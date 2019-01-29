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Економіка форензик: аудит чи інструмент для бізнесу

Економіка форензик: аудит чи інструмент для бізнесу

Головна мета процедури форензик - зробити так, щоб всі ресурси компанії використовувалися під контролем власника, а не за його спиною. (рос.)
Вівторок, 29 січня 2019, 17:19
Артем Ковбель
партнер Kreston GCG

Любой собственник хочет видеть свой бизнес успешным. Что для этого надо? Большинство ответит просто: товар или услуга, которые можно продать, и клиенты, которым можно продать.

Некоторые еще добавят что-то про бизнес-планирование, маркетинговые исследования, эффективную команду.

И совсем единицы вспомнят о таком инструменте, как форензик. Что неудивительно: в Украине этот термин мало знаком даже крупному бизнесу, в то время как на западе это – одна из основ успешного построения бизнеса.

Так что же такое форензик?

У медиков есть такая процедура – ультразвуковое исследование. В народе – просто УЗИ.

Как оно проводится знают все: доктор с помощью специального устройства сканирует тело пациента, пытаясь выявить заболевание внутри организма.

Форензик работает по такому же принципу. Только сканирует он не тело человека, а компанию. Все ее внутренние процессы, деятельность, финансовые результаты. Под исследовательский прицел попадает абсолютно все.

Главная цель процедуры форензик – обеспечить безопасность компании. Сделать так, чтобы все ее ресурсы и активы использовались строго по назначению и под контролем собственника, а не за его спиной.

Это очень важный аспект, на самом деле. Собственник не может лично контролировать работу всех сотрудников.

Не в состоянии 24 часа в сутки отслеживать финансовые перемещения в процессе продаж, закупок и прочего, дабы быть уверенным, что все происходит по-честному.

Процедура форензик, особенно если проводить ее регулярно, а не раз в 10 лет, позволит всегда быть в курсе всего и своевременно ликвидировать негативные последствия, если факт нецелевого использования корпоративных средств все же вскроется.

 Для этого существуют методики противодействия корпоративному мошенничеству. Одна из них – это WBS (whistle blowing system – система обратной связи).

Она считается одной из самых эффективных. Мы, например, с ее помощью смогли установить многомиллионную схему мошенничества в коммерческом департаменте одной из крупнейших украинских компаний. 

Но не мошенниками едиными! Форензик также позволяет эффективно выполнять другие задачи. Например, с его помощью можно: решать корпоративные споры между акционерами/топ-менеджерами/партнерами.

Форензик позволит разрешить ситуацию в порядке досудебного регулирования – медиации (хотя, к сожалению, не всегда) и с минимальным ущербом для личных интересов; повышать эффективность бизнеса; обеспечивать безопасность инвестиций; собирать доказательную базу для судебных споров.

Для этого используются специальные методики сбора информации. В их число входят: различные типы комплексных проверок (спонтанные, легендированные, прямые) всех подразделений бизнеса; Forensic check – экспресс-диагностика бизнеса на предмет фродов (мошенничества) внутри предприятия; OSINT и HUMINT – специальные методики сборов и получения информации (как напрямую от людей, так и из других источников).

Кроме того, эксперты в области форензик могут использовать свои собственные методики, приспосабливая их к нуждам конкретно взятого клиента.

Есть ли побочные эффекты от реализации процедур форензик?

По итогам реализации компания, как правило, получает правильную встряску. Проект форензик – это отличная возможность проверить профессиональную пригодность менеджеров компании и идентифицировать неблагонадёжных субъектов внутри компании.

Дорого ли стоит услуга?

Я всегда отвечаю на это вопрос так: "Считайте не то, сколько вы потратили на процедуру форензик, а сколько сумели сэкономить в результате ее реализации".

Сэкономленные вследствие выявленного мошенничества суммы нередко исчисляются десятками миллионов долларов.

Кроме того, форензик и связанные с ними процедуры позволяет отрезвить собственника, заставляет его снять розовые очки и понять, что даже самые близкие и надежные его помощники могут оказаться пригретыми на груди змеями.

Например, в ходе одного из расследований нам удалось вскрыть схему в департаменте закупок, в рамках которой сырьё закупалось от связанного лица по завышенной цене.

Учредителем компании-поставщика оказался родственник начальника департамента закупок.

Можно ли реализовать проект форензик в короткий срок? Реально ли разобраться в бизнесе компании и понять ее ключевые проблемы?

Воруют везде одинаково, в независимости от отрасли, размера и географической принадлежности компании – это одно из правил в методологии форензик.

Поэтому команде экспертов вполне реально в сжатые сроки – минимум 5 дней – идентифицировать основные риск факторы на проверяемом предприятии.

В заключении хочется отметить, что продукт "форензик" в первую очередь предназначен для тех собственников-перфекционистов, которые не готовы мириться с альтернативой в бизнесе, а выбирают путь "Кайдзен" – стезю непрерывного совершенствования своей компании.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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