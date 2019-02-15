Корпоративні облігації - тернистий шлях чи можливість для бізнесу?

Сегодня одна из главных проблем украинского бизнеса - привлечение внешних денег для развития.

Слабый финансовый рынок не изобилует финансовыми инструментами. Особенно это касается среднего бизнеса.

Банковское кредитование затруднено в связи высокой зарегулированостью.

Выпуск акций для компаний, которые не относятся к категории крупных, не оправдывает своих затрат.

По этим и другим причинам актуальным становится размещение корпоративных облигаций. Все выгоды его использования налицо.

Инструмент позволяет компании получать заемные средства без посредников. Это длинные деньги, доступ к которым более прогнозируемый, чем при работе с банками.

Практика развитых западных рынков доказала его востребованность и эффективность. В активно развивающихся странах облигации местного бизнеса - один из двигателей роста.

Однако в украинских условиях выпуск облигаций - путь довольно тернистый.

НКЦБФР, которая тщательно вычистила фондовый рынок, с естественным подозрением относится к любому новому эмитенту, скрупулёзно изучая всю его подноготную.

Как следствие, коммуникация с регулятором не станет лёгкой прогулкой.

Однако если компания способна предоставить убедительную отчётность и аудиторские оценки, она сможет доказать комиссии свою способность обслуживать долг.

Специально никого не валят, регулятор заинтересован в появлении на рынке качественных ценных бумаг.

Если вы представляете средний бизнес, не особо рассчитывайте на помощь инвестбанков в процессе размещения.

Почти наверняка всё придётся делать самому. А сделать придётся много - особенно в части информационной поддержки.

Недооценивать эту составляющую нельзя - отрицательных примеров достаточно.

Частные инвесторы зачастую слишком мало знают про этот инструмент, хотя потенциал денег, спящих "под матрацами", огромен.

Им нужно показать, что депозиты в надёжных банках уже не поспевают за инфляцией, да и среди прочих консервативных инструментов корпоративные бонды не имеют конкурентов.

Институциональные всё ещё помнят провальные эмиссии долговых бумаг времён глобального финансового кризиса 2008-2009 гг.

Такие имена, как "Союз-Виктан", "Ситиком", "Квиза-Трейд" и прочие всё ещё на слуху. Придётся сильно постараться, чтобы доказать, что вы не дополните этот ряд.

Нужно быть готовым и к непредвиденным обстоятельствам, которых на украинском рынке предостаточно.

Например, в начале 2018 года нормальный для корпоративных облигаций купонный доход в 19% давал существенную премию по отношению к ОВГЗ.

Мало кто ожидал, что Нацбанк начнёт так быстро повышать учётную ставку, а Минфин будет готов привлекать деньги под 17-19% годовых.

Соответственно ОВГЗ по доходности догнали аналогичные корпоративные бумаги, что, мягко говоря, не характеризует ситуацию в экономике как нормальную.

Впрочем последнее обстоятельство актуализирует ещё один сильный аргумент в пользу облигаций от бизнеса.

Частные компании, имеющие опыт преодоления кризисов, эффективную бизнес-модель и хорошую команду менеджеров, могут оказаться более надёжным заемщиком, чем государство.

Однако не всё работает против корпоративных эмитентов. Есть и хорошие тенденции.

Верховная Рада готовит к принятию законопроект №7055 "О рынках капитала и регулируемых рынках", который должен лучше защитить права инвесторов при работе с ценными бумагами и, в частности, с корпоративными бондами.

Те немногие институциональные инвесторы, которые есть на рынке – частные пенсионные фонды и страховые компании – заинтересованы в надёжных ценных бумагах для диверсификации вложений.

Страховые заинтересованы вдвойне – для обязательного обеспечения своих финансовых резервов (регулятор прилагает усилия, чтобы эта норма закона выполнялась не формально).

В соответствии с международной практикой, часть этих средств вкладываются в корпоративные облигации, и отечественные страховые компании уже начинают ей следовать.

Оживление страхового рынка должно улучшить долгожданное завершение разделения полномочий Нацкомфинуслуг между НКЦБФР и НБУ.

В целом на украинском рынке крайне мало инструментов для надёжной диверсификации рисков, поэтому корпоративные облигации вызывают всё больше интереса у инвесторов.

Всё это, конечно, вовсе не отменяет трудностей, которые могут нивелировать, собственно финансовые выгоды для компании.

Даже относительно небольшой выпуск в 30 млн грн на нынешнем рынке размещается с существенными усилиями.

Однако этот как раз тот случай, когда процесс не менее важен, чем сам результат.

Украинская компания, которая сегодня решится на выпуск облигаций, повысит свою прозрачность, приведёт отчётность к международным стандартам и при положительном исходе получит ценный опыт и репутационные преимущества.

Не вечно же украинскому рынку стагнировать. В перспективе, которая не такая уж отдалённая, он придёт к нормальному состоянию.

Надо быть к этому готовым и самим приближать это время.