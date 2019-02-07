Зміни на валютному ринку: що змінюється для громадян та бізнесу з 7 лютого

7 февраля 2019 года вступает в силу закон "О валюте и валютных операциях", который заменит декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля".

Этот закон представляет интерес для бизнеса, но также упрощает жизнь обычным людям, которые переводят деньги за рубеж или в пределах страны.

Нацбанк опубликовал перечень постановлений, которые устанавливают правила игры на валютном рынке.

Он не планирует отменять все ограничения, изменения будут постепенными. Это сделано для изучения реакции рынка и чтобы предотвратить неконтролируемые последствия, например, чрезмерный отток капитала из Украины.

Либерализация призвана обеспечить приток капитала, который нужен стране, и частично решить вопросы, связанные с обслуживанием внешних долгов.

Что изменится для физических лиц

С 7 февраля разрешается онлайн-покупка иностранной валюты физлицами в пределах лимита — до 150 тыс грн в день в эквиваленте.

Скорее всего, это вызовет положительную реакцию у граждан, которым больше не придется стоять в очереди в кассу банка. Предложенный банком программный комплекс даст возможность приобрести валюту в течение рабочего дня.

Справедливо сказать, что от удобства пользования данным комплексом будет зависеть количество людей, которые воспользуются этой услугой.

Кроме того, увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физлиц — с 15 тыс грн в год до 150 тыс грн в год.

Иностранная валюта, переведенная из-за границы в пользу физлица для выплаты наличными без открытия счета, может быть выплачена получателю в один рабочий день в сумме (в эквиваленте), не превышающей 150 тыс грн.

Основание — закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В то же время закон оставил неизменным лимит на ввоз в Украину или на вывоз из Украины валюты и банковских металлов без обязательного декларирования в таможенном органе, который не должен превышать 10 тыс евро.

Что изменится для юридических лиц

Гораздо интереснее ситуация обстоит с бизнесом.

Вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам — со 180 дней до 365 дней. Кроме того, за нарушение этого срока отменен штраф в размере 100% от суммы операции и отменена санкция в виде запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Конечно же, это заинтересует бизнес, так как упрощает деятельность, дает больше времени для завершения операций. Отмена "излишнего" объема ответственности может быть воспринята исключительно позитивно.

Отменяется валютный надзор над экспортно-импортными операциями до 150 тыс грн. Это ослабление не касается случаев, если участником или конечным бенефициаром валютной операции является государство-агрессор и государство-оккупант. Также упрощение не касается случаев дробления валютной операции.

Однако это не означает, что банки после 7 февраля не будут требовать документы по операциям до 150 тыс грн. Банки будут сами принимать решения относительно валютных операций. Новое законодательство дает им больше свободы, но и заставляет брать на себя ответственность.

Отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции — их заменит система электронных лимитов — 2 млн евро в год для юридических лиц, 50 тыс евро в год для физических лиц.

Тем не менее, в постановлении не прописано, что делать, если необходимо провести операцию, а лимит на год уже исчерпан. В данном случае, скорее всего, необходимо будет обратиться в Нацбанк.

Вместе с тем, сохраняется требование обязательной продажи валютных поступлений в размере 50%. Когда будет отменено это требование, неизвестно. НБУ обещает следить за ситуацией на рынке и реагировать соответственно: либо снизить процент обязательной продажи, либо полностью ее отменить.

Принесет ли закон обещанную либерализацию? Ошибочно полагать, что он сразу же позволит пользоваться всеми новыми инструментами. Банкам надо приспособиться к новому порядку. Им необходимо подготовить программные и технические комплексы, а для этого понадобится определенное время.

Помимо этого, к спорным нормам можно отнести часть 1 статьи 12 закона.

Эта норма предусматривает введение средств защиты в случае "наличия признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы, ухудшения состояния платежного баланса Украины, возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности банковской и (или) финансовой системы государства".

При этом закон не определяет этих понятий и не содержит перечень признаков и обстоятельств, что может спровоцировать введение безосновательных запретов.

Закон вводит принцип совершения валютных операций на основе идеи "разрешено все, что прямо не запрещено". Данный способ регулирования валютного рынка является международной практикой, на основании которой развитые страны делали свои финансовые рынки более либеральными.

Помимо этого, принятие нового законодательства в сфере регулирования валюты и обеспечения свободного движения капитала является обязательством Украины, которое предусмотрено соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Закон "О валюте и валютных операциях", а также послабление валютного контроля однозначно необходимы для Украины. Принятие единого закона упрощает систему законодательства, которое регулирует валютный рынок.

Вместо устаревшего декрета и 56 нормативно-правовых актов мы получаем один закон и восемь постановлений НБУ. Переход от валютного контроля к надзору, скорее всего, будет иметь положительные результаты. Возможно, в случае благоприятных экономических условий стоит ждать отмены очередных запретов.