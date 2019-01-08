Події та надії газовидобувної промисловості України

У 2018 році Україна видобула 21 млрд куб. м природного газу, що на 2,5% більше, ніж роком раніше. Темп зростання помірний, але стабільний уже третій рік поспіль.

Виробничі показники покращили як державний, так й приватний сектор, разом заклавши потужне підґрунтя – пробуривши на третину більше нових свердловин – для рекордного зростання видобутку вже цього року.

Останніх два роки позначилися суттєвим покращенням регуляторного поля та модернізацією профільного законодавства.

Це стало спільною заслугою уряду та парламенту, які проголосили розвиток вітчизняного газовидобутку стратегічним завданням держави.

Toп-5 подій у 2018 році

1. Старт нафтогазових аукціонів – оголошення урядом прозорих онлайн-торгів та міжнародних конкурсів УРП (PSA), а також запуск державною компанією "Укргазвидобування" проекту щодо укладання сервісних угод для інтенсифікації видобутку на виснажених родовищах (РЕС).

2. Дерегуляція галузі – скасування на законодавчому рівні більш ніж 15-ти дозвільних процедур (зокрема, ЦКР) та спрощення доступу до земель для здійснення розвідки та видобутку вуглеводнів.

3. Відкриття геоінформації – спрощення доступу до державних баз даних та упорядкування відомостей про неї в єдиному каталозі.

4. Тарифи ГТС для видобувних компаній – встановлення енергетичним регулятором конкурентної плати за вхід у газотранспортну систему з урахуванням загальноєвропейських практик.

5. Єдина плата за ліцензію – скасування плати за продовження дозволу, платежу за приріст запасів та вимоги робити їх переоцінку без вагомих підстав, як це передбачено європейським законодавством.

Можна очікувати, що 2019 рік принесе галузі ще більше позитивних новин та має усі шанси стати справжнім проривом на шляху до енергетичної незалежності України.

Toп-5 очікувань від 2019 року

1. Прихід нових гравців – іноземних енергетичних та сервісних компаній.

2. Rig Count в Україні. Поява України на відомій світовій мапі бурових верстатів від Baker Hughes.

3. Подальша дерегуляція. Оновлення профільного законодавства (понад 10 актів), зокрема, з метою сприяння промисловій розробці нетрадиційних вуглеводнів.

4. Створення data-room. Лібералізація обігу геологічної інформації шляхом її оцифрування та онлайн розміщення.

5. Ефективне регулювання. Підвищення ефективності та прозорості регулювання галузі надрокористування шляхом посилення компетенції Держгеослужби як сервісної установи.