"Соєві правки" знову нагадали про себе

Ухвалений бюджет на 2019 рік та зміни до Податкового кодексу в листопаді 2018 року не принесли великих несподіванок і здавалося, що агровиробникам можна зітхнути з полегшенням. Але, на жаль, у останній робочий день, 29 грудня, спокій в одну мить розвіявся.

29 грудня 2018 року Державна фіскальна служба (ДФС) оприлюднила індивідуальну податкову консультацію (ІПК) № 5490/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

У ній зазначено, що аграрні виробники, які виростили сою на власних або орендованих сільгоспугіддях та самостійно її експортували, не мають права на відшкодування ПДВ з відповідного експорту.

Що спричинило виникнення "новорічної" ІПК та які наслідки для аграрного сектору слід очікувати?

Усі ми пам’ятаємо, як за кілька днів до 1 вересня був підписаний та вступив в дію багатостраждальний законопроект 7403-д, який усунув несправедливість для виробників ріпаку та сої.

Здавалося, піврічна боротьба з "соєвими правками" закінчилася. Відповідно до прийнятого законопроекту, аграрні виробники отримали право на відшкодування ПДВ при самостійному експорті вирощених сої та ріпаку.

Та радість від такої перемоги виявилась короткочасною. Уже 20 вересня 2018 року ДФС звернулася до Міністерства фінансів щодо особливостей застосування норм законопроекту 7403-д та законності права на відшкодування ПДВ аграрними виробниками при експорті сої та ріпаку.

Міністерство фінансів дало відповідь ДФС 19 жовтня 2018 року, в якій зазначено, що аграрні виробники мають законне право на відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку та запропоновано в разі доцільності надати пропозиції щодо додаткового врегулювання піднятих питань у Податковому кодексі.

Не зважаючи на чітку позицію Міністерства фінансів, ДФС, яка є підвідомчим йому органом, 29 грудня 2018 року оприлюднює ІПК, у якій зазначає, що в законодавстві не визначено поняття сільськогосподарське підприємство та ДФС не може прирівняти реальних аграрних виробників до них.

Що означає роз’яснення ДФС про те, що поняття сільськогосподарське підприємство не існує? Які наслідки це матиме для аграріїв та сектору?

Перше: відповідно до позиції ДФС, по всіх операціях з експорту сої, здійснених аграрними виробниками після 1 вересня 2018 року, відшкодоване ПДВ має бути повернене до бюджету. За розрахунками УКАБ, станом на сьогодні це близько 1 мільярда гривень.

Друге: всі майбутні операції з експорту сої в поточному році аграрними виробниками мають відбуватися без відшкодування ПДВ, що означатиме додаткові втрати до 3 млрд грн.

Третє: в умовах відсутності відшкодування ПДВ при експорті сої аграрними виробниками прибутковість вирощування цієї культури знизиться на 10%, що зробить сою економічно невигідною для вирощування і призведе до суттєвого скорочення посівних площ під цією культурою.

Як результат, індивідуальна позиція окремого ЦОВВ, яка іде в розріз з ухваленим законопроектом, позицією Міністерства фінансів та очікуваннями аграрних виробників може призвести до стагнації прибуткового соєвого сектору, що активно розвивається.

Якщо здоровий глузд не переможе, з 2020 року аналогічна доля спіткає і сектор ріпаку.

Не хотілося б, щоб недалекоглядні рішення чиновників, ухвалені в столичних кабінетах, визначали, як виглядатиме ландшафт сільськогосподарських угідь.