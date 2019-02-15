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Корпоративні облігації - тернистий шлях чи можливість для бізнесу?

Корпоративні облігації - тернистий шлях чи можливість для бізнесу?

Необхідність у фінансових ресурсах для розвитку змушує бізнес реанімувати забутий інструмент - корпоративні облігації. (рос.)
П'ятниця, 15 лютого 2019, 15:21
Сергій Васьков
керуючий партнер лізингової компанії "ЕСКА Капітал"

Сегодня одна из главных проблем украинского бизнеса - привлечение внешних денег для развития.

Слабый финансовый рынок не изобилует финансовыми инструментами. Особенно это касается среднего бизнеса.

Банковское кредитование затруднено в связи высокой зарегулированостью.

Выпуск акций для компаний, которые не относятся к категории крупных, не оправдывает своих затрат.

По этим и другим причинам актуальным становится размещение корпоративных облигаций. Все выгоды его использования налицо.

Инструмент позволяет компании получать заемные средства без посредников. Это длинные деньги, доступ к которым более прогнозируемый, чем при работе с банками.

Практика развитых западных рынков доказала его востребованность и эффективность. В активно развивающихся странах облигации местного бизнеса - один из двигателей роста.  

Однако в украинских условиях выпуск облигаций - путь довольно тернистый.

НКЦБФР, которая тщательно вычистила фондовый рынок, с естественным подозрением относится к любому новому эмитенту, скрупулёзно изучая всю его подноготную.

Как следствие, коммуникация с регулятором не станет лёгкой прогулкой.

Однако если компания способна предоставить убедительную отчётность и аудиторские оценки, она сможет доказать комиссии свою способность обслуживать долг.

Специально никого не валят, регулятор заинтересован в появлении на рынке качественных ценных бумаг.  

Если вы представляете средний бизнес, не особо рассчитывайте на помощь инвестбанков в процессе размещения.

Почти наверняка всё придётся делать самому. А сделать придётся много - особенно в части информационной поддержки.

Недооценивать эту составляющую нельзя - отрицательных примеров достаточно.

Частные инвесторы зачастую слишком мало знают про этот инструмент, хотя потенциал денег, спящих "под матрацами", огромен.

Им нужно показать, что депозиты в надёжных банках уже не поспевают за инфляцией, да и среди прочих консервативных инструментов корпоративные бонды не имеют конкурентов.

Институциональные всё ещё помнят провальные эмиссии долговых бумаг времён  глобального финансового кризиса 2008-2009 гг.

Такие имена, как  "Союз-Виктан", "Ситиком", "Квиза-Трейд" и прочие всё ещё на слуху. Придётся сильно постараться, чтобы доказать, что вы не дополните этот ряд.  

Нужно быть готовым и к непредвиденным обстоятельствам, которых на украинском рынке предостаточно.

Например, в начале 2018 года нормальный для корпоративных облигаций купонный доход в 19% давал существенную премию по отношению к ОВГЗ.

Мало кто ожидал, что Нацбанк начнёт так быстро повышать учётную ставку, а Минфин будет готов привлекать деньги под 17-19% годовых.

Соответственно ОВГЗ по доходности догнали аналогичные корпоративные бумаги, что, мягко говоря, не характеризует ситуацию в экономике как нормальную.

Впрочем последнее обстоятельство актуализирует ещё один сильный аргумент в пользу облигаций от бизнеса.

Частные компании, имеющие опыт преодоления кризисов, эффективную бизнес-модель и хорошую команду менеджеров, могут оказаться более надёжным заемщиком, чем государство.

Однако не всё работает против корпоративных эмитентов. Есть и хорошие тенденции.

Верховная Рада готовит к принятию законопроект №7055 "О рынках капитала и регулируемых рынках", который должен лучше защитить права инвесторов при работе с ценными бумагами и, в частности, с корпоративными бондами.

Те немногие институциональные инвесторы, которые есть на рынке – частные пенсионные фонды и страховые компании – заинтересованы в надёжных ценных бумагах для диверсификации вложений.

Страховые заинтересованы вдвойне – для обязательного обеспечения своих финансовых резервов (регулятор прилагает усилия, чтобы эта норма закона выполнялась не формально).

В соответствии с международной практикой, часть этих средств вкладываются в корпоративные облигации, и отечественные страховые компании уже начинают ей следовать.

Оживление страхового рынка должно улучшить долгожданное завершение разделения полномочий Нацкомфинуслуг между НКЦБФР и НБУ.

В целом на украинском рынке крайне мало инструментов для надёжной  диверсификации рисков, поэтому корпоративные облигации вызывают всё больше интереса у инвесторов.  

Всё это, конечно, вовсе не отменяет трудностей, которые могут нивелировать, собственно финансовые выгоды для компании.

Даже относительно небольшой выпуск в 30 млн грн на нынешнем рынке размещается с существенными усилиями.

Однако этот как раз тот случай, когда процесс не менее важен, чем сам результат.

Украинская компания, которая  сегодня решится на выпуск облигаций, повысит свою прозрачность, приведёт отчётность к международным стандартам и при положительном исходе получит ценный опыт и репутационные преимущества.

Не вечно же украинскому рынку стагнировать. В перспективе, которая не такая уж отдалённая, он придёт к нормальному состоянию.

Надо быть к этому готовым и самим приближать это время.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
облігації бізнес

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