Розумний підхід: як змінилися критерії вибору ноутбуків в Україні

В конце 2018 года появились результаты исследования на тему, как украинцы принимают решения о покупках.

Оказалось, почти 40% покупателей ноутбуков тратят на выбор подходящего устройства больше месяца.

Перед покупкой они ищут информацию в интернете, изучают описания в онлайн-магазинах и на официальных страницах производителей, сравнивают цены на сайтах-агрегаторах.

Однако цена для украинцев перестала служить главным критерием при выборе ноутбука. Как сегодня украинцы подходят к выбору компьютерной техники?

Почему цена больше не самое главное

Еще совсем недавно при покупке ноутбуков украинские потребители учитывали набор характеристик, заготовленный по результатам поиска в интернете.

Например, экран 15 дюймов, процессор последнего поколения, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ на диске. И устанавливали ограничение по цене в зависимости от личного бюджета.

О таких характеристиках, как тактильный отклик клавиатуры, качество звука или опции для защиты данных, пользователи задумывались только тогда, когда недостатки проявлялись в реальных жизненных ситуациях.

Сегодня украинцы уже накопили опыт взаимодействия с разными устройствами, сменив стационарные компьютеры на ноутбуки или один ноутбук на другой.

Они стали лучше разбираться в тонкостях и точно знают, чего хотят от компьютера. Поэтому их больше не привлекает низкая цена.

Компания Lenovo в Украине значительно сократила долю ноутбуков экономкласса в структуре продаж два года назад.

Это было осознанное решение: компания была готова пожертвовать долей рынка в пользу конкурентов, но обеспечить потребителям более широкий выбор функциональных и производительных устройств.

И поэтому оставила на потребительском рынке больше продуманных ноутбуков, где все учтено еще до того, как пользователь вдруг вспомнит о нужном параметре.

Приоритетом для Lenovo стал положительный опыт клиентов.

Ценность опыта

Опыт взаимодействия потребителя с устройством зависит от множества характеристик.

В случае с ноутбуком, например, это более выносливые материалы, благодаря которым корпус дольше остается без царапин и микротрещин.

Это увеличенная емкость батареи, рассчитанной на большее количество циклов заряда–разряда, так что ей не требуется замена, как только истекает гарантия.

Это и твердотельный накопитель SSD, который работает быстрее, не шумит и потребляет меньше энергии, чем жесткий диск HDD.

Это и улучшенный тип матрицы экрана, и многообразие разъемов, и возможность добавить оперативную память.

Всё это улучшает пользовательский опыт и одновременно – повышает стоимость.

Получив, возможно, не слишком удачный опыт со своими первыми компьютерами, сегодня украинские потребители предпочитают более производительные устройства с прицелом на долгосрочное использование.

В первую очередь они принимают в расчет не сколько стоит компьютер, а сколько прослужит без поломок и какую нагрузку выдержит.

И готовы за это платить, что подтверждает рост средней цены продаваемого устройства. За два года, с января 2017-го по декабрь 2018-го, средний чек покупки ноутбука Lenovo в Украине вырос на 40%.

Красота спасет рынок

Теперь, с учетом опыта, цена отошла на второй план и основными критериями при выборе служат функциональность, надежность, дизайн.

Причем внешний вид устройства важен не только для "модников" или представителей творческих профессий.

Глобальное исследование Lenovo, посвященное игровому опыту пользователей, например, показало, что не существует "типичного" геймера.

Играми увлекаются люди разного возраста и профессий, поэтому большинство использует ноутбук одновременно для игр и работы или учебы.

Многие даже не считают себя геймерами и не афишируют увлечение компьютерными играми, так что предпочитают устройства с лаконичным дизайном, приближенным к дизайну бизнес-моделей.

Предпочтения потребителей воплотились в обновленной игровой линейке Legion, где мощная игровая "начинка" заключена в строгий корпус.

Кроме того, все больше потребителей ценят функциональность дизайнерских решений. Для них корпус из алюминиевого сплава – это не только стильный внешний вид, но и такие характеристики, как выносливость, способность рассеивать тепло.

А узкие рамки экрана означают не просто утонченность линий корпуса, но и лучший визуальный опыт при работе с графикой или просмотре видео.

Техника в безопасности

Эпидемия вируса NotPetya, из-за которой два года назад пострадал каждый десятый компьютер в Украине, и другие менее масштабные инциденты приучили украинцев беспокоиться о защите данных.

Поэтому они стали проявлять больший интерес к устройствам, где безопасность продумана на аппаратном уровне.

Это не только модели со сканером отпечатков пальцев и камерой для идентификации по чертам лица, но и другими опциями проверки подлинности владельца, например, с бесконтактной авторизацией по NFC-технологии.

Новые сценарии покупки

Если 5–7 лет назад ноутбуки часто покупали, чтобы подарить, то сегодня роль подарка играют смартфоны и планшеты.

А ноутбук — рациональное и осознанное приобретение для себя и своей семьи, необходимость которого диктуют конкретные задачи.

Это отчасти объясняет, почему актуальный и привлекательный дизайн стал обязательным фактором при выборе.

Требовательность потребителей к устройствам и тщательность при выборе компьютерной техники формируют растущий спрос на инновационные модели.

Ради покупки более красивого, удобного и продвинутого устройства, которое отвечает всем критериям, украинцы готовы увеличить изначальный бюджет и даже взять кредит. По данным розничных продавцов, ноутбуки занимают второе место по количеству покупок в кредит.

Это не только лишний раз напоминает о невысокой покупательной способности среднестатистического украинского потребителя.

Это подтверждает и то, что украинский пользователь хочет получать новые устройства классом выше, чем прежние, с полным перечнем необходимых параметров и стильным дизайном.