"Золота клітка" для ФОПів в IT-сфері

Пост рассчитан на предпринимателей, а не IТшников.

1. Я считаю, что ФОП в Украине должен использоваться по прямому назначению: упрощение ведения учета, уплаты налогов для малого и семейного бизнеса. Как и во всем мире.

2. Во всем мире есть ограничения на использование этого механизма. И во всем мире налоговые преступления считаются тяжелыми преступлениями против общества и не имеют срока давности.

3. Первая мысль от Владислава Чечеткина (собственник Rozetka - ЕП) на моем файрсайд-чате несколько лет назад.

В какой-то момент все украинские е-комы играли в SEO, несли большие риски изменения алгоритмов ранжирования Г и Я (Google и Yandex). И тогда Слава решил строить бизнес, работать в модели CAC-LTV и стать независимым от гонки и бюджетов в SEO.

Тогда он начал вкладываться в маркетинговые каналы и построил Rozetka как бизнес. Подумайте над этим.

Если вы зависите в своем бизнесе от ставки налогов, которая "нечестная" по отношению к государству, другим людям или вообще, то есть ли у вас бизнес?

4. В ленточке мелькнул пост, но я уже не могу найти авторство. Один предприниматель спросил другого про его маржу и получил ответ: 20%. После этого спросил, а сколько тот экономит на налогах. И получил ответ: 20%.

На что отпустил комментарий: у тебя нет бизнеса, у тебя есть мутки на налогах. Буду благодарен, если мне напомнят линк на оригинал поста.

5. Градус обсуждения проблемы в отрасли приводит меня к мысли о том, что наш IТ-рынок далек от "IТ-индустрия развита потому, что у нас много IТ-талантов", и близок к "IТ индустрия развита потому, что у нас есть дырка в налогообложении".

Если бы наши IТ-компании зарабатывали на талантах, то риторика должна была бы быть такой: давайте платить больше налогов, следить за их использованием и на эти деньги развивать систему образования. Но нет.

Государство должно готовить разработчиков, а мы государству платить не будем.

6. Я действительно считаю, что нет особой разницы между евробляхерами и айтишниками на едином налоге.

7. Я не понимаю, почему школьный учитель, получающий гроши должен платить подоходный, а разработчики, которые получают в десятки раз больше, не должны. Это явная дискриминация и сегрегация.

8. Для справки, ни одна компания из тех, кто приносит 4% ВВП, не входит в топ 100 налогоплательщиков Украины.

9. Все, кто кричит про единый налог, не пикнув платят все налоги и страховки в США, ЕС и других странах. Не понимая, что уплата налогов предшествует и является причиной построения сильного социального государства. Иначе не выйдет.

И отношение к эмигрантам там такое же: наши предки строили государство сотни лет, а вы приехали на все готовое.

10. Переезд, особенно с семьей, тяжелая штука. При поднятии налогов часть людей уедут. Но уедут далеко не все, и даже не 20%.

Почитайте попытки открытия офисов украинских IT-компаний за рубежом. Война - более серьезный повод перенести офис, чем налоги. И в 2013 году начался процесс. В 2015 году стало понятно, что это дорого и никому не надо - читайте ДОУ.

11. Посмотрите рост зарплат в отрасли в % с 2000 года (я тогда уже был в индустрии и помню), да даже рост зп за последние 5 лет, сравните со ставкой подоходного налога в стране и сделайте выводы.

Наша страна зависит от международных доноров и идет в ЕС.

12. Вопрос гармонизации законодательства с ними вопрос времени и короткого. Вместо истерик имеет смысл искать способ существования в новых реалиях.

13. Покажите мне страны, где в IT-отрасли есть льгота по подоходному налогу?

14. И я против построения гетто для IT-шников в стране. Даже если это гетто в виде "золотой клетки"

15. А если у вас есть вопросы, то можете посмотреть на подоходный налог и налоги на ФОП в Израиле. Задайте вопрос себе: сделают ли налоговые льготы Украину страной инноваций?