Приватизація по-новому: що стоїть за фасадом київського "Президент-Готелю"

Concorde Capital стал советником по приватизации первого крупного государственного актива, который будет продан по новому прогрессивному закону.

ЧАО "Президент -Отель", как и еще два объекта (шахта "Краснолиманская" и фармацевтическое предприятие "Индар"), по которым Concorde Capital выбран инвестиционным советником в 2018 году, должны быть приватизированы в первой половине 2019 года в соответствии с обязательствами украинского правительства в рамках сотрудничества с МВФ.

При этом не выполнив это обязательство, Украина ослабит свои переговорные позиции в общении с МВФ, чего нам бы не хотелось.

Ни для кого не секрет, что после победы на конкурсе по отбору советников мы, как и некоторые наши коллеги-консультанты, в том числе из большой четверки аудиторов, столкнулись с проблемой: один из наших "конкурентов" оспорил результаты конкурса в суде.

Судя по тому, как идут судебные разбирательства, а заседания неоднократно переносятся по различным причинам – у меня есть все основания считать, что основной целью этих исков является банальное затягивание процесса приватизации.

И пока Фонд госимущества (ФГИ) пытается в порядке апелляции разморозить процесс подготовки к приватизации пяти объектов, включая "Краснолиманскую" и "Индар", мы активно готовим к приватизации "Президент-Отель".

Собственно, он, похоже, и станет первым активом, на котором будет испытан новый закон о приватизации.

Первый формальный отчет о проделанной нами работе ляжет на стол чиновников Фонда госимущества уже в ближайшие дни.

Что мы уже сделали?

Сейчас мы находимся на завершающей стадии первого из четырех этапов подготовки к приватизации ЧАО "Президент-Отель", предусмотренных договором с Фондом госимущества.

Этап этот – сбор и анализ информации об акционерном обществе.

В принципе это самый простой из этапов, но один из самых важных, поскольку именно полнота информации, которую нам удастся собрать (удастся – это очень важное слово) и будет определять успешность последующих этапов.

Равно как и определит успех всей нашей работы, которая должна завершиться продажей государством корпоративных прав в акционерном обществе новому собственнику.

Подводя предварительные итоги первого этапа, хочу отметить, что не все прошло так гладко.

Во-первых, мы получили "добро" на доступ к информации о государственном предприятии только 6 декабря, то есть на 22 дня позже момента начала действия нашего консультационного договора с Фондом госимущества.

Это довольно значимая задержка, исходя их того, что на весь процесс подготовки объекта к приватизации нам выделено всего 90 дней.

В данном случае мы надеемся на понимание заказчика – Фонда госимущества – и получение его согласия на продление срока реализации нашего проекта, о чем мы попросили в нашем письме Фонду.

Во-вторых, полнота информации об объекте приватизации, полученной нами из официальных каналов, оставляет желать лучшего.

По состоянию на сегодня мы не получили от "Президент-Отеля" и половины запрошенной нами информации, необходимой для анализа.

Конечно же, объем информации, имеющейся у нас сегодня, – довольно существенен, но включает в основном информацию, добытую нами из разного рода открытых или непубличных источников.

Но надеемся, что в скором будущем мы получим более полный пакет документов также и официально.

Тем не менее, информации, которой мы располагаем, уже достаточно, чтобы сделать выводы о привлекательности нашего объекта для потенциальных покупателей.

Что мы узнали о "Президент-Отеле"?

Самой главной "изюминкой" нашего объекта приватизации под громким названием ЧАО "Президент-Отель" является то, что ЧАО "Президент-Отель" не занимается гостиничным бизнесом. Абсолютно не занимается.

Дело в том, что в далеком 2009 году государственная компания передала весь гостиничный комплекс (включая саму гостиницу и прилегающую территорию) в аренду на 25 лет частной фирме.

И эта частная фирма, по сути, и занимается сегодня гостиничным бизнесом на государственном предприятии.

Что ж, похоже 2009 год ознаменовался не только удивительным газовым контрактом. Отмечу, что в остальных компаниях, помочь ФГИ с продажей которых мы надеемся в 2019 году, тоже хватает своих изюминок. Но об этом мы расскажем позже.

Таким образом, основной "актив" государственной компании ЧАО "Президент-Отель" – это договор аренды.

А главный источник доходов компании – это арендные платежи от частного оператора гостиницы.

К слову, еще до того, так мы получили на руки этот договор, мы ожидали худшего – еще худших финансовых условий по арендным платежам.

Сегодня наши юридический партнер компания Redcliffe Partners детально изучает этот договор аренды.

В частности, возможность его расторжения. Наша цель – выставить на приватизационный конкурс не право обладания договором аренды, а весь гостиничный бизнес.

Получив детальный анализ договора аренды от компетентной юридической компании, мы сделаем выводы о том, что именно мы будем продавать.

Тогда же и выкристаллизуется стратегия продажи, которую мы представим Фонду госимущества, и тогда же станет понятен круг потенциальных претендентов на покупку данного актива.