и крипто-аналогами.

Злоумышленники под видом международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, в особо крупных размерах выманивали деньги у вкладчиков, которым гарантировали существенный заработок в ближайшей перспективе.

Сходства и отличия

Очевидно, что в заработке посредством крипробиржи и Forex есть сходства, что несложно заметить.

Да, оба способа финансовых вложений завязаны на работе биржевых брокеров. Однако у биржи Forex и компаний, завязанных с аналогичным бизнесом, не просматривалось четкого регламента работы брокеров.

Если человек решил завершить сотрудничество с биржей и хочет вернуть заработанные деньги, найти конкретное лицо или компанию становится невозможным.

Компания зарегистрирована за рубежом, биржевой брокер находится удаленно и связь с ним лежит либо посредством переписки в аккаунте, либо по телефону.

К тому же, игра на бирже Forex отличалась отсутствием блокчейн-платформы, что всегда доступно и обязательно на криптобиржах.

Как притянуть к ответственности виновное лицо?

Учитывая тот факт, что достаточно непросто задокументировать деятельность бирж, юристы ЮК Juscutum считают, что правоохранительные органы пойдут по цепочке.

Изначально к вниманию берутся лица, у которых изъяты денежные средства, они наверняка задокументированы и переписаны номера.

Следующим этапом будет подъем вверх по иерархии. То есть, доказательная база будет строится по цепочке от низших к высшим для того чтобы через пострадавших выходить на тех, кто может быть причастен з данному делу.

В рамках расследования, возможно проведение осмотра денег – они будут сданы в финансовые учреждения при СБУ.

Если в деле числятся драгоценности, разумеется, они тоже будут сданы в соответствующее место для хранения.

В случае Forex СМИ сообщают об изъятии оружия. Конечно, существуют и специальные места для хранения оружия – вещественных доказательств.

Разумеется, это место находится не в кабинете следователя. Однако из опыта юристов через несколько месяцев после изъятия и судебных тяжб юристы забирали деньги и документы именно в кабинете следователя.

Могут ли забрать деньги на проверку отпечатков пальцев?

Существуют специальные процедуры идентификации отпечатков пальцев с бумаги. Но тут существуют определенные требования к бумаге.

Если речь идет о денежных банкнотах, снять отпечаток пальца с доллара, если палец, конечно, не был испачкан, а просто было потожировое отделение непосредственно с пальца, то это чрезвычайно сложно.

С оружия снять отпечатки пальцев намного проще, как и с полиэтиленовых пакетов.

Возможно и в случае золота или других драгоценностей, если изделие достаточной площади и есть гладкие поверхности – там, где можно изъять фрагмент пальца. Будут ли это делать эксперты – уже другой вопрос.

В любом случае, криптобиржи и традиционные аналоги имеют как много общего, так и массу отличий.

Независимо от выбора места для инвестиций, следует обращать внимание на четкость регламента работы биржи.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
біржа СБУ криптовалюта

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