Ефект прозорості: чому українці в 2018 році міняли в обмінниках значно більше грошей

Президент AIG, однієї з найбільших страхових корпорацій світу, Брайан Дюперро якось сказав: "Треба мати великих конкурентів, щоб самому стати кращим".

Класичний підхід до визначення конкуренції передбачає наявність на ринку великої кількості незалежних постачальників і споживачів, можливість вільно виходити на ринок та залишати його.

Перерва закінчилася

Вітчизняний ринок готівкового обміну валют тривалий час залишався закритим полем гри винятково для банків. Хоча перші ліцензії на обмін валют представникам небанківського фінансового сектору були видані у 2002 році, до 2015 року основними гравцями на цьому ринку залишалися банки.

Наприкінці 2015 року НБУ після тривалої перерви відновив видачу ліцензій на обмін валют небанківським установам. Якщо у жовтні 2015 року лише сім небанківських установ мали право надавати послуги з обміну валют, то лише впродовж листопада-грудня 2015 року регулятор видав 11 ліцензій.

Зараз обміном валют можуть займатися 33 небанківські установи. Це суттєво розширило доступ населення до послуги. За результатами 2018 року загальний обсяг валюто-обмінних операцій, проведених через небанківські установи, вперше перевищив обсяги відповідних операцій, проведених через банки.

За останні два роки обсяги обмінних операцій, проведених через небанківські установи, зросли більш ніж у 67 разів: з 84 млн до 5 692 млн у доларовому еквіваленті. При цьому ми розуміємо, що зросли не стільки реальні обсяги операцій, скільки їх "легальна" частина.

Доступ спрощено

На початку 2019 року НБУ схвалив черговий пакет змін, спрямованих на спрощення доступу до ринку обміну валют та розширення кола його учасників.

Ці зміни стали закономірним кроком після ухвалення закону "Про валюту та валютні операції" та продовженням курсу регулятора на спрощення доступу на ринок. Зокрема, вдвічі, до 5 млн грн, зменшено мінімальний розмір власного капіталу для небанківських фінансових установ, які планують міняти валюту.

Такий розмір капіталу дає змогу відкрити до 50 пунктів обміну валют. Кожне наступне збільшення кількості пунктів на 50 одиниць потребуватиме збільшення власного капіталу на 5 млн грн. Раніше цей "крок" становив 10 млн грн.

Також регулятор скасував вимогу щодо обов'язкової наявності на момент отримання ліцензії не менш ніж п'яти готових до роботи пунктів обміну валют. Учасники ринку зможуть обладнати свої "точки" вже після отримання ліцензії.

Поштовикам — дорогу

У рамках переходу до нової системи валютного регулювання з'явиться новий тип гравців — поштові оператори. Якщо раніше "валютний декрет" надавав таке право лише "Укрпошті", то віднині ліцензію на здійснення валютних операцій зможуть отримати всі оператори поштового зв'язку, які відповідатимуть вимогам Нацбанку.

Незмінними залишаються "три кити" ліцензійних умов, які Національний банк висуває всім своїм ліцензіатам: прозора структура власності, бездоганна ділова репутація власників та керівників компанії, зрозумілий та економічно обґрунтований бізнес-план діяльності з достатніми ресурсами для його реалізації.

Крім того, з 7 лютого 2019 року НБУ дозволить online-купівлю іноземної валюти фізичними особами в межах ліміту купівлі готівкової валюти — до 150 тис грн на день в еквіваленті. На початку online-купівлю можна буде здійснювати лише через банки, в перспективі можливе надання такого права небанківським установам.

Для чинних гравців небанківського ринку обміну валют регулятор передбачив спрощену процедуру переоформлення ліцензій. Змінився і строк чинності ліцензій: вони стали безстроковими, хоча раніше цей строк не перевищував три роки.

Порушення та санкції

Цей крок відображає нову концепцію валютного регулювання, яка передбачає лібералізацію валютних операцій з посиленням нагляду за їх проведенням за принципом "більше ризиків — більше уваги, менше ризиків — менше уваги".

Першим кроком для реалізації ризик-орієнтованого підходу стало виділення суттєвих порушень з-поміж усіх порушень, які відбуваються на ринку обміну валют.

Очевидно, що відповідальність за незначні неточності у внутрішніх документах фінансової установи та відповідальність за проведення обміну валют без документального оформлення повинна бути різною. Класифікація порушень дозволила диференціювати заходи впливу та визначити більш адекватні санкції.

Якщо раніше Нацбанк міг застосувати лише один захід впливу — відкликати ліцензію, то з лютого 2019 року регулятор матиме значно більший арсенал заходів. Він зможе видати письмове застереження про усунення порушення, накласти штраф, тимчасово обмежити, зупинити чи припинити здійснення окремих операцій або тимчасово призупинити дію ліцензії чи відкликати її.

Конкуренція і гнучкість

Розширення інструментарію покликане зробити регулятора більш гнучким, а санкції — адекватними та пропорційними виявленим порушенням.

Що дає нове регулювання? Гравцям ринку — спрощені умови допуску і конкурентне середовище, регулятору — гнучкі інструменти нагляду, споживачам — підвищення якості послуг.

Співавтор — Сергій Савчук, заступник директора департаменту ліцензування НБУ