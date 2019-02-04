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Скасовуємо земельний мораторій через суд: політ нормальний

Скасовуємо земельний мораторій через суд: політ нормальний

Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Зеленчук та Цицюра проти України" засвідчило незаконність мораторію на продаж сільгоспземель. Що скаже український суд?
Понеділок, 4 лютого 2019, 15:14
Ольга Балицька
депутат Київської міської ради

У вересні 2018 року юристи компанії PwC Legal подали позов у Дрогобицький районний суд про скасування мораторію на продаж землі від імені власника земельної ділянки та покупця Дмитра Огнєва.

Причина: приватний нотаріус відмовилася завірити угоду про купівлю-продаж "підмораторної" земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Проміжний результат

Процес відбувся "у кілька" судових засідань, без скандалів, затягувань чи провокацій.

Результат очікуваний: відмовлено в повному обсязі у задоволенні позову PwC Legal.

Суд не зважився прийняти рішення всупереч тому політичному порядку, що діє в Україні протягом останніх 18-ти років.

Поразка?

Ні, скоріше, це одна зі сходинок, яку подолали заявники, поставивши за мету домогтися забезпечення прав і свобод, гарантованих, у тому числі, Конституцією України.

На наше переконання, така судова відмова протирічить як вимогам внутрішнього законодавства України, так і міжнародно-правовим зобов’язань держави.

Адже рішення Європейського суду з прав людини у справі "Зеленчук та Цицюра проти України" чітко засвідчило незаконність мораторію.

Також нагадую, що виконання рішень ЄСПЛ є обов'язковим для держав-членів Ради Європи, а міжнародно-правові акти мають пріоритет перед нормами Земельного кодексу України, на які посилаються вітчизняні суди, захищаючи мораторій.

Тож питання, коли українські суди почнуть масово застосовувати рішення ЄСПЛ у власних справах – питання часу і особистої наполегливості громадян.

Плани

Мораторій сам себе не скасує, порушені права і свободи необхідно захищати.

Згідно з вимогами чинного законодавства, подана апеляційна скарга до суду вищої інстанції – Апеляційного суду Львівської області. 

Продовжуємо працювати над скасуванням мораторію через суд, усе під контролем, політ нормальний.

На мою думку, більш розсудливо з боку парламентарів було б завершувати щорічну практику "захисту українського селянства від володіння українською землею" і цивілізовано переходити до опрацювання внесених законопроектів  про обіг земель.

Нескладно підрахувати орієнтовну суму грошових компенсацій, які необхідно буде сплатити з державного бюджету, якщо процес подання позовів набере масового характеру.

До відома: розмір компенсації, призначеної ЄСПЛ, може складати від 2 до 75 тисяч євро для одного позивача залежно від оцінки кожного конкретного позову.

В Україні – близько 7 млн власників паїв…

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
земельна реформа мораторій суд

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