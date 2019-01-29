Сім заповідей "маленькому інвестору" від Джона Богла

Минулого тижня - 16 січня - на 90-у році пішов з життя Джон (Джек) Богл, легендарний американський інвестор і філантроп, один з найвідоміших діячів в історії сучасних фінансів який назавжди змінив світ "маленьких інвесторів" і революціонізував одну з найважливіших інвестиційних галузей – пенсійні заощадження.

Не звертати з обраного шляху - "Stay the course" - було девізом життя Джона Богла.

Ще у 22 роки у своїй магістерській дипломній роботі "Економічна роль інвестиційної компанії" студент-ідеаліст Богл з Принстонського університету обґрунтував основні принципи недорогого інвестування, які стали фундаментом його життєвої філософії і сприяли подальшій кар'єрі:

- потрібно мінімізувати плату за послуги фінансовим посередникам;

- інвестиційні фонди не можуть перевершити середні ринкові показники;

- трейдинг (торгівля на фондових ринках) є ворогом звичайного інвестора;

- єдиним обов'язком інвестиційної компанії має бути обслуговування пайовиків фонду.

Після закінчення з відзнакою університету, Богл працевлаштувався в інвестиційній компанії Wellington, де за майже чверть століття зробив успішну кар’єру, очоливши її у 1970 році.

У 1974 році Джон Богл заснував The Vanguard Group, на сьогодні найбільшу у світі компанію пайових інвестиційних фондів, яка має 5,3 трлн доларів активів в управлінні і 20 млн інвесторів у 170 країнах.

Богл очолював Vanguard впродовж 22 років і був вимушений залишити посаду керівника компанії через операцію з трансплантації серця у 1996 році.

У 1976 році під впливом робіт Нобелівського лауреата Пола Самуельсона він створив перший у світі пайовий індексний фонд Vanguard 500 (VFINX), доступний широкому загалу.

Наразі завдяки тривалій історії накопичення інвестицій і величезній економії на масштабі сукупні витрати учасників цього фонду на послуги різним фінансовим посередникам становлять 0,14% вартості активів (1,4 долари за кожну 1000 доларів активів в управлінні), що майже у сім разів менше середнього коефіцієнта витрат аналогічних пайових фондів (0,95%).

Проста арифметика підказувала, а історія підтвердила, що виграшна інвестиційна стратегія полягає у володінні акціями всіх національних компаній, які котуються на біржі, за дуже низькою ціною.

Тим самим ви гарантуєте собі всі види доходів, які генерують акціонерні компанії: дивіденди і зростання вартості акцій.

Богл наголошував, що пайові індексні фонди усувають ризики окремих акцій, секторів ринку та вибору інвестиційного менеджера. Залишається тільки ризик фондового ринку.

Він не став мільярдером - на відміну, наприклад, від сім’ї Джонсонів, яка заснувала удвічі меншу за активами інвестиційну компанію Fidelity.

Його статки оцінювали у доволі "скромні" 80 мільйонів доларів (з якими він був би лише 73-м у рейтингу найбагатших українців у 2018 році).

Протягом тривалої роботи головним виконавчим директором Vanguard, Богл регулярно віддавав половину своєї зарплати на благодійність.

В одному із своїх останніх інтерв’ю для видання ThinkAdvisor.com він зазначив, що в кінці життя навіть не мав фінансових інтересів у Vanguard.

У 1999 році журнал Fortune назвав Джона Богла одним з чотирьох "Гігантів 20-го століття" інвестиційної галузі.

А ще впродовж тривалого професійного життя Джон Богл написав з десяток книжок з різних аспектів інвестування і фінансів загальним тиражем понад 1 млн примірників.

Деякі з них, як от "Взаємні фонди з погляду здорового глузду" та "Маленька книжка розумного інвестування" стали справжніми бестселерами.

У своєму есе 2017 року про балансування професійних цінностей та цінностей бізнесу у світі інвестування і фінансів, написаному для Інституту сертифікованих фінансових аналітиків (CFA Institute), Джон Богл викладає такі сім заповідей звичайним інвесторам:

1) Потрібно інвестувати. Найбільший ризик, з яким стикаються звичайні інвестори, це не короткострокові коливання на ринках, а скоріше ризик не мати достатнього прибутку від власного капіталу, який накопичується.

2) Час - ваш друг. Інвестування має стати доброчесною звичкою, яку найкраще розвивати якомога раніше.

Насолоджуйтесь магією складного відсотку. Навіть скромні інвестиції, зроблені ще на початку своїх 20-х років, швидше за все зростуть до приголомшливих сум протягом тривалого інвестиційного циклу.

3) Імпульсивність - ваш ворог. Позбудьтеся зайвих емоцій у вашій інвестиційній програмі. Майте раціональні очікування щодо майбутніх прибутків і уникайте зміни цих очікувань у відповідь на ефемерний галас, що надходить з фондового ринку.

Уникайте слідувати на перший погляд унікальним ідеям, які фактично поділяють мільйони інших людей.

4) Проста арифметика спрацьовує. Чистий прибуток - це всього лише валовий дохід вашого інвестиційного портфелю за вирахуванням витрат на фінансових посередників. Тримайте свої інвестиційні витрати на низькому рівні, адже тиранія накопичуваних (за тривалий період) витрат руйнує диво складного відсотку.

5) Дотримуйтеся простоти. Базове інвестування просте: розумний розподіл між акціями, облігаціями та грошовими заощадженнями; диверсифікований вибір не надто дорогих цінних паперів; ретельне балансування ризику, дохідності та (знову) мінімізація витрат на фінансових радників.

6) Ніколи не забувайте про середні значення (дохідності). Вражаюча короткострокова дохідність пайового фонду, швидше за все, повернеться до норми фондового ринку - або навіть нижче.

Пам'ятайте про біблійну заповідь: "Отак будуть останні першими, а перші останніми!" (від Матвія, розділ 20:16).

7) Не звертайте з наміченого шляху. Незалежно від того, що відбувається на ринках, дотримуйтесь своєї інвестиційної програми.

Зміна вашої стратегії у невідповідний час може бути однією з найбільш руйнівних помилок, які ви можете зробити як інвестор.

"Дотримуйтесь свого курсу" - stay the course - найважливіша порада, яку я можу надати.

Палким прихильником пасивного інвестування у мало-витратні пайові індексні фонди став інший легендарний американський інвестор Уоррен Баффет, який рік тому ще раз підтвердив геніальну простоту інвестиційного винаходу Джона Богла і перевагу довгострокового пасивного інвестування над активним.

19 грудня 2007 року Баффет публічно запропонував парі активним інвесторам, стверджуючи, що протягом 10-річного періоду фондовий індекс S&P 500, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США з найбільшою капіталізацією, перевершить чисту інвестиційну дохідність хедж-фондів, якщо її вимірювати після вирахування сумарних витрат на послуги фінансових менеджерів, аналітиків, брокерів та ін.

Після деякої мовчазної паузи лише один представник з усього ринку - Тед Сейдес, співзасновник і колишній інвестиційний менеджер хедж-фонду Protégé Partners - прийняв виклик Баффета.

"Довгу ставку" з 01.01.2008 по 31.12.2017 між Баффетом і Сейдесом на суму 2,2 млн доларів було зареєстровано під номером 362 на сайті longbets.org – "Арені відповідальних прогнозів".

Сейдес обрав п'ять "фондів-фондів" (funds-of-funds), дохідність яких повинна бути усереднена і порівняна з обраним Баффетом індексним фондом Vanguard 500.

Вибрані п'ять фондів-фондів інвестували свої кошти у понад 200 хедж-фондів, що означало, що загальна ефективність цих фондів не буде спотворена хорошими чи поганими результатами одного менеджера.

Назви всіх хедж-фондів, вибраних Сейдесом не розголошувались. Основні умови парі були загальнодоступними.

Ще у травні 2017 року Тед Сейдес дочасно визнав свою поразку, називаючи безліч причин, чому він програв, у тому числі те, що "пасивне інвестування сьогодні є величезним, а S&P 500 є найпопулярнішим індексом".

31 грудня 2017 року інвестиційний портфель хедж-фондів Сейдеса збільшився за 10 років в середньому на 36,3%, або на 3,1% середньорічних (після вирахування витрат на послуги менеджерів п’яти фондів-фондів та понад 200 менеджерів хедж-фондів).

Водночас інвестиція Баффета у дешевий індексний фонд Vanguard S&P 500 принесла б чистий прибуток 125,8% за 10 років, або середньорічну дохідність 8,5%.

Виграні 2 222 278 доларів Баффет подарував благодійному фонду для дівчат з міста Омахи, штат Небраска.

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Як певна ознака данини Джону Боглу, провідні інвестиційні компанії нещодавно припинили намагання виправдати високу плату за обслуговування пайових фондів і замість цього почали активно конкурувати з Vanguard, пропонуючи найдешевші індексні пайові фонди, навіть з нульовою платою (!) за свої послуги.

"Моя інвестиційна філософія полягає в простоті та економії, і, в першу чергу, турботі про інтереси звичайних інвесторів", - таким був життєвий шлях підприємця та інвестора Джона Богла, з якого він ніколи не звертав.

Думки, висловлені в цій публікації, не обов'язково відображають позицію USAID або уряду США.