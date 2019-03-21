Справа Forex: кого притягнуть до відповідальності

Служба Безопасности Украины блокировала деятельность организаторов финансовой пирамиды Forex Trend Limited.

Преступная организация нанесла миллионные убытки не только гражданам Украины, но и Европейского Союза.

После блокирования международной финансовой пирамиды в интернете распространилось сравнение традиционных бирж с не менее популярными криптовалютными биржами.

В свете подобных сравнений не будет лишним детальнее разобраться в ключевых отличиях таких финансовых структур на примере Forex Trend Limited.

В Украине финансовая биржа "Forex Trend Limited" обрела популярность в 2011 году.

Все больше граждан, ищущих быстрый заработок, стали инвестировать собственные деньги. Многочисленная реклама в метро и на биг-бордах успешно находила все большее количество желающих вложиться.

Чтобы стать инвестором, достаточно просто вложить собственные деньги. Специальное мобильное приложение позволяло контролировать собственные вложения и производить торги, зарабатывая на сделках.

То есть, на первый взгляд, это заработок на компьютере, не выходя из дома, что проводит первую аналогию с криптобиржами.

Однако в отличие от криптобирж, снять деньги с Forex было не так просто.

Сразу отметим, что алгоритм работы Forex изначально был нацелен на присвоение денег вкладчиков и не стоит сравнивать его как с другими финансовыми биржами, так и крипто-аналогами.

Злоумышленники под видом международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, в особо крупных размерах выманивали деньги у вкладчиков, которым гарантировали существенный заработок в ближайшей перспективе.

Сходства и отличия

Очевидно, что в заработке посредством крипробиржи и Forex есть сходства, что несложно заметить.

Да, оба способа финансовых вложений завязаны на работе биржевых брокеров. Однако у биржи Forex и компаний, завязанных с аналогичным бизнесом, не просматривалось четкого регламента работы брокеров.

Если человек решил завершить сотрудничество с биржей и хочет вернуть заработанные деньги, найти конкретное лицо или компанию становится невозможным.

Компания зарегистрирована за рубежом, биржевой брокер находится удаленно и связь с ним лежит либо посредством переписки в аккаунте, либо по телефону.

К тому же, игра на бирже Forex отличалась отсутствием блокчейн-платформы, что всегда доступно и обязательно на криптобиржах.

Как притянуть к ответственности виновное лицо?

Учитывая тот факт, что достаточно непросто задокументировать деятельность бирж, юристы ЮК Juscutum считают, что правоохранительные органы пойдут по цепочке.

Изначально к вниманию берутся лица, у которых изъяты денежные средства, они наверняка задокументированы и переписаны номера.

Следующим этапом будет подъем вверх по иерархии. То есть, доказательная база будет строится по цепочке от низших к высшим для того чтобы через пострадавших выходить на тех, кто может быть причастен з данному делу.

В рамках расследования, возможно проведение осмотра денег – они будут сданы в финансовые учреждения при СБУ.

Если в деле числятся драгоценности, разумеется, они тоже будут сданы в соответствующее место для хранения.

В случае Forex СМИ сообщают об изъятии оружия. Конечно, существуют и специальные места для хранения оружия – вещественных доказательств.

Разумеется, это место находится не в кабинете следователя. Однако из опыта юристов через несколько месяцев после изъятия и судебных тяжб юристы забирали деньги и документы именно в кабинете следователя.

Могут ли забрать деньги на проверку отпечатков пальцев?

Существуют специальные процедуры идентификации отпечатков пальцев с бумаги. Но тут существуют определенные требования к бумаге.

Если речь идет о денежных банкнотах, снять отпечаток пальца с доллара, если палец, конечно, не был испачкан, а просто было потожировое отделение непосредственно с пальца, то это чрезвычайно сложно.

С оружия снять отпечатки пальцев намного проще, как и с полиэтиленовых пакетов.

Возможно и в случае золота или других драгоценностей, если изделие достаточной площади и есть гладкие поверхности – там, где можно изъять фрагмент пальца. Будут ли это делать эксперты – уже другой вопрос.

В любом случае, криптобиржи и традиционные аналоги имеют как много общего, так и массу отличий.

Независимо от выбора места для инвестиций, следует обращать внимание на четкость регламента работы биржи.