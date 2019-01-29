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Приватизація по-новому: що стоїть за фасадом київського "Президент-Готелю"

Приватизація по-новому: що стоїть за фасадом київського "Президент-Готелю"

У чому полягають основні складнощі приватизації "Президент-Готелю" в Києві? (рос.)
Вівторок, 29 січня 2019, 13:35
Ігор Мазепа
генеральний директор, власник інвестиційної компанії Concorde Capital

Concorde Capital стал советником по приватизации первого крупного государственного актива, который будет продан по новому прогрессивному закону. 

ЧАО "Президент -Отель", как и еще два объекта (шахта "Краснолиманская" и фармацевтическое предприятие "Индар"), по которым Concorde Capital выбран инвестиционным советником в 2018 году, должны быть приватизированы в первой половине 2019 года в соответствии с обязательствами украинского правительства в рамках сотрудничества с МВФ.

При этом не выполнив это обязательство, Украина ослабит свои переговорные позиции в общении с МВФ, чего нам бы не хотелось.

Ни для кого не секрет, что после победы на конкурсе по отбору советников мы, как и некоторые наши коллеги-консультанты, в том числе из большой четверки аудиторов,  столкнулись с проблемой:  один из наших "конкурентов" оспорил результаты конкурса в суде.

Судя по тому, как идут судебные разбирательства, а заседания неоднократно переносятся по различным причинам – у меня есть все основания считать, что основной целью этих исков является банальное затягивание процесса приватизации.

И пока Фонд госимущества (ФГИ) пытается в порядке апелляции разморозить процесс подготовки к приватизации пяти объектов, включая  "Краснолиманскую" и "Индар", мы активно готовим к приватизации "Президент-Отель".

Собственно, он, похоже, и станет первым активом, на котором будет испытан новый закон о приватизации.

Первый формальный отчет о проделанной нами работе ляжет на стол чиновников Фонда госимущества уже в ближайшие дни.

Что мы уже сделали?

Сейчас мы находимся на завершающей стадии первого из четырех этапов подготовки к приватизации ЧАО "Президент-Отель", предусмотренных договором с Фондом госимущества.

Этап этот – сбор и анализ информации об акционерном обществе.

В принципе это самый простой из этапов, но один из самых важных, поскольку именно полнота информации, которую нам удастся собрать (удастся – это очень важное слово) и будет определять успешность последующих этапов.

Равно как и определит успех всей нашей работы, которая должна завершиться продажей государством корпоративных прав в акционерном обществе новому собственнику.

Подводя предварительные итоги первого этапа, хочу отметить, что не все прошло так гладко.

Во-первых, мы получили "добро" на доступ к информации о государственном предприятии только 6 декабря, то есть на 22 дня позже момента  начала действия нашего консультационного договора с Фондом госимущества.

Это довольно значимая задержка, исходя их того, что на весь процесс подготовки объекта к приватизации нам выделено всего 90 дней.

В данном случае мы надеемся на понимание заказчика – Фонда госимущества – и получение  его согласия на продление срока реализации нашего проекта, о чем мы попросили в нашем письме Фонду.

Во-вторых, полнота информации об объекте приватизации, полученной нами из официальных каналов, оставляет желать лучшего. 

По состоянию на сегодня мы не получили от "Президент-Отеля" и половины запрошенной нами информации, необходимой для анализа. 

Конечно же, объем информации, имеющейся у нас сегодня, – довольно существенен, но включает в основном информацию, добытую нами из разного рода открытых или непубличных источников.

Но надеемся, что в скором будущем мы получим более полный пакет документов также и официально.

Тем не менее, информации, которой мы располагаем,  уже достаточно, чтобы сделать выводы о привлекательности нашего объекта для потенциальных покупателей.

 Что мы узнали о "Президент-Отеле"?

Самой главной "изюминкой" нашего объекта приватизации под громким названием ЧАО "Президент-Отель" является то, что ЧАО "Президент-Отель" не занимается гостиничным бизнесом. Абсолютно не занимается.

Дело в том, что в далеком 2009 году государственная компания передала весь гостиничный комплекс (включая саму гостиницу и прилегающую территорию) в аренду на 25 лет частной фирме.

И эта частная фирма, по сути, и занимается сегодня гостиничным бизнесом на государственном предприятии.

Что ж, похоже 2009 год ознаменовался не только удивительным газовым контрактом. Отмечу, что в остальных компаниях, помочь ФГИ с продажей которых мы надеемся в 2019 году, тоже хватает своих изюминок. Но об этом  мы расскажем позже.

Таким образом, основной "актив" государственной компании ЧАО "Президент-Отель" – это договор аренды.

А главный источник доходов компании – это арендные платежи от частного оператора гостиницы.

К слову, еще до того, так мы получили на руки этот договор, мы ожидали худшего – еще худших финансовых условий по арендным платежам.

Сегодня наши юридический партнер компания  Redcliffe Partners детально изучает этот договор аренды.

В частности, возможность его расторжения. Наша цель – выставить на приватизационный конкурс не право обладания договором аренды, а весь гостиничный бизнес.

Получив детальный анализ договора аренды от компетентной юридической компании, мы сделаем выводы о том, что именно мы будем продавать.

Тогда же и выкристаллизуется стратегия продажи, которую мы представим Фонду госимущества, и тогда же станет понятен круг потенциальных претендентов на покупку данного актива.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
приватизація готелі Київ Фонд держмайна

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