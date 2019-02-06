Прозорі аукціони і рейтинги міст. До чого тут кава?

Прохолодний травневий ранок на Львівському вокзалі. Я заспаний ступаю на перон і перше, що мені треба - це горня запашної міцної кави, аби прокинутися і налаштуватися на продуктивний день.

Foursquare - найкращий інструмент, щоб швидко знайти найсмачнішу арабіку та найдієвішу робусту поблизу мене.

Я знаю, що у Львові з цим проблем не буде, тому миттєво приймаю рішення і обираю найкращий варіант серед 40 запропонованих...

Тиждень потому. Травневий ранок на вокзалі одного із провінційних містечок на Харківщині. Знову хочеться кави, бо треба просувати реформи до ночі.

Знову Foursquare, але із пропозицій - лише єдине місце, яке відкриється за 3 години, або АЗС за 12 км від залізничного вокзалу…

Невже на Харківщині люди п’ють менше кави? Чи то вони снідають пізніше? Все просто: підприємців не влаштовує місцевий бізнес-клімат, тому вони не поспішають відкривати кав’ярні, бургерні чи громадські простори.

Foursquare - це сервісний додаток, який показує цікаві локації і є індикатором сервісності місцевої влади.

Чим більше місць запропонує додаток, тим кращим є діалог "бізнес - влада - громада".

Так і ми в ProZorro.Продажі розробили рейтинг міст, який показує, наскільки клієнтоорієнтованою є влада в місті, наскільки її турбують проблеми малих підприємців та великих інвесторів, чи рівні підприємці в своїх правах у цьому регіоні, та чи здатна міська влада чути їх потреби.

Рейтинг відображає те, наскільки ефективно ТОП-100 найбільших міст використовують прозорі аукціони для управління місцевою економікою.

Ми будували його в кількох напрямах, які є ключовими в залученні інвестицій: мала приватизація, оренда комунального майна, розміщення тимчасових споруд / ярмарок / парковок.

Кожен з них відображає ставлення місцевої влади до комфортного існування бізнесу, залучення інвестицій та ефективного управління муніципальною економікою.

Електронні аукціони ProZorro.Продажі забезпечують справедливий розподіл благ, якими володіє громада, а також значні надходження до бюджету - за 2018 рік вони становили близько 330 млн грн для муніципалітетів різних міст.

Окрім того, в регіонах, які залучають ProZorro.Продажі, налагоджується рівноцінне партнерство бізнесу й місцевої влади.

Тож не випадково, що Львів займає першу сходинку серед міст, які використовують електронні аукціони для продажу об’єктів малої приватизації, оренди комунального майна, розміщення тимчасових пересувних споруд та продажу прав на розміщення реклами на електротранспорті.

Львів заробив найбільше інвестицій до місцевого бюджету - близько 135 млн грн завдяки електронним аукціонам, у яких брали участь не лише місцеві, але й підприємці з Києва, Харкова, Дніпра та багатьох інших міст.

За ним у нашому рейтингу розташувався Маріуполь, який також проводить аукціони з оренди комунального майна.

До того ж, місто стало першим в країні за темпами і обсягами продажу старої техніки з комунальних підприємств, металобрухту та макулатури: це принесло місту майже 10 мільйонів гривень.

Третю сходинку займає Дніпро: місто у 2018 році успішно проводило аукціони з продажу прав на розміщення паркувальних місць та малу приватизацію. До десятки найкращих потрапили, окрім столиці й деяких обласних центрів, такі невеликі міста, як Покров, Бахмут та Хмільник: кожному є чим похвалитися.

Окрім них, у 2018 році активними були Житомир, Коломия, Чернівці, Дрогобич, Чернігів, Біла Церква і багато інших міст, які відкрили для себе можливості електронних аукціонів у системі ProZorro.Продажі - зрозумілий та безпечний шлях до того, щоб стати прозорими і відкритими для бізнесу.

Цього всього не було би, якби не закон "Про приватизацію державного та комунального майна", який набув чинності у 2018 році і завдяки якому бюджети можуть наповнюватися швидше та ефективніше, ніж досі.

Тепер у львівському підвалі, який раніше стояв порожній і занедбаний, відкриють іще одну кав’ярню, а у закинутому приміщенні витверезника, що продавали у Житомирі, створять тематичний готель.

Це все - інвестиції в розвиток міст, інвестиції в інфраструктуру: дороги, освітлення і загалом комфортне життя.

Підприємці, що купили чи орендували у вашого міста нерухомість, тепер створять нові робочі місця і будуть сплачувати податки у той же міський бюджет.

Між ними з’явиться конкуренція і вони будуть змагатися за те, щоб кожен, хто приїде на вокзал і відкриє Foursquare, обрав саме їх місце з найсмачнішою кавою.

Рейтинг міст від ProZorro.Продажі - ніби Foursquare, який є індикатором підприємницької активності.

Однак він у свою чергу демонструє, наскільки прозорим та ефективним є управління комунальними активами, в тому чи іншому місті.

А бізнес, як той заспаний мандрівник на вокзалі, може обирати найкращу локацію для свого процвітання.