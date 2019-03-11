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Роботи-автомобілі вже готові, суспільство – поки ні

Роботи-автомобілі вже готові, суспільство – поки ні

Етично і юридично людство поки що не готове зробити робота повноцінним учасником дорожнього руху. Проте деякі штати США вже дозволили використання безпілотних автомобілів.
Понеділок, 11 березня 2019, 08:48
Тарас Потічний
регіональний менеджер Bolt в УкраЇні

З моменту, коли почалися розмови про автопілотовані машини, пройшов не один десяток років, тоді чому їх досі немає на наших дорогах?

Насправді, самокеровані автомобілі технологічно давно готові, залишилися дрібниці – підготувати до їх появи людей. Нам необхідно вирішити як мінімум два питання – етичне і правове.

"Майбутнє вже тут, воно просто ще нерівномірне" – цитата Вільяма Ґібсона досить точно описує ситуацію з самокерованими автомобілями.

Усі нові моделі Tesla підтримують функцію автопілота, але відмовитися від присутності людини на місці водія поки ще неможливо.

Причина полягає в тому, що етично і юридично людство поки що не готове зробити робота повноцінним учасником дорожнього руху.

За класифікацією міжнародної організації SAE International, існує 5 рівнів безпілотних автомобілів (нульовий рівень не враховується, оскільки він належить до звичайних авто): від машини з однією автоматичною функцією, наприклад, коробкою передач, до повністю автоматичної системи, здатної приймати самостійні рішення на дорозі.

За оцінками SAE International, наразі світ знаходиться в процесі переходу від 2 до 3 класу безпілотних авто.

Такі автомобілі можуть їздити самостійно в автоматичному режимі, але втручання водія може знадобитися в будь-який момент.

Четвертий клас з'явиться вже через шість років, а до п'ятірки, яка стане вершиною індустрії безпілотників, ми доберемося до 2040 року.

До цього часу ми повинні вирішити безліч питань, і далеко не всі вони знаходяться в сфері технологій.

Moral Machine

П'ять років тому дослідники лабораторії Массачусетського технологічного інституту провели резонансне дослідження, що отримало назву Moral Machine.

Ідея була в тому, щоб змоделювати ситуацію, в якій безпілотному автомобілю в аварійних умовах потрібно прийняти рішення, кого принести в жертву, щоб врятувати життя інших.

Розглядалися різні варіанти – життя людини чи свійської тварини, життя пасажира чи життя пішохода, пріоритет більшої кількості над меншим, жінок над чоловіками, молодих над старими і т. д.

Результати Moral Machine показали, що залежноі від країни, національності, люди підтримують різні, навіть абсолютно протилежні рішення.

Наприклад, у нашій країні життя молодої людини завжди в пріоритеті над життям людини похилого віку.

Проте в далекосхідних країнах ситуація протилежна. В одних країнах життя тварини не менш важливе, ніж життя людини, в інших вибір між ними не є занадто складним.

Чи можна вирішити всі питання?

Припустимо, етичне питання Moral Machine можна врегулювати шляхом перепрограмування безпілотного автомобіля з урахуванням менталітету жителів різних країн, але тут виникає правова колізія.

Як бути, якщо автомобіль, обладнаний штучним інтелектом, став учасником ДТП? Хто повинен нести відповідальність: компанія, яка виготовила авто, розробник ПЗ чи обидві компанії одночасно? Як бути у випадку аварії з участю кількох самокерованих автомобілів? Ці питання вже більш складні.

І, нарешті, чи потрібно інформувати водіїв про те, що поруч з ними рухаються повністю автоматичні системи? Як потрібно здійснювати митний контроль безпілотних вантажівок?

Поки що запитань більше, ніж рішень. Однак багато країн ведуть роботу в сфері законодавства. Першими традиційно виступають США. Штат Невада ще в 2011 році став першим місцем на планеті, де влада на законодавчому рівні дозволила використання безпілотних автомобілів.

За рік до Невади приєднався штат Флорида. Наразі таких штатів уже десятки.

У Європі активна робота ведеться в Нідерландах, Великобританії, Франції та Німеччині. У цих країнах офіційно дозволено випробовувати безпілотники на дорогах і ведуться роботи в сфері так званого правового шерінгу – розподілу відповідальності при ДТП з участю самокерованих автомобілів.

Високу активність демонструють і учасники автопрому. Нещодавно тестування самокерованих автомобілів почали загальновизнані гранди Daimler AG (ТМ Mercedes-Benz) і Bosch.

Ці компанії повідомили про партнерство у сфері безпілотних авто в 2017 році, а вже у другій половині 2019 року вони збираються почати масштабне тестування в одному з каліфорнійських міст.

Тестування буде відкритим – пасажири зможуть викликати безпілотні автомобілі за допомогою додатка на смартфонах.

За законом штату Каліфорнія, такі поїздки будуть безкоштовними для користувачів.

В Україні уважно придивляються до безпілотних автомобілів, в минулому році у Запоріжжі провели випробування першої подібної машини національного виробництва.

Крім відсутності законодавчої бази, існують також інші складності, на усунення яких потрібно зосередити увагу в першу чергу.

Наприклад, відсутність чи недостатність розмітки, яка допомагала б автомобілю орієнтуватися на дорозі, а також низька якість дорожнього покриття, що робить наші дороги важкопрохідними для штучного інтелекту.

Але зовсім скоро ми станемо свідками нової технічної революції, і цього разу - автомобільної. Машинами майбутнього будуть керувати комп'ютери за чітко визначеними правилами, рухатися вони будуть узгоджено один з одним, тому помилки будуть практично виключені.

Наша основна мета - зробити поїздки більш швидкими і простими та забезпечити при цьому повну безпеку клієнтів-пасажирів, і ми докладемо зусиль, щоб наші клієнти отримали можливість скористатися безпілотними авто в першу чергу.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
авто штучний інтелект

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