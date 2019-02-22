"Брехлива" етикетка: як маркуватимуть продукти харчування у 2019 році

Действующие нормативно-правовые акты Украины в сфере защиты правы потребителей не отвечают высоким стандартам Европейского союза и не дают ответов на огромное количество вопросов, которые могут возникнуть у обычного гражданина при изучении информации о продуктах питания.

Такими пробелами законодательства охотно пользуются недобросовестные производители и операторы рынка пищевых продуктов (импортеры, продавцы), предоставляя конечным потребителям неполную или некорректную информацию о том или ином продукте, его составе, условиях хранения и иных, существенных для покупателя, данных, тем самым скрывая или искажая информацию, которая потенциально может отрицательно сказаться на объемах продаж.

Для гармонизации национального законодательства и приведения его в соответствие с актами ЕС 4 февраля 2019 года президент Украины подписал закон "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

Его основной задачей является надлежащая защита здоровья и прав потребителей в отношении предоставления правдивой и полной информации о продуктах питания и, как следствие, сознательного приобретения покупателями пищевых продуктов.

Закон вступает в силу с момента опубликования, а вводится в действие через 6 месяцев после опубликования.

Закон предусматривает комплексное урегулирование всех вопросов, связанных с предоставлением потребителям информации о пищевых продуктах, однако, как для операторов рынка пищевых продуктов, так и для конечных потребителей, наиболее важными и интересными новшествами будут следующие.

Новые требования к изображениям и надписям на упаковке.

Законом запрещается изображать на упаковке продукта ингредиент, если такой компонент не используется или не содержится в пищевом продукте.

Например, если на упаковке кетчупа изображен какой-либо овощ, он обязательно должен был быть использован при производстве кетчупа с соответствующей упаковкой.

При этом перечень используемых ингредиентов приводится после слов "ингредиенты" или "содержимое" и должен содержать все ингредиенты пищевого продукта в порядке уменьшения их массы по состоянию на момент их использования при производстве пищевого продукта.

Отметим, что из указанного правила есть исключения.

Так, производитель имеет право не раскрывать перечень используемых ингредиентов в отношении, к примеру, продуктов переработки молока: сыра, сливочного масла, ферментированного молока и сливок, кисломолочных продуктов, в процессе производства которых не использовались никакие другие ингредиенты, кроме заквасочных культур, пищевых энзимов и культур микроорганизмов, наличие которых необходимо для процесса производства.

Правило не распространяется и на сыры, за исключением свежих или плавленых, к которым добавлена соль, необходимая для производства.

Также в отношении молочных продуктов нельзя указывать на то, что они являются натуральными, если:

- при их изготовлении составляющие молока (молочный жир, молочный белок, лактоза) были полностью или частично заменены;

- в производстве использовались жиры и / или белки немолочного происхождения, а также любые стабилизаторы и консерванты (для традиционных молочных продуктов).

Замороженные продукты

Закон также устанавливает особые требования к замороженным или размороженным продуктам.

Наименование некоторых пищевых продуктов, которые были заморожены до продажи, а продаются в размороженном состоянии, должно включать слово "разморожен".

Аллергическая реакция или непереносимость

Отдельное внимание в законе уделено продуктам или ингредиентам, вызывающим аллергическую реакцию или непереносимость.

В законе приведён перечень таких ингредиентов, который в случае необходимости может быть расширен уполномоченным органом в сфере здравоохранения.

Ингредиенты, которые вызывают аллергическую реакцию или непереносимость, должны быть выделены среди прочих ингредиентов.

В меню кафе, ресторанов и других заведений общественного питания тоже нужно будет прописать аллергены, которые есть в блюдах.

Требования к шрифтам на этикетке

Среди прочего, положения закона устанавливают минимально допустимую высоту шрифта на этикетке, в зависимости от размера которой данная величина не может быть менее 0,9 мм или 1,2 мм.

В то же время отсутствуют какие-либо требования к межбуквенному интервалу, в связи с чем недобросовестные операторы рынка пищевых продуктов потенциально могут отобразить необходимую для потребителя информацию фактически нечитаемым шрифтом, формально не нарушая при этом требования закона.

Ограничения в сфере рекламы

Информация о пищевых продуктах не должна содержать неправдивые данные, или вводить в заблуждение, а также предписывать неприсущие ему свойства или последствия потребления.

К примеру, в рекламе энергетических напитков нельзя будет указывать на то, что их употребление приведёт к определённым последствиям, не соответствующим действительности, например, у человека появится суперсила или фантастические возможности.

"Употребить до…" или "лучше употребить до…": в чем разница?

Одним из нововведений закона является возможность устанавливать срок годности продукта питания, указывая при этом рекомендованный срок, а не конечную дату употребления такого продукта, посредством словосочетания "лучше употребить до…". Такая надпись будет означать, что продукт питания можно использовать и после соответствующей даты без вреда для здоровья.

При этом данное требование не может распространяться на продукты питания, которые по своим микробиологическим свойствам являются скоропортящимися, поэтому после завершения короткого периода времени могут считаться опасными для здоровья человека.

Следует помнить, что после истечения срока "употребить до…" или "лучше употребить до…" продукты не могут находиться в реализации.

Закон разрешает операторам рынка ряда пищевых продуктов (свежих овощей, фруктов, некоторых алкогольных напитков и кондитерских изделий, а также соли, сахара, уксуса и жвачек) вовсе не указывать срок годности, и в определенных случаях такое ослабление может быть негативно воспринято конечными потребителями.

Остатки ветеринарных препаратов и пестицидов не являются ингредиентом.

Понятие "ингредиент" приведено в соответствие с регламентом Европарламента и Совета ЕС № 1169/2011 от 25 октября 2011 года о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

Согласно регламенту, ингредиентом считается любое вещество или продукт, включая пищевые добавки, ароматизаторы и пищевые энзимы, а также любые составляющие сложного ингредиента, используемые при производстве или приготовления пищевого продукта и остающиеся в готовом продукте, даже в измененной форме.

Остатки ветеринарных препаратов и пестицидов не считаются ингредиентом.

Следовательно, приобретая тот или иной продукт, покупатель не узнает о содержащихся в его составе ветеринарных препаратах и пестицидах, которые были применены, в том числе в связи с используемой технологией выращивания, хранения, транспортировки, производства пищевых продуктов, которые, в случае превышения определенного количества, могут быть опасны для организма человека.

Ответственность

Нарушение установленных законодательством требований о предоставлении информации для потребителей о пищевых продуктах, предоставление неточной, недостоверной и непонятной для потребителей информации о пищевом продукте – влекут за собой наложение штрафа на юридических лиц в размере 15-ти, а на физических лиц - предпринимателей - в размере 10-ти минимальных заработных плат.

Непредоставление потребителю информации о веществах и пищевых продуктах, вызывающих аллергические реакции или непереносимость, влечёт за собой наложение штрафа на юридических лиц в размере 30-ти, а на физических лиц – предпринимателей – в размере 20-ти минимальных заработных плат.

Подытоживая всё вышеизложенное, отметим, что закон в полной мере приводит в соответствие с законодательством ЕС положения законодательства Украины в сфере защиты прав потребителей и их информирования о продуктах питания, а также систематизирует такие положения в едином законе.

Соавтор - Филипп Тараненко, младший юрист Eterna Law



